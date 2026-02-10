トーマス・フランク監督、トッテナムが「絶望的な」状況にあると認める　デヤン・クルセフスキとデスティニー・ウドギーの負傷状況について厳しい見解を示す

記者団の取材に応じたフランクは、自チームが正式に降格争いに巻き込まれたか否かを問われ、クラブの精神状態について驚くほど率直な評価を示した。

「我々が試合に勝ちたいと必死であることに疑いの余地はない。本当に必死だ」と彼は語った。「そして私は明日のニューカッスル戦に集中している。強豪相手だが、我々にとって素晴らしいチャンスだ。それが最重要事項だ。明日ピッチに出て勝ち点3を獲得できるか？それができれば非常に良い。そこから順位を上げ、前を見据える。それが必要なことだ。それが主眼だ」

「必死」という言葉の使い方に問われると、フランクはこう付け加えた。「別の表現もできたかもしれない。 しかし確かに何かがある。その感覚こそが求められる。十分な勝利を収めていない時こそ、その感覚が必要だ。私の指導方針は、皆それぞれ違うが、十分な勝利がないなら、できる限りのことをし、さらに一歩踏み込み、より一層努力する。それが困難な局面を脱する道だと理解しているからだ。 それが選手たちに求める姿勢だ。実際、選手たちにはその姿勢が見えていると思う。彼らは全力で走り回っている。だからこそ、ユナイテッド戦で何も得られなかったことに苛立っている。あと5試合を残す中で、11対11の状態で戦っていれば、何かしらの結果を得られたと確信しているからだ」

