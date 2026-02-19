トム・ブレイディがズラタン・イブラヒモビッチとタッグを組む。NFL史上最高の選手でありバーミンガム・シティの株主であるブレイディに、パーソナライズされたACミランのユニフォームが贈られた。

ブレイディはバーミンガムにさらなるビッグネームを呼び込むための支援を受けており、元ブルーズDFのスティーブン・カーは最近GOALにこう語った。「それが彼らの目指すところだと思う。先日発表されたスタジアムを見れば、彼らが何を作ろうとしているか分かるだろう——それはフットボールリーグ向けではなく、プレミアリーグ向けだ。間違いなくプレミアリーグのスタジアムになる」

NFLなど他の要素も絡むが、今まさに目指す方向へ整備が進んでいる。非常に野心的だ。だが支出には限界がある、それだけのことだ。ニューカッスルを見ても分かる——世界一の富豪クラブだが、欲しい選手を自由に買えるわけではない。そこが計画の必要性だ。

「確かに数人の優秀な選手は必要だ。チャンピオンシップに残留し、基盤を固めてからチームを構築する。新たな選手獲得が不可欠だ。獲得可能な選手層、制約条件、支出可能な金額が鍵となる。アカデミーは常に優秀で、有望な若手選手を輩出している。だがスタジアム計画などを見れば、彼らの野心が非常に大きいことは明白だ。

「スタジアムは彼らの投資規模を示す。あのスタジアムはプレミアリーグに属しているからこそ価値がある。チャンピオンシップではコスト面などで意味をなさない。トッテナムのスタジアムを見よ。彼らは莫大な資金を投じたが、プレミアリーグに属している。あれはプレミアリーグのスタジアムだ。だから彼らが計画を実行し昇格することを願う。 支出は増えるだろう。無謀な浪費にはならないが、管理された形で、より大きな名前がバーミンガムに戻ってくるのを目にするはずだ。」