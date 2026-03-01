トッド・ボーリー、チェルシーにマルク・ククレラを獲得した理由を明かす――「良いサッカー選手とは何か全く分からなかった」にもかかわらず

マンチェスター・シティがククレラへの関心を示していたことは、2022年夏を通じて広く報じられていた。ペップ・グアルディオラ監督は、このスペイン人選手をエティハドでの自身の戦術に理想的な人材と見なしていた。シティは左サイドバック獲得に向けて積極的に動いていたが、ブライトンの高額な評価額に応じようとしなかったと報じられている。 ボエリーは、強豪ライバルからの支持を選手の質の高さの証と見なし、資金面の差を埋めて代わりにこの選手を首都へ招致することを決断した。これは従来のスカウト報告を飛び越え、チェルシーの競合他社の動向から収集した「市場情報」を優先した動きであった。

あの激動の夏以降、チェルシーの組織構造は大きく変化した。クラブは最終的にオーナー主導の補強モデルから脱却し、ポール・ウィンスタンリーとローレンス・スチュワートを共同スポーツディレクターに任命した。この転換は、当初マイケル・エドワーズの獲得を試みたが失敗に終わった後に実現した。 現在の体制は、ボーリーが指摘したような「即興的な」取引を防ぐために設計されており、将来の獲得はライバルの動きだけでなく、長期的なデータと戦術的適合性に基づいて行われることを保証している。