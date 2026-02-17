Getty Images Sport
ニコラス・ジャクソン、チェルシー復帰へ バイエルン・ミュンヘンがローン契約の買い取り条項発動を拒否
ジャクソン、バイエルンで端役を演じる
タイムズ紙によれば、ジャクソンはバイエルンが買い取り義務条項を発動させるために必要な出場試合数に達していないため、6月にチェルシーへ復帰する見込みだ。ブンデスリーガ首位のバイエルンが別途の完全移籍契約を結ぶ可能性は「低い」とされる。
24歳の選手は40試合出場かつ各試合45分以上の出場が必要だが、現時点でバイエルンでの出場は22試合のみ。45分以上出場した試合はわずか7試合に留まる。ジャクソンのクラブシーズンはアフリカネイションズカップにも中断され、セネガル代表として優勝までの5試合に出場した。
謎めいたストライカーの将来は不透明
バイエルンはジャクソンのローン移籍に1400万ポンド（1900万ドル）を支払い、出場時間目標を達成した場合に追加で5600万ポンド（7600万ドル）を支払うことになっていたが、これはもはや不可能と思われる。 このストライカーは昨夏、スペインとイタリアのクラブからも注目されていたが、チェルシーは彼を保持する可能性を排除しておらず、スタンフォード・ブリッジではリアム・ローゼニオールがエンツォ・マレスカに代わってヘッドコーチに就任している。
しかしジャクソンはバイエルン加入後わずか5得点に留まっており、トップレベルで安定した活躍ができるかについては依然として疑問が残る。
コンパニー：彼は我々を大いに助けてくれた
ドイツでの苦戦にもかかわらず、コンパニはジャクソンが好影響を与えていると主張している。「彼は我々に大きく貢献している。もちろん、ハリー・ケインが前線にいる以上、多少の競争は避けられない。それもサッカーの一部だ」とバイエルンの指揮官は12月に語った。「だから監督として、ニコラスがその状況をどう乗り切っているかを見られるのは本当に贅沢なことだ。 多くの人が見落としているのは、ニコラスがトレーニングで、そして出場するたびに何をしているかだ。彼が与えられたチャンスを今後も活かし続けることを願っている」
ジャクソンの次はどうなるのか？
しかしジャクソンは、アフリカネイションズカップから復帰して以来、カネの影に完全に埋もれた状態が続いている。チェルシーからレンタル移籍中の彼は、バイエルンの直近4試合のブンデスリーガでわずか37分間の出場に留まり、クラブでの最後の得点は11月にさかのぼる。土曜日にバイエルンがアイントラハト・フランクフルトをホームに迎える試合で出場機会を得るかは不透明だ。コンパニー監督率いるチームは現在、ブンデスリーガ首位でボルシア・ドルトムントに6ポイントの差をつけている。
