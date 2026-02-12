トーマス・トゥヘルがイングランドでの契約を延長し、2028年まで新たな契約を結んだ

トゥヘルは新契約に署名した喜びについて語った。「イングランドでの任期を延長でき、非常に嬉しく誇りに思います。選手やコーチ陣との仕事の一瞬一瞬を愛してきたことは周知の事実です。彼らを率いてワールドカップへ臨む日が待ちきれません。これは信じられないほどの機会であり、国を誇りに思わせるべく全力を尽くします」

マーク（・ブルインガム）やFAの同僚たち、そしてどこへ行っても応援してくれるファンから多大な支援を受けてきたため、この夢のような仕事を続けるよう求められた時、迷いはなかった。EURO 2028は非常に特別な大会となるだろう。監督として、最高の舞台で最強の相手と戦う以上に望むものはない」

イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガム最高経営責任者（CEO）は次のように付け加えた。「トーマスが2028年のEUROまで我々と共に歩むことを確約してくれたことを大変喜ばしく思う。彼がワールドカップキャンペーンで我々に加わった時、この職務にふさわしい人物であったことは明らかであり、予選を通じてその評価はさらに高まった。選手たちが彼を全面的に支持していることは周知の事実であり、チーム内の結束力も誰の目にも明らかだ。

「世界サッカー界において、これ以上の適任者は存在しません。彼のビッグゲーム経験、知識、情熱こそが、今夏の大会と、2年後にこの地で開催される『一世代に一度のEURO』において、チームに最高の成功の機会をもたらすのです。

トーマス、アンソニー、そしてスタッフ陣は、英国流の指導法と国際的な専門知識が見事に融合したチームだ。彼らの全集中力は今夏の大会で可能な限りの成果を上げることに注がれている。2028年大会に向けた契約を早期に確保したことで、大会期間中の契約更新交渉による潜在的な混乱要因を排除できた」