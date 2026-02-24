Goal.com
ニューカッスル対カラバグ戦選手評価：守備のミスはあったものの、サンデロ・トナリとジョエリントンの活躍でマグパイズがチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を決める

ニューカッスルは火曜日の試合でカラバフを3-2で下し、プレーオフの合計スコア9-3で勝利を収め、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強進出を決めた。エディ・ハウ監督率いるチームではサンドロ・トナリ、ジョエリントン、スヴェン・ボットマンが得点を挙げ、次ラウンドではチェルシーまたはバルセロナと対戦する。

第 1 戦の結果で、すでに勝敗は決まっていたものの、ニューカッスルは開始 6 分以内に 2 点を決め、その優位性を再確認しました。まず、ウィリアム・オスラのヘディングがセーブされた後、サンドロ・トナリが至近距離から決め、その 80 秒後には、ジョエリンソンがバックポストに飛び込み、ハービー・バーンズのクロスをボレーで決めました。

ニック・ウォルテメイドのパスを受けたジェイコブ・マーフィーが3点目を決めるべき場面もあったが、その直後、アーロン・ラムズデールはカミロ・デュランのロングシュートをはじき出す活躍を見せた。しかし、後半開始早々、デュランがダン・バーンを抜き去り、ラムズデールをかわして低いシュートを決め、アゼルバイジャンからのアウェイチームが1点を返した。

その直後、スヴェン・ボットマンの強烈なヘディングシュートでニューカッスルは再び2点差にリードを広げたが、バーンがハンドでPKを与えてしまった。ラムズデールはマルコ・ヤンコヴィッチのPKをセーブしたが、跳ね返ったボールをエルヴィン・ジャファルグリエフが押し込み、追いつくことはできなかった。

イングランド代表GKは直後にアブデラ・ズビールの同点弾を好セーブで防ぎ、ハービー・バーンズが数度決定機を逃すも、後半30分間は追加点なく終了した。

GOALがセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル選手を評価...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    アーロン・ラムズデール（7/10）：

    最初の40分間は傍観者だったが、デュランのシュートを阻止するために急遽投入された。失点に関しては防ぎようがなかったが、ヤンコビッチのPKをセーブし、直後にズービールのシュートを右下へ見事なセーブで防いだ。

    キアラン・トリッピアー（6/10）：

    右サイドで堅実な働きを見せたが、オープンプレーでの決定的なチャンス創出には至らなかった。ボットマンの得点をアシストする見事なコーナーキックを蹴り、その後ホールと交代した。

    スヴェン・ボットマン（5/10）：

    大半の時間帯で失望的なプレーに終始した。バックラインからの数本のひどいパスは、より優れた相手なら確実に得点に結びついていただろう。デュランの得点時にはポジションを外された。しかし試合最後のプレーとなった見事なヘディングゴールで多少なりとも名誉を挽回した。

    ダン・バーン（6/10）：

    ジョエリンソンのゴールにつながる場面では、高い位置でプレスをかけてボールを奪い返し、前半は安定したプレーを見せた。しかし、後半は状況が一変し、まずデュランのゴールで追いつくことができず、さらにクロスをブロックしようとしてPKを与えてしまった。

    アレックス・マーフィー（7/10）：

    フルデビュー戦でも決して臆することのないプレーを見せた。後半にポジションを左サイドバックからセンターバックに変更された後も、何度もその強さを発揮し、好プレーを見せた。

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    中盤

    ジョエリントン（7/10）：

    ボックス内への素晴らしい遅い動きとフィニッシュで2-0とし、時折効果的にボールを保持して前線へ押し上げた。後半早々に交代させられたのは残念だった。

    サンドロ・トナーリ（7/10）：

    先制点につながるプレーの起点となり、前半は別格の存在感を示した。しかし後半開始早々に小競り合いに巻き込まれ、その後はやや集中力を欠いた様子が見られた。

    ニック・ウォルテメイド (6/10):

    評価はまちまち。最初の2点はいずれも彼のスルーパスから生まれたもので、ウィングのジェイコブ・マーフィーがシュートを外した場面では、素晴らしいアシストとなるはずだった。しかし、後半はパスが乱れるなど、やや調子を落とした。

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    攻撃

    ジェイコブ・マーフィー（5/10）：

    前半、ウォルテメイドからのパスを受けても、なぜゴールを決められなかったのか不思議に思うだろう。トリッピアーの退場後、右サイドバックに入ったが、最終ラインではやや予測可能な動きだった。

    ウィリアム・オスラ（4/10）：

    トナリの先制点につながる場面で、ヘディングシュートをセーブされたが、この試合で彼がゴールを脅かす唯一のチャンスだった。この夜、彼はフォワードとしてまったく影響力を見せることはできなかった。

    ハービー・バーンズ（7/10）：

    先制点と2点目につながる絶妙なクロスを供給し、ボールを持つたびに脅威となった。先週の決定機を逃した後に再びシュートをセーブされ、この試合でなぜ得点できなかったのか自問するだろう。

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    ルイス・ホール（6/10）：

    イングランド代表フルバックは、約35分間を自信を持ってプレーした。

    ジョー・ウィロック（5/10）：

    危険な位置に何度か入り込んだが、パスとシュートがやや安全策に走った。

    アンソニー・ゴードン（6/10）：

    鮮やかな出場で再びカラバフの守備陣に脅威を与えたが、今シーズンの欧州での印象的な得点記録には加えることはできなかった。

    ヨアン・ウィッサ（5/10）：

    オスラに代わって出場したが、試合の流れに乗れなかった。

    レオ・シャハル（評価対象外）：

    終了間際の5分間でデビューを果たした。

    エディ・ハウ（6/10）：

    予想以上に主力選手を起用したが、後半の守備の緩さには不満を抱いたはずだ。しかし結局、大騒ぎすることなく仕事を成し遂げた。

