アンチェロッティのスタッフ陣は、候補リストに挙がる全選手のパフォーマンスデータを綿密に追跡し続けており、身体能力の数値がサンタスの選手にとって最大の障壁となっている。過去1年間、ネイマールがピッチでプレーしていた時期でさえ、その身体的出力数値は技術委員会によって、過酷なワールドカップ代表チームで戦うために求められる高い基準を大きく下回っていると評価されていたという。

イタリア人監督は選手のフィットネス、戦術的規律、総合的なコンディションに対する妥協を許さない姿勢で広く知られている。代表チーム関係者は、監督が身体的準備に関して一切の妥協を絶対に許さないことを繰り返し強調する。彼は、選出した全選手が100％の能力を発揮でき、医療上の制限がなく、激しい国際試合における極めて高い身体的負荷に耐えられることを固く要求している。