ネイマール、ACL負傷で2026年W杯出場が絶望となったブラジル代表チームメイトのロドリゴに「弟分」への心温まるメッセージを送る

ソーシャルメディアで「弟分」を応援するネイマールは、自身の長期にわたる怪我のリハビリ経験から、このニュースに深い悲しみを表明した。元バルセロナ、パリ・サンジェルマンの選手は、Instagram に「今日は私にとって最も悲しい日の一つだ。この怪我のことを知ったとき、そのすべてが私の目の前にフラッシュバックした。すべての苦しみ、すべての苦悩、そしてこの怪我を経験することへの恐怖！ 私の10番、私の息子、私の後継者（私がそう呼んでいる）、ただひとつお願いがある…「頭を大事にして」今こそ、愛する人たち全員に囲まれるべき時だ…そして、君が言ったように、君は今、こんな目に遭うべきではない。しかし、神の計画に疑問を抱くなど、私たちにできるだろうか。 弟よ…力を込めて言おう、必ずや飛ぶように戻ってくると確信している。愛している。君が私を支えてくれたように、私も君のためにここにいる！」

ロドリゴはネイマールの投稿に直接返信し、こう述べた：「ありがとう、僕のアイドル！とても辛いけど、神様は全てを知っている。いつも通り、僕はサイドラインで君たち全員を応援しているよ！愛してる。」