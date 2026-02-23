Getty Images Sport
ニューカッスル、新スタジアムと都市全体の再生プロジェクトを組み合わせる計画を発表
ニューカッスルに新本拠地？
ニューカッスルはセント・ジェームズ・パークの改修か新スタジアム移転の最終決定を迫られている。マグパイズは現行スタジアム隣接地に収容人数68,000人の新スタジアム建設を検討中だ。クラブは市中心部の近代化・改善プロジェクト資金について地方政府とも協議を進めている。この再開発計画には新たな商業施設・レジャー施設・オフィスビルの建設が含まれる。 公共交通網の拡充や手頃な価格の住宅建設も計画されている。クラブのオーナーであるサウジアラビアの公的投資基金（PIF）がプロジェクトに投資するが、公的資金も必要となる見込みだ。完成時、ニューカッスルの新スタジアムはオールド・トラッフォードとウェンブリーに次ぐ英国第3位の規模となる見通しだ。
ニューカッスルの新スタジアムについて、これまでどのようなことが語られてきたのか？
ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、2025年末に予定されている新スタジアム計画について質問を受け、明確な説明を求めた。
「根本的に、クラブを広い視野で見た場合、トレーニング施設やスタジアムといったクラブの基盤部分は現在宙ぶらりんの状態だ」と彼は述べた。「クラブがどの方向に向かうのかという点で、その明確化は大きな前進となるだろう。そうすることで全てを前向きな形で未来へ進められる。それはあらゆることに変革をもたらす効果を持つだろう。 アカデミーの素晴らしい活動も同様だ。施設面での前進が全てではないが、基準を高め、野心を明確かつ力強く示す有効な手段となる。
スタジアム計画がニューカッスルにとって、クラブが存在する限り正しい選択となるよう、適切な判断に時間を要するなら、その時間を惜しむべきではない。トレーニンググラウンドも同様だ。適切な用地と設計が必要だ。急いで形にするより、正しい選択を優先したい。 現職の私がどちらの完成も目にする可能性は99.9%ないことは承知している。それでも、サポーターであれ選手であれ、ニューカッスルの未来の世代のために確実に実現させることに情熱を注いでいる」
なぜニューカッスルにとって立地が重要なのか
ニューカッスルの最高経営責任者、デビッド・ホプキンズ氏は、セント・ジェームズ・パークを改修するか、新しいスタジアムに移転するかはまだ決定していないと述べた。
「実のところ、まだ決定はしていません」と彼は talkSPORT に語った。「セント・ジェームズ・パークは魔法のような場所であり、土曜日に次の試合が行われる際には、素晴らしい場所となるでしょう。収容人数は 53,000 人ですが、さらに拡大できると考えています。もちろん、それは収益、つまり大きな投資になります。
「ここで何をするかについて、最終的な決定はまだ下していません。毎日この問題に取り組み、ここで行うか新しい場所で行うか、改修するか新しいスタジアムを建設するかを決定しています。しかし、私たちは毎日追求し、取り組んでいる機会があります。
「我々の全てのシミュレーションと収容人数は65,000～68,000人規模を起点としています。それ以上の規模は適切ではないと考えますが、何かを行うなら実質的かつ意義あるものでなければなりません。10,000～15,000人規模の拡張が妥当でしょう。
「新スタジアムは検討対象ではあるが、現時点で具体的な進展はない。
「辺鄙な農場の真ん中にスタジアムを建てるつもりはありません。ニューカッスルが特別な場所である理由は、セント・ジェームズ・パークが町の中心に位置していることにあります。これは理にかなっています。私が関わった全ての場所では、アリーナやスタジアムが町の中心にあるという特権に恵まれてきました。これは重要な要素です。
「新ベルナベウの立地、改修されたベルナベウ、マディソン・スクエア・ガーデン…立地は重要だ。」
次に何が来るのか？
ニューカッスルは火曜夜、チャンピオンズリーグプレーオフ第2戦でカラバグを迎え撃つ。ホームでの試合となる。ハウ監督率いるチームは第1戦で5-1とリードしており、決勝トーナメント進出が確実視されている。勝ち上がれば決勝トーナメント16強でバルセロナかチェルシーと対戦する。
