AC Milan Instagram
翻訳者：
トム・ブレイディがズラタン・イブラヒモビッチとタッグを組む。NFL史上最高の選手でありバーミンガム・シティの株主であるブレイディに、パーソナライズされたACミランのユニフォームが贈られた。
ブラディがサン・シーロ訪問中に観客と交流する
また、サン・シーロでのセリエAの試合開始直前に、マイクに向かって「フォルツァ・ミラン」と叫びながら、彼と縁の深いフットボールのボールを観客席に投げ込んだ。
元ニューイングランド・ペイトリオッツおよびタンパベイ・バッカニアーズのクォーターバックであるブレイディは、野心的なイングランドのクラブ、バーミンガム・シティの株主となっているため、サッカーに精通している。このクラブは、セント・アンドルーにアメリカ人オーナーがおり、ブレイディはウェスト・ミッドランズを頻繁に訪れ、Amazon Prime が制作したドキュメンタリーシリーズで重要な役割を果たしている。
彼はウェスト・ミッドランズを定期的に訪問し、Amazon Prime が制作したドキュメンタリーシリーズでも大きく取り上げられており、近い将来、ブルースがプレミアリーグに昇格することを願っている。その過程で、レックサムのハリウッド共同会長であるライアン・レイノルズとロブ・マックに一勝を収めることになるだろう。
ブレイディ、ビッグネームをバーミンガムに招致へ
ブレイディはバーミンガムにさらなるビッグネームを呼び込むための支援を受けており、元ブルーズDFのスティーブン・カーは最近GOALにこう語った。「それが彼らの目指すところだと思う。先日発表されたスタジアムを見れば、彼らが何を作ろうとしているか分かるだろう——それはフットボールリーグ向けではなく、プレミアリーグ向けだ。間違いなくプレミアリーグのスタジアムになる」
NFLなど他の要素も絡むが、今まさに目指す方向へ整備が進んでいる。非常に野心的だ。だが支出には限界がある、それだけのことだ。ニューカッスルを見ても分かる——世界一の富豪クラブだが、欲しい選手を自由に買えるわけではない。そこが計画の必要性だ。
「確かに数人の優秀な選手は必要だ。チャンピオンシップに残留し、基盤を固めてからチームを構築する。新たな選手獲得が不可欠だ。獲得可能な選手層、制約条件、支出可能な金額が鍵となる。アカデミーは常に優秀で、有望な若手選手を輩出している。だがスタジアム計画などを見れば、彼らの野心が非常に大きいことは明白だ。
「スタジアムは彼らの投資規模を示す。あのスタジアムはプレミアリーグに属しているからこそ価値がある。チャンピオンシップではコスト面などで意味をなさない。トッテナムのスタジアムを見よ。彼らは莫大な資金を投じたが、プレミアリーグに属している。あれはプレミアリーグのスタジアムだ。だから彼らが計画を実行し昇格することを願う。 支出は増えるだろう。無謀な浪費にはならないが、管理された形で、より大きな名前がバーミンガムに戻ってくるのを目にするはずだ。」
イブラヒモビッチがブレイディに背番号12のユニフォームを贈呈した
現時点でブレイディはイタリアでスポーツの祭典を楽しんでいる。謎めいた元ロッソネリ（ミラン）のストライカー、イブラヒモビッチと交流した際、彼の象徴的な背番号12が刻まれたミランのユニフォームを贈呈された。イブラヒモビッチは現在、セリエAの強豪クラブで監督職を務めている。
今年の夏に北米で開催されるFIFAの旗艦イベントに向けた2026年ワールドカップ抽選会に12月に参加したブレイディは、ミランがコモに1-1で引き分ける試合を目撃した。ラファエル・レオが前半にニコ・パスの先制点を帳消しにしたのだ。 また、同郷のクリスチャン・プリシッチが途中出場で8分間プレーする姿も目撃した。米国代表のスター選手は今季不運な負傷に悩まされたため、出場時間を慎重に管理されている。
オリンピックをテーマにしたイタリア訪問中のブレイディのショッピングとスキー
ブラディは冬季五輪の取材でミラノに滞在中、市内の一流高級店を巡る姿も目撃されている。この買い物ツアーには末っ子のベンジャミンと娘のヴィヴィアンも同行した。ミラノ・コルティナ大会でプロ選手たちがメダルを争う姿を見守る傍ら、ブラディ自身もスキーを楽しみながらゲレンデを滑走している。
広告