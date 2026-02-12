Getty
トーマス・トゥヘルがイングランドでの契約を延長し、2028年まで新たな契約を結んだ
元チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンの監督であるトゥヘルは、2025年1月にイングランド代表の指揮を執ることになった。その数ヶ月前に監督就任に合意していた。彼の最初の契約は比較的短期間で、ワールドカップのサイクルを完走する予定だった。
2026 年の決勝トーナメント出場権獲得に向けて、完璧な進歩を遂げ、スリーライオンズは北米で開催される世界選手権の優勝候補のひとつと見なされていました。トゥヘルは、イングランド男子代表チームに 60 年間にわたる苦難に終止符を打つ使命を課せられ、2028 年までスリーライオンズと契約を結びました。
トゥヘル監督、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、レアル・マドリードとの関連が報じられる
しかし、初タイトル獲得前に将来性が疑問視され、国内リーグでの指揮復帰が取り沙汰されていた。52歳の彼は、ルーベン・アモリムの後任としてマンチェスター・ユナイテッドが検討対象に挙げていた人物の一人とされる。現時点ではマイケル・キャリックが暫定監督を務めている。
トーマス・フランク監督を解任したトッテナムもツッヘルを高く評価していると言われ、レアル・マドリードも現在暫定監督体制下にあるビッグクラブの一つだ（アルバロ・アルベロアがシャビ・アロンソの後任として指揮を執っている）。ペップ・グアルディオラが来季もマンチェスター・シティに留まるのか、ルイス・エンリケがPSGで新たな契約に合意するのかについても疑問が投げかけられている。
イングランドサッカー協会（FA）はこうした噂を把握しており、トゥヘル監督が今後も指揮を執り続けるよう確保する動きを見せている。2028年の「ホーム」開催となる欧州選手権までの契約が既に締結済みであることが明らかになった。
トゥヘル、国際サッカー界での生活を楽しんでいる
トゥヘルは新契約に署名した喜びについて語った。「イングランドでの任期を延長でき、非常に嬉しく誇りに思います。選手やコーチ陣との仕事の一瞬一瞬を愛してきたことは周知の事実です。彼らを率いてワールドカップへ臨む日が待ちきれません。これは信じられないほどの機会であり、国を誇りに思わせるべく全力を尽くします」
マーク（・ブルインガム）やFAの同僚たち、そしてどこへ行っても応援してくれるファンから多大な支援を受けてきたため、この夢のような仕事を続けるよう求められた時、迷いはなかった。EURO 2028は非常に特別な大会となるだろう。監督として、最高の舞台で最強の相手と戦う以上に望むものはない」
イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガム最高経営責任者（CEO）は次のように付け加えた。「トーマスが2028年のEUROまで我々と共に歩むことを確約してくれたことを大変喜ばしく思う。彼がワールドカップキャンペーンで我々に加わった時、この職務にふさわしい人物であったことは明らかであり、予選を通じてその評価はさらに高まった。選手たちが彼を全面的に支持していることは周知の事実であり、チーム内の結束力も誰の目にも明らかだ。
「世界サッカー界において、これ以上の適任者は存在しません。彼のビッグゲーム経験、知識、情熱こそが、今夏の大会と、2年後にこの地で開催される『一世代に一度のEURO』において、チームに最高の成功の機会をもたらすのです。
トーマス、アンソニー、そしてスタッフ陣は、英国流の指導法と国際的な専門知識が見事に融合したチームだ。彼らの全集中力は今夏の大会で可能な限りの成果を上げることに注がれている。2028年大会に向けた契約を早期に確保したことで、大会期間中の契約更新交渉による潜在的な混乱要因を排除できた」
ネーションズリーグ抽選会とワールドカップへの挑戦：2026年のイングランド
彼は木曜日にブリュッセルで行われるネーションズリーグの抽選会に出席する。イングランドは第3ポットに属しており、ポルトガル、フランス、スペイン、ドイツのいずれかのトップシード国と対戦する見込みだ。大会は9月に開幕し、決勝トーナメントは来夏に開催される。
タイムズ紙は「優勝はイングランドの目標の一つであり、トゥヘル監督に指揮を執らせたいという意向がFAの判断材料となっている」と報じた。ただし「主要大会、特にワールドカップでの実績が評価基準となる」と指摘。イングランド代表は3月にウルグアイと日本の親善試合を予定している。
その後、フロリダで開催されるワールドカップ前哨戦でニュージーランドとコスタリカと対戦し、カンザスシティのトレーニング拠点へ移動する。世界制覇への挑戦は、6月17日にダラスで行われるグループLのライバル、クロアチア戦から始まる。続いて6月23日にボストンでガーナと、4日後のニュージャージーでパナマと対戦する。
GOAL-eによる自動翻訳
