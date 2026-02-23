ニューカッスル、新スタジアムと都市全体の再生プロジェクトを組み合わせる計画を発表

ニューカッスルの最高経営責任者、デビッド・ホプキンズ氏は、セント・ジェームズ・パークを改修するか、新しいスタジアムに移転するかはまだ決定していないと述べた。

「実のところ、まだ決定はしていません」と彼は talkSPORT に語った。「セント・ジェームズ・パークは魔法のような場所であり、土曜日に次の試合が行われる際には、素晴らしい場所となるでしょう。収容人数は 53,000 人ですが、さらに拡大できると考えています。もちろん、それは収益、つまり大きな投資になります。

「ここで何をするかについて、最終的な決定はまだ下していません。毎日この問題に取り組み、ここで行うか新しい場所で行うか、改修するか新しいスタジアムを建設するかを決定しています。しかし、私たちは毎日追求し、取り組んでいる機会があります。

「我々の全てのシミュレーションと収容人数は65,000～68,000人規模を起点としています。それ以上の規模は適切ではないと考えますが、何かを行うなら実質的かつ意義あるものでなければなりません。10,000～15,000人規模の拡張が妥当でしょう。

「新スタジアムは検討対象ではあるが、現時点で具体的な進展はない。

「辺鄙な農場の真ん中にスタジアムを建てるつもりはありません。ニューカッスルが特別な場所である理由は、セント・ジェームズ・パークが町の中心に位置していることにあります。これは理にかなっています。私が関わった全ての場所では、アリーナやスタジアムが町の中心にあるという特権に恵まれてきました。これは重要な要素です。

「新ベルナベウの立地、改修されたベルナベウ、マディソン・スクエア・ガーデン…立地は重要だ。」