Getty
翻訳者：
ネイマールの「惨事」！ブラジル代表スーパースターが不発、サントスがカンピオナート・パウリスタ敗退でワールドカップ出場の望みが絶望的になる
ネイマールはサントスで膝の手術から回復した
ネイマールは、2023年秋に128試合目の代表戦出場を果たしました。その時点で膝の靭帯を損傷し、12か月間戦線離脱を余儀なくされました。サウジ・プロリーグのアル・ヒラルとの契約は最終的に破棄され、謎めいたプレイメーカーは故郷に戻る自由を得ました。
元バルセロナ、パリ・サンジェルマンのスーパースターは、2025年後半、サントスの降格の危機を救うため、痛みをこらえながらプレーを続けました。12月に手術を受け、ここ数ヶ月は完全な体調回復に向けてリハビリに励んでいます。
- Getty
ネイマールは準々決勝敗退で苦しい時間を耐え抜いた
2026年シーズン2試合目の公式戦で、ネイマールはサントスのカンピオナート・パウリスタ敗退を食い止められなかった。準々決勝でのノヴォリゾンティーノ戦での劇的な敗北が、その戦いを突然に終わらせた。
スペイン紙『AS』はこの敗戦を「ネイマールの災難」と報じた。同紙はさらにこう伝えた。「ブラジル人選手は輝けず、サントスの勝ち越しに貢献できなかった。ブラジル代表としてワールドカップに近づく可能性があったタイトル獲得の機会を逃した選手にとって、またしても挫折となった」
ネイマールはノボリゾンティーノ戦でフル出場したが、積極的な貢献はできなかった。長時間にわたりマークされ試合から締め出され、前半終了間際の先制失点にも一部関与。ESPNは34歳の選手が「とんでもないミス」を犯し、結果的にロムロが空いたゴールに押し込む形になったと指摘している。
ネイマール、監督が支持しブラジル代表のワールドカップメンバー入りが有力視される
サントスのフアン・パブロ・ボイヴォダ監督は試合後、象徴的な背番号10を擁護し、記者団にこう語った。「ネイマールは非常に良いコンディションだ。全てのトレーニングをこなしており、今日は今年初のフル出場を果たした。率直に言って、彼には大きな信頼を寄せている」
「試合を重ねるごとに彼のプレーは向上する。私は彼だけでなく、チーム全員を信頼している。彼は他の選手を奮起させ、サントスでも代表でも、自ら設定した目標達成に向けて自らを駆り立てるだろう」
ネイマールは依然としてブラジル代表のワールドカップメンバー入りが期待されており、その驚異的な技術はどんな守備陣も突破できる。同胞のクレベソンは最近GOALにこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。コンディション面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの時間を過ごせなかったからだ。
「あの若者の才能は、コンディションを整え、良いフィットネス状態を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、大会が進むにつれ、特に現在の状況下では、ブラジルが誇る最も才能ある選手として高いパフォーマンスを発揮できる。他の選手も高いレベルにあるが、この若者ができることをできる者はいない。
「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まり続ける必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステーバオの名前は挙がるかもしれないが、ネイマールがボールで成し遂げるプレーは、マークする側に恐怖を与える。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」
- Getty Images
引退か、メッシとMLSでプレーするか：ネイマールの未来はどうなるのか？
ネイマールは、負傷の問題が影響を及ぼし始めたため、別の契約が終了する年末に引退する可能性を示唆した。しかし、元バルセロナのチームメイトであるリオネル・メッシが所属するMLSのインター・マイアミへの移籍が噂されており、キャリアを少なくともあと12か月延長する可能性もある。サントスは木曜日にヴァスコ・ダ・ガマをホームに迎えて試合を行う。
広告