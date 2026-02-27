バイエル・レバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェス氏は、同大会の決勝トーナメント1回戦で両チームが対戦することになったことを受け、アーセナルが優勝の「最有力候補」の一つであると主張した。

彼は次のように語った。「この組み合わせには大いに満足している。スポーツの観点から言えば、両チームとも明らかにトップクラスの相手だが、第一にカイ・ハフェルツとピエロ・ヒンカピーという元選手2人と対戦することになる。第二に、国際舞台で戦うことになる。それがチャンピオンズリーグで戦う意義だ」

「アーセナルは非常に優れた戦力を有しており、フィジカル面だけでなく技術的な質も高く、スピードに優れ、組織力と連携が非常に整っている。

「実際、ここ数年で彼らのプレースタイルはシーズンごとに洗練されてきており、それがチャンピオンズリーグだけでなくプレミアリーグでも優勝候補筆頭に位置づけられる理由だ。

「彼らは最強の相手だが、そんな選手たちと対戦するのは楽しいものだ」