Getty Images Sport
トーマス・フランク監督、トッテナムが「絶望的な」状況にあると認める デヤン・クルセフスキとデスティニー・ウドギーの負傷状況について厳しい見解を示す
連敗が続く中、プレッシャーが沸点に達する
トッテナム・ホットスパー・スタジアムの雰囲気は、クラブの国内リーグ戦が重大な分岐点に差し掛かるにつれ、毒々しいものへと変貌した。スパーズは2026年のスタートを惨憺たるものとしており、プレミアリーグで7試合連続勝利を挙げられず、順位表では15位に転落している。 マンチェスター・ユナイテッドに2-0で敗れ士気が低下したロンドン勢は、降格圏からわずか6ポイント上という状況に陥っている。これはシーズン開幕時には考えられなかった現実だ。
欧州戦での健闘が一時的な延命措置となっているものの、フランク監督へのプレッシャーは今や計り知れない。 ファンは公然と不満を表明し始め、勝ち星のない週末が過ぎるごとに指揮官交代を求める声が高まっている。チームは自信と守備の安定性を完全に失っており、厳しい試合日程が控える中、本格的な残留争いに巻き込まれる可能性はもはや突飛な説ではなく差し迫った危険となっている。火曜日のニューカッスル戦は、職を懸けて戦う監督にとって絶対に勝たねばならない一戦と見なされている。
- Getty Images Sport
フランクは勝利に「必死」だ
記者団の取材に応じたフランクは、自チームが正式に降格争いに巻き込まれたか否かを問われ、クラブの精神状態について驚くほど率直な評価を示した。
「我々が試合に勝ちたいと必死であることに疑いの余地はない。本当に必死だ」と彼は語った。「そして私は明日のニューカッスル戦に集中している。強豪相手だが、我々にとって素晴らしいチャンスだ。それが最重要事項だ。明日ピッチに出て勝ち点3を獲得できるか？それができれば非常に良い。そこから順位を上げ、前を見据える。それが必要なことだ。それが主眼だ」
「必死」という言葉の使い方に問われると、フランクはこう付け加えた。「別の表現もできたかもしれない。 しかし確かに何かがある。その感覚こそが求められる。十分な勝利を収めていない時こそ、その感覚が必要だ。私の指導方針は、皆それぞれ違うが、十分な勝利がないなら、できる限りのことをし、さらに一歩踏み込み、より一層努力する。それが困難な局面を脱する道だと理解しているからだ。 それが選手たちに求める姿勢だ。実際、選手たちにはその姿勢が見えていると思う。彼らは全力で走り回っている。だからこそ、ユナイテッド戦で何も得られなかったことに苛立っている。あと5試合を残す中で、11対11の状態で戦っていれば、何かしらの結果を得られたと確信しているからだ」
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
ウドギーとクルセフスキの負傷による痛手
フランクが発表した医療情報により、クラブを取り巻く暗い雰囲気はさらに強まった。彼は、イタリア人左サイドバックのデスティニー・ウドギーが、ジェームズ・マディソン、ペドロ・ポロ、リシャルリソン、ベン・デービスらに加え、治療室入りした最新の主力選手であることを確認した。フランクは、長期離脱中のデヤン・クルゼフスキの診断と懸念される見通しについて詳しく説明した。
「残念ながら、デスティニーはハムストリングの負傷を負っています。今後 4～5 週間は欠場することになります」と彼は付け加えました。「もちろん、彼を日々より強靭にしていくことは継続的なプロセスです。したがって、それは長期的なプロセスとなります。ジムでのトレーニング、回復、トレーニング、管理、試合の負荷など、さまざまな要素が組み合わさっています」 「
さらにこう続けた。「ケヴィン［ダンソ］は専門医の診察を受け、回復は進んでいる。復帰までにはまだ数週間かかる。［クルセフスキ］は今週末に再度診察を受ける予定で、その時点でより詳細がわかるだろう。しかしチャンピオンズリーグの登録メンバーから外れたことは、復帰が明日ではないことを示している」
- Getty Images Sport
フランクがロメロを擁護し、スペンスの復帰を確認
珍しい朗報として、フランク監督はジェド・スペンスがふくらはぎの故障から回復し、ウドギーと出場停止処分中のクリスティアン・ロメロの穴を埋められる状態にあることを確認した。フランク監督は会見の大半を、ユナイテッド戦でレッドカードを受けたため出場停止処分が始まるキャプテンを擁護することに費やした。
さらに彼はこう付け加えた。「明日（ロメロとウドギー）の試合で2人の選手を失うが、ジェド・スペンスが復帰する。そして（ラドゥ）ドラグシンも復帰時には良い状態に見えるだろう。だから明日も非常に競争力のあるチームを送り出せると確信している。その後には、チームにとってさらに良い状況が訪れるはずだ」
直近の退場処分と数日前のクラブへの公の批判を受けて、ロメロが依然としてリーダーと見なせるか問われると、彼はこう答えた。「彼はリーダーだと思う。 以前も言ったが、彼は若いリーダーだ。毎日成長している。例を挙げよう。30歳の頃、自分は世界の頂点に立っていると思い込んでいた。今のリーダーシップや物事の理解度とは比べものにならないレベルだった。
「そして、あれほど情熱と攻撃性を持ってプレーする選手がいると、時にそういうことが起きるものだ。だからといって、そこから学ぶ必要がないとは言わない。もちろん、彼は今後に向けてそこから学ぶ必要がある」
GOAL-eによる自動翻訳
広告