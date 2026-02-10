Getty Images Sport
ニューカッスル、サンドロ・トナリの去就に関する姿勢を明らかに マンUへの1億ポンド移籍説が浮上する中
ニューカッスルの企業は「売却しない」という姿勢を堅持している
ニューカッスルは、主力MFの将来を巡る憶測を断固として封じ込めた。今夏にイタリア人選手が注目度の高い移籍を遂げる可能性を示唆する移籍報道が相次ぐ中、クラブはプレミアリーグのライバルクラブによる略奪的な動きに弱い「売り手クラブ」であるという見方を強く否定した。 同選手が1億ポンド（約160億円）の移籍金で売り出されているとする噂は不正確だと否定。INewsによれば、セント・ジェームズ・パークの幹部らは公私を問わず「彼は売却対象ではない」と主張している。
クラブは現在困難な移行期にあるが、25歳の選手へのコミットメントは揺るがない。ニューカッスルの首脳陣はトナリを長期ビジョンの中核と位置付け、金額の大小に関わらずオファーを検討する意思はない。この強硬姿勢は、特に最近の補強ミスを乗り越えイングランドサッカーのトップで安定した勢力となるべく歩むクラブの権威を測る重要な試金石と見られている。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーが警戒態勢を強化
ニューカッスルが頑なに拒否する一方、ライバルクラブは夏の争奪戦に備えつつあるようだ。マンチェスター・ユナイテッドはベテランのカゼミーロの後継候補としてトナリを「ロングリスト」に含めたと報じられている。 一方チェルシーは、このイタリア代表選手獲得の可能性について「前向きな反応」を得たとされる。ロンドンクラブにとってトナリは、AZの注目株キース・スミット（偶然にもニューカッスルも獲得を検討中）など他のターゲットに代わる高品質な選択肢と見なされている。
マグパイズ（ニューカッスル）は、この交渉に影を落とす「イサク要因」を痛感している。昨夏にエースストライカーのイサク残留を説得できなかったことは、戦力維持においてクラブ首脳陣を後手に回らせる重大な打撃だった。 クラブ内ではトナーリが同様の道を歩まないよう確固たる決意が固まっている。移籍関連報道の始まりは、移籍期限最終日に「アーセナルへのオファーがあった」という主張（クラブ関係者はこれを「全くのデタラメ」と断じる）だったが、こうした噂が浮上した背景には、ライバルクラブがニューカッスルが財政規則を満たすために売却を余儀なくされると考えている可能性が示唆されている。
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
トナリのニューカッスルへの忠誠心
ニューカッスルにとって最も有利な要素の一つは、選手自身の姿勢だ。トナリは最近、自身の集中力、幸福感、将来の意向についてクラブに確約を与えたと報じられている。 この忠誠心の大部分は、10ヶ月に及ぶ世界的な賭博禁止処分期間中にクラブとサポーターから受けた揺るぎない支援に起因している。トナリは、キャリアで最も困難な時期にクラブが支えてくれたことに深く感謝していると理解されている。当初支援したクラブ上層部の一部がその後交代したにもかかわらずだ。
さらにニューカッスルは契約面で十分に保護されている。このミッドフィルダーは出場停止期間中に延長された長期契約で拘束されており、クラブが彼の将来を完全に掌握している。たとえトナリの個人的な姿勢が変わったとしても、戦術的アイデンティティの要と見なされる選手を即座に売却する圧力は全くない。 現時点では、トナリはチャンピオンズリーグ進出を導いた好調さを取り戻そうとするニューカッスルのミッドフィールドの心臓部であり続けることに満足しているようだ。
- Getty Images Sport
ニューカッスル・プロジェクトの保護
トナリ残留を巡る争いは、2026年に向けたニューカッスル・プロジェクト維持というより広範な闘いの一部だ。注目されているのはイタリア人選手だけではない。クラブはティノ・リブラメントとの契約交渉が停滞している問題や、アンソニー・ゴードンに対する欧州トップクラブからの継続的な関与にも対処している。主要タイトルを争えるプロジェクトとして真剣に受け止められるためには、最高の才能を保持することが絶対的に重要だとクラブは考えている。
不確実性を増しているのは、エディ・ハウ監督が置かれた危うい立場だ。ブレントフォード戦での失望的な敗戦後、ハウ監督は「自分がチームを率いる適任者でなくなったと感じた場合、クラブから『去る』」と認めた。 オーナー陣は現時点でハウを支持しているが、タイズサイドの雰囲気は依然として緊迫している。指揮官への不信感と戦力移行という背景の中、トナリ級の選手を保持することは、重要な夏の移籍市場を控えた選手とサポーター双方にとって、まさに「頼みの綱」と見なされている。
GOAL-eによる自動翻訳
広告