ニューカッスル、サンドロ・トナリの去就に関する姿勢を明らかに　マンUへの1億ポンド移籍説が浮上する中

ニューカッスルが頑なに拒否する一方、ライバルクラブは夏の争奪戦に備えつつあるようだ。マンチェスター・ユナイテッドはベテランのカゼミーロの後継候補としてトナリを「ロングリスト」に含めたと報じられている。 一方チェルシーは、このイタリア代表選手獲得の可能性について「前向きな反応」を得たとされる。ロンドンクラブにとってトナリは、AZの注目株キース・スミット（偶然にもニューカッスルも獲得を検討中）など他のターゲットに代わる高品質な選択肢と見なされている。

マグパイズ（ニューカッスル）は、この交渉に影を落とす「イサク要因」を痛感している。昨夏にエースストライカーのイサク残留を説得できなかったことは、戦力維持においてクラブ首脳陣を後手に回らせる重大な打撃だった。 クラブ内ではトナーリが同様の道を歩まないよう確固たる決意が固まっている。移籍関連報道の始まりは、移籍期限最終日に「アーセナルへのオファーがあった」という主張（クラブ関係者はこれを「全くのデタラメ」と断じる）だったが、こうした噂が浮上した背景には、ライバルクラブがニューカッスルが財政規則を満たすために売却を余儀なくされると考えている可能性が示唆されている。

