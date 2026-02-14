アレクサンダー・アーノルドは、その実力をサポーターにすぐに思い知らせることに時間を浪費しなかった。右サイドからプレーし、レアル・ソシエダディ・デ・サンセビエールのディフェンスの背後を走り抜けるゴンサロ・ガルシアを見つけ、その進路にカーブのかかったパスを送った。ガルシアは、わずかにボールに触れて、ゴールキーパーのアレックス・レミロを越え、マドリードに早い段階でリードをもたらした。

12月に負傷で離脱して以来、初めてスタメン出場したこのディフェンダーは、その配球でレアル・マドリードの最も危険な攻撃パターンの一つをすぐに再構築した。キリアン・ムバペとジュード・ベリンガムがスタメンに名を連ねなかったにもかかわらず、マドリードの攻撃は危険なものに見えた。