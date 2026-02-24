第 1 戦の結果で、すでに勝敗は決まっていたものの、ニューカッスルは開始 6 分以内に 2 点を決め、その優位性を再確認しました。まず、ウィリアム・オスラのヘディングがセーブされた後、サンドロ・トナリが至近距離から決め、その 80 秒後には、ジョエリンソンがバックポストに飛び込み、ハービー・バーンズのクロスをボレーで決めました。

ニック・ウォルテメイドのパスを受けたジェイコブ・マーフィーが3点目を決めるべき場面もあったが、その直後、アーロン・ラムズデールはカミロ・デュランのロングシュートをはじき出す活躍を見せた。しかし、後半開始早々、デュランがダン・バーンを抜き去り、ラムズデールをかわして低いシュートを決め、アゼルバイジャンからのアウェイチームが1点を返した。

その直後、スヴェン・ボットマンの強烈なヘディングシュートでニューカッスルは再び2点差にリードを広げたが、バーンがハンドでPKを与えてしまった。ラムズデールはマルコ・ヤンコヴィッチのPKをセーブしたが、跳ね返ったボールをエルヴィン・ジャファルグリエフが押し込み、追いつくことはできなかった。

イングランド代表GKは直後にアブデラ・ズビールの同点弾を好セーブで防ぎ、ハービー・バーンズが数度決定機を逃すも、後半30分間は追加点なく終了した。

GOALがセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル選手を評価...