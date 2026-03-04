AFP
ネイマール、ACL負傷で2026年W杯出場が絶望となったブラジル代表チームメイトのロドリゴに「弟分」への心温まるメッセージを送る
レアル・マドリード、衝撃的な診断結果を公表
火曜日の朝、レアル・マドリードが詳細な検査を経て正式な医療報告書を発表したことで、事態の深刻さが明らかになった。クラブの声明は25歳の攻撃的選手にとって最悪のシナリオを確認した：「本日、レアル・マドリード医療チームが選手ロドリゴに対して実施した検査の結果、右脚の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂と診断された」 この負傷は、ヘタフェ戦55分に途中出場してからわずか11分後に発生。国内リーグ戦での彼のシーズンは悲劇的な幕切れとなった。
腱炎に悩まされていたロドリゴは、サイドで得意のフェイントをかけた際に膝が崩れ、明らかに動揺した様子だった。 激しい痛みを抱えながらも試合終了までプレーを続けたが、その後の検査で回復には通常7～9ヶ月を要する長期療養が必要と判明。この期間により、今夏のワールドカップでブラジル代表としてプレーする可能性は事実上消滅し、大会を控えた代表チームの攻撃陣に大きな穴が開くこととなった。
ネイマールが「後継者」に心からの支援を送る
ソーシャルメディアで「弟分」を応援するネイマールは、自身の長期にわたる怪我のリハビリ経験から、このニュースに深い悲しみを表明した。元バルセロナ、パリ・サンジェルマンの選手は、Instagram に「今日は私にとって最も悲しい日の一つだ。この怪我のことを知ったとき、そのすべてが私の目の前にフラッシュバックした。すべての苦しみ、すべての苦悩、そしてこの怪我を経験することへの恐怖！ 私の10番、私の息子、私の後継者（私がそう呼んでいる）、ただひとつお願いがある…「頭を大事にして」今こそ、愛する人たち全員に囲まれるべき時だ…そして、君が言ったように、君は今、こんな目に遭うべきではない。しかし、神の計画に疑問を抱くなど、私たちにできるだろうか。 弟よ…力を込めて言おう、必ずや飛ぶように戻ってくると確信している。愛している。君が私を支えてくれたように、私も君のためにここにいる！」
ロドリゴはネイマールの投稿に直接返信し、こう述べた：「ありがとう、僕のアイドル！とても辛いけど、神様は全てを知っている。いつも通り、僕はサイドラインで君たち全員を応援しているよ！愛してる。」
ロドリゴ、ワールドカップ敗退の悲しみを語る
ロドリゴ自身も感情を隠さず、世界中のファンに悲しみを共有した。レアル・マドリードのスターは胸を打つ近況報告で、これがキャリアで最も恐れていた事態だと認めた。ロドリゴは自身のインスタグラムにこう綴った。「人生で最悪の日だ。この怪我をずっと恐れていた…最近、人生は少し残酷かもしれない…自分にこんなことが起きる価値があるのか分からないが、文句を言える立場か？ これまでにも、自分にふさわしくないと思えるほど素晴らしい経験をたくさんしてきた。人生にもキャリアにも大きな障害が立ちはだかり、しばらくの間、最も愛することをできなくなる。クラブでは今シーズン残り全試合を欠場し、代表ではワールドカップ出場も叶わない。この夢が私にとってどれほど大切かは誰もが知っている。できることは、いつも通り強くあることだけだ。これは何も新しいことではない」
ワールドカップ出場を逃した絶望的な失望にもかかわらず、このフォワードは仲間やサポーターからの支援の波に感謝の念を抱き続けた。届いたメッセージについてロドリゴはこう付け加えた。「皆さんの祈り、メッセージ、愛情に心から感謝します！ 皆さんは私にとって本当に大切な存在です。今は非常に辛い時期ですが、ここで立ち止まらないことを誓います。まだ多くの素晴らしい経験ができ、私を信じてくれる全ての人に喜びをもたらせると信じています。またすぐにお会いしましょう。」
アルベロアとアンチェロッティが戦術的危機に直面
この負傷の影響はピッチ上だけでなくベンチにも及んでいる。レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、シーズン終盤の重要な時期を迎え、選手起用において深刻な選択を迫られている。キリアン・エムバペが既に離脱中でフランコ・マスタントゥオーノが出場停止処分を受ける中、ロドリゴの離脱により、スペインの強豪クラブは次節セルタ・ビーゴ戦において、主要な攻撃オプションとしてヴィニシウス・ジュニオールとゴンサロ・ガルシアのみを擁する状況となった。 このタイミングは特に悪い。マドリードが首位バルセロナを追撃しようとしている最中だからだ。ブラジル代表にとって、カルロ・アンチェロッティ監督は最も信頼できる攻撃の要の一人を欠いた状態でワールドカップを乗り切らねばならない。セレソンはこれまでネイマール、ロドリゴ、ビニシウスの連携に依存してきたが、アメリカ・カナダ・メキシコでの大会では新たなバランスを見出さねばならない。
