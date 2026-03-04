Getty Images Sport
翻訳者：
ネイマールの復帰の可能性？サントスのスター選手、ロドリゴの負傷とエステバオ監督の懸念により、カルロ・アンチェロッティ監督下での初出場の機会が開ける。ブラジル代表の座を勝ち取るため残り2試合に挑む。
アンチェロッティのリストへのカウントダウン
UOLによれば、ネイマールがブラジル代表の正式な候補リストに復帰した。ワールドカップ前の最終FIFA国際試合期間に向けた代表メンバー発表まで残り12日となった中、コーチングスタッフに近い情報筋は、サントスのスター選手が注視されていることを確認した。ただし復帰の可否は、彼が持続的な身体的耐久力を示せるかどうかに完全に依存している。
時間との戦いは、サンタスのカンピオナート・パウリスタ早期敗退により複雑化した。これにより長期にわたる試合計画が頓挫し、ネイマールに残された試合は3月10日のミラソル戦と3月15日のコリンチャンス戦のわずか2試合となった。3月16日の最終登録期限までに、国際試合の過酷さに耐えられる状態であることをアンチェロッティ監督に証明するため、これらの試合で結果を残さねばならない。
- Getty Images Sport
負傷者続出が扉を開く
ベテランのプレイメーカーに門戸が開かれたのは、主にブラジル代表攻撃陣の負傷者続出によるものだ。現在、代表チームはレアル・マドリードのスター選手ロドリゴの壊滅的な離脱に揺れている。このフォワードは重度の膝靭帯断裂を負い、国内リーグの残り試合はもちろん、何より重要なワールドカップ本大会への出場が完全に絶たれた。
さらに、チェルシーのスター選手エステーヴァンの筋肉損傷からの回復状況に対する懸念が続いていることも、親善試合を控えたコーチングスタッフの選手選考に頭痛の種を加えている。この若手フォワードがブルーズ（チェルシー）の公式戦復帰に間に合わない場合、攻撃陣の選択肢不足がネイマールの重要な再招集を必要とする可能性がある。この予期せぬ状況は、伝説的な背番号10が遂にイタリア人監督の下で初出場を果たす、またとない機会をもたらしている。
身体的負荷とアンチェロッティの姿勢
アンチェロッティのスタッフ陣は、候補リストに挙がる全選手のパフォーマンスデータを綿密に追跡し続けており、身体能力の数値がサンタスの選手にとって最大の障壁となっている。過去1年間、ネイマールがピッチでプレーしていた時期でさえ、その身体的出力数値は技術委員会によって、過酷なワールドカップ代表チームで戦うために求められる高い基準を大きく下回っていると評価されていたという。
イタリア人監督は選手のフィットネス、戦術的規律、総合的なコンディションに対する妥協を許さない姿勢で広く知られている。代表チーム関係者は、監督が身体的準備に関して一切の妥協を絶対に許さないことを繰り返し強調する。彼は、選出した全選手が100％の能力を発揮でき、医療上の制限がなく、激しい国際試合における極めて高い身体的負荷に耐えられることを固く要求している。
- AFP
ワールドカップ復帰の最後のチャンス
選手個人の視点から見ると、ブラジルで着実に調子を戻しつつある彼の内面は静かな自信に満ちている。膝の手術後の綿密なリハビリ計画を経て、ネイマールは近年で最も強い状態であり、痛みも大幅に軽減されていると報じられている。彼は競技復帰を意図的に遅らせ、身体的なコンディションを高いレベルまで高め、不快感が残らない状態を確実にした。
3月26日と31日に控えるフランス戦、クロアチア戦という注目の親善試合は、まさに正念場と言える。関係者間では、この重要な代表メンバーから再び外れれば、5月のワールドカップ最終メンバー入りが現実的に大きく遠のくという見方が強まっている。ブラジルサッカー連盟（CBF）内部では、3月の代表招集期間がアンチェロッティ監督にとって、トレーニング中のネイマールの仕事ぶりを間近で観察する絶好の機会だと主張する声もある。
広告