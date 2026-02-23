ネイマールの「惨事」！ブラジル代表スーパースターが不発、サントスがカンピオナート・パウリスタ敗退でワールドカップ出場の望みが絶望的になる

サントスのフアン・パブロ・ボイヴォダ監督は試合後、象徴的な背番号10を擁護し、記者団にこう語った。「ネイマールは非常に良いコンディションだ。全てのトレーニングをこなしており、今日は今年初のフル出場を果たした。率直に言って、彼には大きな信頼を寄せている」

「試合を重ねるごとに彼のプレーは向上する。私は彼だけでなく、チーム全員を信頼している。彼は他の選手を奮起させ、サントスでも代表でも、自ら設定した目標達成に向けて自らを駆り立てるだろう」

ネイマールは依然としてブラジル代表のワールドカップメンバー入りが期待されており、その驚異的な技術はどんな守備陣も突破できる。同胞のクレベソンは最近GOALにこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。コンディション面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの時間を過ごせなかったからだ。

「あの若者の才能は、コンディションを整え、良いフィットネス状態を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、大会が進むにつれ、特に現在の状況下では、ブラジルが誇る最も才能ある選手として高いパフォーマンスを発揮できる。他の選手も高いレベルにあるが、この若者ができることをできる者はいない。

「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まり続ける必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステーバオの名前は挙がるかもしれないが、ネイマールがボールで成し遂げるプレーは、マークする側に恐怖を与える。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」