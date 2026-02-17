ニコラス・ジャクソン、チェルシー復帰へ　バイエルン・ミュンヘンがローン契約の買い取り条項発動を拒否

バイエルンはジャクソンのローン移籍に1400万ポンド（1900万ドル）を支払い、出場時間目標を達成した場合に追加で5600万ポンド（7600万ドル）を支払うことになっていたが、これはもはや不可能と思われる。 このストライカーは昨夏、スペインとイタリアのクラブからも注目されていたが、チェルシーは彼を保持する可能性を排除しておらず、スタンフォード・ブリッジではリアム・ローゼニオールがエンツォ・マレスカに代わってヘッドコーチに就任している。

しかしジャクソンはバイエルン加入後わずか5得点に留まっており、トップレベルで安定した活躍ができるかについては依然として疑問が残る。