ノルウェーのチームに敗れた直後のインタビューで、明らかに苛立ちを隠せないバレラは率直に語った。 「我々は戦ったが、相手の方が上だった」と彼は語った。「（リバプール戦で）90分にでっち上げのPKを宣告されたせいで、わずか1ポイント差でリーグ戦突破を逃したことが腹立たしい。あの判定がなければ、追加の2試合とノルウェー遠征は避けられたはずだ。だがこれが新たなチャンピオンズリーグの現実だ」

問題の場面はフロリアン・ヴィルツがアレッサンドロ・バストーニのプレッシャーで倒れたもの。当初はプレーが継続されたが、VAR介入により主審がピッチサイドモニターを確認。その後PKが宣告された。この判定は当時広く嘲笑され、バレラは明らかに、あの笛が連鎖反応を引き起こし、今週のインテルの早期敗退に直結したと確信している。