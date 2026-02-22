Getty/GOAL
トレント・アレクサンダー＝アーノルド、リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント？歴史に名を残す元イングランド代表右サイドバックが2026年ワールドカップの代表選手を予想、「除外する」選手も明かす
イングランド代表ワールドカップメンバー：トゥヘル監督が直面する難しい決断
イングランドはワールドカップ予選を圧倒的な強さで突破し、8試合で勝ち点3を全勝し無失点に抑えた。今後はより厳しい挑戦が待ち受けるが、スター選手揃いのチームに確かな自信が芽生えつつある。
スリーライオンズは、ほぼすべてのポジションに才能ある選手を擁しており、トゥヘル監督は勝利のフォーメーションを組み立てる任務を負っています。彼は時折、選手をシャッフルして多くの選手に印象を残す機会を与え、3月にはウルグアイと日本との2試合の親善試合を残し、北米行きの26人の代表メンバーを決定する予定です。
彼の最も難しい決断のひとつは、右サイドバックを誰にするか決定することだろう。トレント・アレクサンダー＝アーノルド、リース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ジェド・スペンス、カイル・ウォーカーといった選手たちがその座を争っている。
イングランド代表のワールドカップメンバーにおいて、右サイドバックのポジションを誰が担うべきか？
1978年に代表デビューを果たし、イングランド代表として初めて黒人サッカー選手となったアンダーソンは、誰を選ぶべきか、また、実績のあるどの選手を落選させるべきかについて、確固たる見解を持っている。
賭けサイト「BetSelect」とのインタビューで、元ノッティンガム・フォレストおよびアーセナルのディフェンダー、アンダーソンはGOAL に対して次のように語った。「正直言って、私はリース・ジェームズが好きだ。彼も複数のポジションをこなせる選手だ。ミッドフィールドでもプレーできる。ワールドカップに出場する代表チームについて言えば、もし私が選ぶなら、おそらく彼を選ぶだろう。ウェンブリーで彼がフリーキックを決めた試合を見たが、その夜、彼は素晴らしいプレーを見せていた。 私はリース・ジェームズが好きだ。彼は現在チェルシーのキャプテンであり、成熟し、経験を積んでいる。
一方、リブラメントも好きだ。若くて将来性があり、非常に運動能力が高い。この2人だ。トレントは、レアル・マドリードで出番が不安定で、安定したプレーができていない、ちょっとおかしなシーズンを過ごしている。私は彼を候補から外すが、私が挙げた2人は、おそらく代表入りするだろう」と語った。
マグワイアはイングランド代表でまだ役割があるのだろうか？
さらに、4人のバック陣を見渡すと、欧州チャンピオンズカップ優勝経験のあるアンダーソン（現役時代にはマンチェスター・ユナイテッドでもプレー）は、64回の代表出場経験を持つセンターバック、ハリー・マグワイアがトゥヘル監督の計画の中でまだ活躍の場を見出せると考えている。
アンダーソンは、トーナメントで自国を決して失望させたことのない32歳の選手について、次のように付け加えています。「マイケル・キャリックが加入するまでは、彼はあまり多くの試合に出場していませんでしたが、チームに加わってからは、本当に素晴らしい活躍を見せています。彼がシーズン終了までその調子を維持すれば、彼の経験やそれに伴うあらゆるものを考慮して、彼を起用すべきでしょう」。
イングランド代表試合日程：親善試合日程と2026年ワールドカップ
トゥヘル監督は、最終的な選手選考を決定する前に、できるだけ多くのワールドカップ出場候補選手と話をすると以前公約していました。元チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンの監督は、「トレントのような選手たち、つまり、我々のロングリストに載っている 55 人から 60 人の選手全員と連絡を取り、彼らに連絡を取り、彼らと連絡を取り、なぜ彼らがここにいないのかを説明することが、今の私の仕事です。 55人から60人の選手たちがロングリストに名を連ねているが、彼らに連絡を取り、接触し、なぜ彼らがここにいないのかを説明しなければならない。彼らに、何をすべきか、どこを改善すべきかを説明しなければならない。彼らには何かできることがあるのか、それともそれは単なる選択なのか？これが、今後数週間、数ヶ月間の私の仕事だ。
「電話は嫌いだ。FaceTimeの方がましだ。少なくとも表情が見えて、相手の雰囲気を感じ取れる。あるいは直接会いに行く必要がある。トレーニングや練習場を訪ねるんだ。
「集団訪問も可能だ。ジュード［ベリンガム］とトレントを一緒に訪問する。クラブにも足を運ぶ。一部には電話をかける。様子を見よう。選ばれなかった選手たちにも、現状を伝え率直なフィードバックを与えるため、全員に連絡を取ることが重要だと思う」
アメリカへ向かった後、イングランド代表はフロリダでニュージーランドとコスタリカとの親善試合を戦う。1966年以来となる男子サッカー初の主要タイトル獲得への挑戦は、6月17日のクロアチア戦で幕を開ける。
