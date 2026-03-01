Getty Images Sport
翻訳者：
ニール・ワーノックが77歳で再び現役復帰、7部リーグのクラブ監督に就任
驚くべきベンチ復帰
タッチラインから離れられない男が正式に復帰した。イングランドサッカー界を震撼させる動きとして、77歳のウォノックが再び現役復帰を果たした。50年以上にわたり様々なチームを指揮してきたベテラン指揮官は、7部リーグのトーキー・ユナイテッドからの予期せぬSOSに応えた。これは同クラブのベンチ陣に突然の混乱が生じたことを受け、即座の安定化を図るための決断だった。
ガルズ（トルキーの愛称）はウォットン監督との契約を解除すると、即座に元プレミアリーグの名将に船の安定化を託した。ウォノックの復帰は、ついにベンチから完全に離れたと思われていた監督にとって劇的な方向転換を意味する。アバディーンでのスコットランド・プレミアシップでの短期暫定指揮を経て、ウォノックは2024年4月に正式に引退を表明していた。 今、彼は技術エリアに復帰し、トーキーの昇格への挑戦を支える。
- Getty Images Sport
トーキー・ユナイテッドでおなじみの顔
この最新の発表は多くのサッカーファンを驚かせたが、ワーノックのトーキーへの関与は全く予想外というわけではない。彼は過去2年間、サッカーアドバイザーとしてトーキーと密接に連携し、デボンを本拠地とするクラブに豊富な経験を裏方で提供してきた。取締役室からピッチへの突然の復帰は、現在リーグで堅調な4位につけているクラブにとって、即効性のある短期的な解決策となる。
クラブ上層部は、この過渡期において勢いを維持するには馴染みのある人物が最適だと判断したようだ。トーキーは公式声明でウォットンの退任とワーノックの就任を発表。「ポールがクラブ在籍中に示した献身的な努力、プロ意識、そして献身に深く感謝している。ニール・ワーノックが火曜夜のファーンボロー戦から指揮を執る」と述べた。
記録的なプロモーションの専門家
ウォーノックの監督経歴は、イングランドサッカー史において間違いなく最も伝説的なものの一つである。彼は監督として最多昇格記録を保持することで有名であり、8つの異なるチームを巧みに導いてリーグの階段を駆け上がった。彼の最も象徴的な時期は、少年時代に応援していたクラブであるシェフィールド・ユナイテッドで訪れたと言える。2006年にはブレードスをプレミアリーグに導き、国内主要カップ戦では2度の準決勝進出を果たした。
愛するブラモール・レーンを離れても、ワーノックの「ミダスの手」はロンドンとウェールズで顕著に発揮された。クイーンズ・パーク・レンジャーズとカーディフ・シティでは、予想を覆す形で両クラブをトップリーグへ導く記憶に残る昇格劇を成功させた。クリスタル・パレスでも重要な役割を果たし、降格の危機に瀕したイーグルスを救った功績で称賛された。ロッカールームを奮起させる能力は、今も彼の最大の武器である。
- Getty Images Sport
第七階層での最後のダンス
この予想外の7部リーグ移籍は、プレミアリーグの華やかさとプレッシャーとは対照的だ。しかしワーノックは常に地域密着型サッカーの現場で活躍し、困難な挑戦を好む。これまで16クラブでトップリーグからEFL最下位までを経験した彼の存在感は、このリーグに全国的な注目を集めるだろう。
現時点ではこの契約はあくまで暫定措置と位置付けられているが、ワノック監督が関わる限り、サッカー界で絶対確実なことは何もない。彼のサッカーへの深い情熱は衰えておらず、この不確実な時期をトルキーを安全に導く機会は明らかに断るには惜しいものだった。ガルズが恒久的な後継者を探す間、この業界で最も経験豊富な人物が今週火曜日のファーンボロー戦において指揮を執ることになる。
広告