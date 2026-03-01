ニール・ワーノックが77歳で再び現役復帰、7部リーグのクラブ監督に就任

タッチラインから離れられない男が正式に復帰した。イングランドサッカー界を震撼させる動きとして、77歳のウォノックが再び現役復帰を果たした。50年以上にわたり様々なチームを指揮してきたベテラン指揮官は、7部リーグのトーキー・ユナイテッドからの予期せぬSOSに応えた。これは同クラブのベンチ陣に突然の混乱が生じたことを受け、即座の安定化を図るための決断だった。

ガルズ（トルキーの愛称）はウォットン監督との契約を解除すると、即座に元プレミアリーグの名将に船の安定化を託した。ウォノックの復帰は、ついにベンチから完全に離れたと思われていた監督にとって劇的な方向転換を意味する。アバディーンでのスコットランド・プレミアシップでの短期暫定指揮を経て、ウォノックは2024年4月に正式に引退を表明していた。 今、彼は技術エリアに復帰し、トーキーの昇格への挑戦を支える。