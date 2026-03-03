Getty Images Sport
トッテナム、新加入のアーセナル支持スカウトに「深く失望」―SNS投稿が原因
プロジェクトにおける「立場の転換」
UEFA Bライセンス保持者のコーチマンが、トッテナムのトレーニングウェアを着用した自身の写真とクラブの象徴的なモットー「挑戦は実行である」を投稿したことで論争が勃発した。投稿では新任の役割への期待を表明し、「新たなスーパースターたちをクラブに迎え入れるのを楽しみにしている」と述べた。 しかし、真に波紋を広げたのは彼の個人的なサッカーへの忠誠心の表明だった。同じ投稿でコーチマンは「少年時代からアーセナルファンだった自分が移籍を決めた時、このプロジェクトの良さがわかる」と記した。このガンナーズ（アーセナル）ルーツへの露骨な言及は即座に両サポーター層の注目を集め、溝を深めるだけの返信の応酬を招いた。
「ベースレイヤー」のジョークが裏目に出る
スレッドが進むにつれ、会話のトーンは次第に皮肉めいたものになっていったが、そのユーモアは明らかにスパーズの役員室には伝わらなかった。デイリー・メール紙が報じたところによると、あるユーザーが「あのエンブレムを肌に触れさせてはいけない」と助言すると、コーチマンはライバル意識を露わにし、「もうベースレイヤーは着ている」と返答した。
やり取りはこれで終わらなかった。別のフォロワーが「内部に潜入者が必要だ」と提案すると、スカウトは謎めいた「シーッ」で応じた。さらに火に油を注ぐように、コメント欄に蛇の写真が投稿されると、コーチマンは「分かってる、分かってるよ。当然の報いだはは」と返信した。
ファンが感じ取った敬意の欠如に反応する
一部のアーセナルサポーターは、この発言が明らかに冗談のつもりだったと主張してスカウトを擁護しようとしたが、トッテナムの熱心なファンはそれほど寛容ではなかった。多くのサポーターは、コーチマンが現在代表するクラブへの敬意が欠けていると指摘し、クラブのユニフォームを着るのが難しいと冗談を言うスタッフの専門性を疑問視した。
あるコメント投稿者から「一体どうやってあの服を着たんだ？」とトッテナムのトラックスーツについて問われた際、コーチマンが「大変だったよ」と返答したことが、クラブにとって急速にPR上の頭痛の種となったこの騒動における「最後のとどめ」と見なされた。
内部懲戒処分が迫っている
トッテナムは公式にはコメントを控えているものの、英紙デイリー・メールによれば、クラブ関係者はコーチマンのSNS活動に不快感を示しているという。彼らは「強い不快感を抱いている」とされ、このスカウトに対してさらなる措置を取る可能性が高い。現在、クラブの懲戒規定に基づき内部で対応が進められており、最も適切な措置を決定中とみられる。
