トッド・ボーリー、チェルシーにマルク・ククレラを獲得した理由を明かす――「良いサッカー選手とは何か全く分からなかった」にもかかわらず
ククレラの移籍金が物議を醸す
ククレラの移籍は最終的に6000万ポンドを超える金額で合意に至り、当時サッカー界全体で驚きの声が上がった。同ディフェンダーがブライトンで示した印象的な活躍にもかかわらず、この移籍金はチェルシーの強い意思表明と見なされた。 移籍交渉は容易ではなかった。ブライトンは交渉が非常に難しいことで知られており、他の欧州のトップクラブ数チームも状況を注視していたからだ。しかしチェルシーの獲得への強い意志が功を奏し、争奪戦を制した。27歳の選手はその後、ブルーズでレギュラーとして活躍を続け、ウェストロンドンでの在籍期間中にUEFAコンフェレンスリーグとクラブワールドカップの両方を制覇している。
ボーリー氏の採用に関する率直な告白
iConnectionsのパネルセッションで発言したボーリーは、あの最初の混沌とした夏の移籍期間における自身のサッカーに関する技術的知識の欠如について驚くほど率直に語った。彼は、オーナー交代に伴い既存の経営陣が去ったため、職務をこなしながら移籍市場の複雑な仕組みを学ばざるを得なかったと説明した。常任のスポーツディレクター不在という状況は、共同オーナーがシーズン開幕前に戦力を補強するために、異なる種類の論理に頼らざるを得なかったことを意味していた。
ボーリーは自身の就任時の困難な状況を詳細に語り、スポーツ・イラストレイテッド誌の報道によればこう述べた。「我々が引き継いだ状況では、基本的に経営陣全員が去った。私は夏の間、暫定スポーツディレクターを続ける羽目になり、良いサッカー選手とは何か全く分からなかった。ただ、マンチェスター・シティがマルク・ククレラを欲しがるなら、私も欲しい。そういう意味では本当に単純だった」
マンチェスター・シティの青写真に従って
マンチェスター・シティがククレラへの関心を示していたことは、2022年夏を通じて広く報じられていた。ペップ・グアルディオラ監督は、このスペイン人選手をエティハドでの自身の戦術に理想的な人材と見なしていた。シティは左サイドバック獲得に向けて積極的に動いていたが、ブライトンの高額な評価額に応じようとしなかったと報じられている。 ボエリーは、強豪ライバルからの支持を選手の質の高さの証と見なし、資金面の差を埋めて代わりにこの選手を首都へ招致することを決断した。これは従来のスカウト報告を飛び越え、チェルシーの競合他社の動向から収集した「市場情報」を優先した動きであった。
あの激動の夏以降、チェルシーの組織構造は大きく変化した。クラブは最終的にオーナー主導の補強モデルから脱却し、ポール・ウィンスタンリーとローレンス・スチュワートを共同スポーツディレクターに任命した。この転換は、当初マイケル・エドワーズの獲得を試みたが失敗に終わった後に実現した。 現在の体制は、ボーリーが指摘したような「即興的な」取引を防ぐために設計されており、将来の獲得はライバルの動きだけでなく、長期的なデータと戦術的適合性に基づいて行われることを保証している。
過渡期から得た教訓
ボーリーの発言は、当時彼に技術的な目利きが欠けていたかもしれないが、世界最高峰のチームを模倣することが成功への近道だと理解していたことを示唆している。現在もチェルシーは若手選手を中心としたプロジェクトを構築しているが、会長がスカウト責任者を兼任する時代は終わったようだ。マルク・ククレラを巡る騒動は、アブラモビッチ退任後のクラブがどのように運営されていたかを示す興味深い事例として残っている。
マンチェスター・シティの手法を模倣することで、ボーリーは当時「優れたサッカー選手」の資質を完全に理解していなかったとしても、トップクラスの才能を見逃さないことを保証した。これはチェルシーの新時代の幕開けを定義づけた賭けであり、ハイステークスなサッカーの世界では、時にライバルが求める選手を知ることは、サッカーそのものを理解することと同等に重要であることを証明したのである。
