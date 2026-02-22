トゥヘル監督は、最終的な選手選考を決定する前に、できるだけ多くのワールドカップ出場候補選手と話をすると以前公約していました。元チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンの監督は、「トレントのような選手たち、つまり、我々のロングリストに載っている 55 人から 60 人の選手全員と連絡を取り、彼らに連絡を取り、彼らと連絡を取り、なぜ彼らがここにいないのかを説明することが、今の私の仕事です。 55人から60人の選手たちがロングリストに名を連ねているが、彼らに連絡を取り、接触し、なぜ彼らがここにいないのかを説明しなければならない。彼らに、何をすべきか、どこを改善すべきかを説明しなければならない。彼らには何かできることがあるのか、それともそれは単なる選択なのか？これが、今後数週間、数ヶ月間の私の仕事だ。

「電話は嫌いだ。FaceTimeの方がましだ。少なくとも表情が見えて、相手の雰囲気を感じ取れる。あるいは直接会いに行く必要がある。トレーニングや練習場を訪ねるんだ。

「集団訪問も可能だ。ジュード［ベリンガム］とトレントを一緒に訪問する。クラブにも足を運ぶ。一部には電話をかける。様子を見よう。選ばれなかった選手たちにも、現状を伝え率直なフィードバックを与えるため、全員に連絡を取ることが重要だと思う」

アメリカへ向かった後、イングランド代表はフロリダでニュージーランドとコスタリカとの親善試合を戦う。1966年以来となる男子サッカー初の主要タイトル獲得への挑戦は、6月17日のクロアチア戦で幕を開ける。