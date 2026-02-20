Getty
ネイマール、負傷地獄とブラジル代表の2026年ワールドカップ出場を目指す中、今年中にサッカー引退の可能性を認める
ネイマールは2025年12月に膝の手術を受けた
ネイマールは現在34歳となり、治療台から遠ざかることがますます困難になっている。2025年12月には、以前から抱えていた膝の問題に対してさらなる手術を受けた。以前には前十字靭帯損傷で1年間の戦線離脱を余儀なくされていた。
彼は南米のルーツであるサントスへ戻り、再びピッチに立っている。サッカーの楽しさを取り戻しつつあり、契約延長も合意され、今季終了までプレーを続けることとなった。
ネイマールは2026年の終わりに引退するだろうか？
2023年10月以来、セレソン代表に招集されていない元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスター選手にとって、ブラジル代表への復帰は最優先事項であり、ワールドカップ優勝という難攻不落の目標に再び挑戦した後で初めて、現役をいつまで続けるかについて決断が下されることになるだろう。
ネイマールはCazeTV に、「自分の将来がどうなるかはわからない。12 月には引退したいと思うかもしれない。私はその日その日を生きている。今年は、サントスだけでなく、ブラジル代表、そして私自身にとっても重要な年だ」と語っている。
ネイマールは体調が回復したと確信している
才能あるプレイメーカーは、完全な試合コンディションと鋭さを取り戻すための継続的な取り組みについてこう付け加えた。「今シーズンは100％の状態で復帰したかった。だからこそ、いくつかの試合で休養を取ったんだ。多くの人が様々なことを言っているのは承知しているし、日々の現実を理解していないのも分かっている。でも、私はそれに直面しなければならない。
「サントスはこの件に関して素晴らしい計画を立ててくれた。もちろんチームを助けたい気持ちはあったが、結局は100％の状態で、痛みも恐れもなく最高のコンディションで復帰するために、自ら休養を選択したんだ。
「前節で順調な復帰を果たせた。以前より少し強くなって戻れたことに喜びと安堵を感じている。当然ながらリズムを取り戻す必要があるが、粘り強く取り組めば100%の状態に到達する。一歩一歩進んでいる。未来はわからない。直感が決めるだろう。一日一日を大切に。」
ネイマールは2026年ワールドカップのブラジル代表に選出されるだろうか？
ネイマールはブラジル代表歴代最多得点者（79得点）であり、2010年のA代表デビュー以来128試合に出場している。カルロ・アンチェロッティ監督は現代のアイコンに対し、現在の戦術構想に組み込まれるよう要求している。
2002年にワールドカップ優勝を経験したクレベソンは、今夏のブラジル代表にネイマールが不可欠だと確信している。気まぐれな背番号10を巡る激しい議論についてGOALの取材に応じた彼はこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。 「フィットネス面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの出場時間を得られなかったからだ。
「あの若者の才能は、コンディションが整い、良い感覚を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、特に現在の状況下では、大会が進むにつれて彼の真価が発揮されるはずだ。ブラジルで最も才能ある選手だからだ。他の選手も高いレベルにあるが、彼ができることをできる者はいない。
「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まる必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステバンについて議論することはできるが、ネイマールがボールで成し遂げられることは、彼をマークする側にとって恐怖を覚えるほどだ。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」
ブラジルは2026年ワールドカップでグループCに組み込まれた。6月13日にメットライフ・スタジアムでモロッコと対戦し、優勝への挑戦を開始する。その後、フィラデルフィアとマイアミでそれぞれハイチとスコットランドと対戦する。
