(C)Getty Images
翻訳者：
「トップクラスの有力候補」－バイエル・レバークーゼン代表がチャンピオンズリーグ決勝トーナメントを前にアーセナルを高く評価
バイエルの見解
バイエル・レバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェス氏は、同大会の決勝トーナメント1回戦で両チームが対戦することになったことを受け、アーセナルが優勝の「最有力候補」の一つであると主張した。
彼は次のように語った。「この組み合わせには大いに満足している。スポーツの観点から言えば、両チームとも明らかにトップクラスの相手だが、第一にカイ・ハフェルツとピエロ・ヒンカピーという元選手2人と対戦することになる。第二に、国際舞台で戦うことになる。それがチャンピオンズリーグで戦う意義だ」
「アーセナルは非常に優れた戦力を有しており、フィジカル面だけでなく技術的な質も高く、スピードに優れ、組織力と連携が非常に整っている。
「実際、ここ数年で彼らのプレースタイルはシーズンごとに洗練されてきており、それがチャンピオンズリーグだけでなくプレミアリーグでも優勝候補筆頭に位置づけられる理由だ。
「彼らは最強の相手だが、そんな選手たちと対戦するのは楽しいものだ」
- Getty Images Sport
アルテタの反応
アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ブンデスリーガの相手と対戦する自身の興奮を明かした。アーセナルが初めてチャンピオンズリーグ制覇を目指す中での発言だ。
クラブ公式サイトで彼はこう語った。「次ラウンドを戦うことに非常に興奮している。我々はグループステージでの戦いを通じて強固な立場を得る権利を勝ち取った。今は相手を分析し、彼らを上回る方法を見つけ、この対戦を突破する道を探る必要がある」
「本当にワクワクしている。4つの戦線で戦いながら、チームが一貫して高いパフォーマンスを発揮していることは、今後の展開に大きな希望と前向きな考えを与えてくれる。しかし我々は今この瞬間にのみ集中できる。そこにエネルギーを注ぎ、日曜日の試合に臨むつもりだ。
「チームとして現在の勢いと軌道を維持するために必要なことに集中し、そこからさらなる向上を目指している」
ハーヴェーツ復帰へ
アーセナルのカイ・ハフェルツは、チェルシー移籍前に2016年から2020年までプレーしたブンデスリーガのレバークーゼンへ復帰する見込みだ。
ロルフェス氏は続けた。「ええ、時々連絡を取り合っています。既にメッセージを送ったので、彼がここ出身である以上、きっと多くのチケットが必要になるでしょう。だから確実に交流は続きます。
「それに彼がチェルシーに移籍したのもコロナ禍だったから、我々にとっては大きな別れだった。あの移籍はその後数年間の基盤となり、彼は確かにここに残したものを残していった。
コロナ禍では彼に別れを告げる環境や機会が全くありませんでした。その後会ってはいましたが。しかし今、彼がバイアレーナに戻ってくるのは非常に特別な状況だと思います。もちろんピエロ［ヒンカピエ］にとっても同様です。彼は公式にはまだ我々の選手であり、現時点ではレンタル移籍中ですが、移籍は実現するでしょう。ピエロにとっても同じように特別なことだと思います」
- AFP
次に何が来る？
決勝トーナメント1回戦の第1戦は3月10日と11日に開催される。第2戦は1週間後の3月17日と18日に行われる。シードチームは第2戦をホームで開催する。
広告