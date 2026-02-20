ネイマール、負傷地獄とブラジル代表の2026年ワールドカップ出場を目指す中、今年中にサッカー引退の可能性を認める

ネイマールはブラジル代表歴代最多得点者（79得点）であり、2010年のA代表デビュー以来128試合に出場している。カルロ・アンチェロッティ監督は現代のアイコンに対し、現在の戦術構想に組み込まれるよう要求している。

2002年にワールドカップ優勝を経験したクレベソンは、今夏のブラジル代表にネイマールが不可欠だと確信している。気まぐれな背番号10を巡る激しい議論についてGOALの取材に応じた彼はこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。 「フィットネス面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの出場時間を得られなかったからだ。

「あの若者の才能は、コンディションが整い、良い感覚を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、特に現在の状況下では、大会が進むにつれて彼の真価が発揮されるはずだ。ブラジルで最も才能ある選手だからだ。他の選手も高いレベルにあるが、彼ができることをできる者はいない。

「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まる必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステバンについて議論することはできるが、ネイマールがボールで成し遂げられることは、彼をマークする側にとって恐怖を覚えるほどだ。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」

ブラジルは2026年ワールドカップでグループCに組み込まれた。6月13日にメットライフ・スタジアムでモロッコと対戦し、優勝への挑戦を開始する。その後、フィラデルフィアとマイアミでそれぞれハイチとスコットランドと対戦する。