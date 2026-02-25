AFP
翻訳者：
ニコロ・バレラ、インテルのチャンピオンズリーグ早期敗退は「でっち上げ」のリバプールPKが原因と主張
インテルのノルウェーの悪夢
イタリア代表選手は、インテルがプレーオフ決勝トーナメントでボーデ・グリムトと対戦する立場に陥るべきではなかったと確信している。リーグ戦の結果が異なっていれば、クリスティアン・キヴ率いるチームはこの段階を完全に回避できていたはずだ。 バレラは特に、12月にリヴァプールに与えられた物議を醸した後半終了間際のPKを挙げた。このPKでドミニク・ショボシュライがプレミアリーグ勢の勝利を決め、インテルが8位以内に入るために必要だった貴重な勝ち点を奪ったのである。
- Getty Images Sport
バレラが審判の判定に激怒
ノルウェーのチームに敗れた直後のインタビューで、明らかに苛立ちを隠せないバレラは率直に語った。 「我々は戦ったが、相手の方が上だった」と彼は語った。「（リバプール戦で）90分にでっち上げのPKを宣告されたせいで、わずか1ポイント差でリーグ戦突破を逃したことが腹立たしい。あの判定がなければ、追加の2試合とノルウェー遠征は避けられたはずだ。だがこれが新たなチャンピオンズリーグの現実だ」
問題の場面はフロリアン・ヴィルツがアレッサンドロ・バストーニのプレッシャーで倒れたもの。当初はプレーが継続されたが、VAR介入により主審がピッチサイドモニターを確認。その後PKが宣告された。この判定は当時広く嘲笑され、バレラは明らかに、あの笛が連鎖反応を引き起こし、今週のインテルの早期敗退に直結したと確信している。
ムヒタリアンとカペッロが賛同の声を上げた
バレッラだけが、アルネ・スロット監督率いるリヴァプールに有利な判定に憤慨したクラブ関係者ではない。ミッドフィルダーのヘンリク・ムヒタリアンも同様に判定に困惑し、こう述べた。「存在しないペナルティをどうやって導き出したのかわからないが、これがサッカーだ。 我々は納得していない。こんなペナルティを与えるなら、ペナルティエリア内の接触は全てペナルティだ」と述べた。この不当感は明らかに2ヶ月間、チーム内にくすぶり続けていた。
伝説的監督ファビオ・カペッロも、リヴァプール戦におけるVARプロセスへの批判に加わった。映像分析によれば、ヴィルツはごくわずかな接触で倒れた可能性があり、VAR介入の閾値に関する議論を呼んだ。「主審が全てを見ていたのに、なぜVARが介入しなければならなかったのか理解できない。明らかにシミュレーションで自ら地面に倒れ込んだのだ」と、元イングランド代表監督カペッロは述べ、インテル首脳陣の不満を代弁した。
- AFP
チヴの率直な告白
選手たちが過去の不満に囚われている間、インテルのクリスティアン・チブ監督はボド/グリムト戦における戦術的失敗に焦点を当てていた。ネラッズーリは粘り強い守備陣を崩せず、相手に対抗する身体的な強度も欠いていた。 「10人がボールの後ろに下がる低ブロックで組織されたチームに対し、あらゆる手段を試した」とチブは語った。「我々は彼らを崩せず、彼らは精神的な安住の地を見出した」
イタリアの強豪は後半にエネルギーが枯渇し、2失点を喫した。これにより終盤に挽回すべき点が多すぎた。「選手たちを責める要素はない。持てるエネルギーを全て注いだ。ただし相手、特に後半は我々よりエネルギーが上回っていた」 前半は試合を開こうと最善を尽くした。後半は相手にチャンスを作られ2失点した。勝ち進もうとしただけに失望は大きい。残念ながら相手の方がエネルギーに勝っていた。ボーデは組織的なチームで、決意を持ってここに来た。彼らを称賛すべきだ。勝ち進んだのは当然の結果だ」
広告