Getty Images Sport
翻訳者：
トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、まだその実力を失っていない！レアル・マドリードのスター選手が、負傷からの復帰戦でアシストを記録、ロス・ブランコスはリーガ首位の座に立つ
トレントの即戦力としての影響
アレクサンダー・アーノルドは、その実力をサポーターにすぐに思い知らせることに時間を浪費しなかった。右サイドからプレーし、レアル・ソシエダディ・デ・サンセビエールのディフェンスの背後を走り抜けるゴンサロ・ガルシアを見つけ、その進路にカーブのかかったパスを送った。ガルシアは、わずかにボールに触れて、ゴールキーパーのアレックス・レミロを越え、マドリードに早い段階でリードをもたらした。
12月に負傷で離脱して以来、初めてスタメン出場したこのディフェンダーは、その配球でレアル・マドリードの最も危険な攻撃パターンの一つをすぐに再構築した。キリアン・ムバペとジュード・ベリンガムがスタメンに名を連ねなかったにもかかわらず、マドリードの攻撃は危険なものに見えた。
- Getty Images Sport
マドリードで洪水防止用の水門が開く
レアル・ソシエダは序盤の失点から一時的に巻き返した。ディーン・ホイセンがヤンゲル・エレラへのファウルを犯しPKを献上すると、ミケル・オヤルサバルがこれを決めて前半半ばに同点に追いついた。
しかしマドリードはすぐに主導権を取り戻した。25分、ビニシウス・ジュニオールがジョン・アランブルに倒されてPKを獲得し自ら決めた。さらに6分後にはフェデリコ・バルベルデがレミロをかわすシュートを決め、2点差のリードを築いた。
後半もホームチームが支配を続けた。ビニシウスが今季リーグ10得点目となるPKを追加し、余裕のある勝利を確定。これによりマドリードは1試合未消化のバルセロナに2ポイント差をつけた。
アルベロア、ディフェンダーの復帰を称賛
試合後、アルヴァロ・アルベロア監督はイングランド代表選手を特に称賛した。
「トレントに関しては特に目新しい発見ではない」とアルベロアは語った。「彼が試合を理解し、スペースを見極める能力は、非常に嬉しい驚きだった。こうした要素は監督にとって極めて重要だ。求められることを理解する選手がいることは」
「チームを動かすためのパスだけでなく、我々が彼に求める全てをこなしている」
アルベロアはまた、好調を維持していた相手チームに対するチームの総合的な準備とパフォーマンスレベルを称賛し、さらなるタイトル獲得への渇望を示したことを高く評価した。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
レアル・マドリードは今、欧州に焦点を移し、火曜日にホームでベンフィカを迎え撃つチャンピオンズリーグプレーオフに臨む。「リスボンでの試合はよく覚えている。その難しさ、あの雰囲気を」とアルベロアは付け加えた。「勝利を持ち帰ることに集中し、第2戦のことを考えないようにするつもりだ」
広告