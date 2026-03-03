トッテナム、新加入のアーセナル支持スカウトに「深く失望」―SNS投稿が原因

一部のアーセナルサポーターは、この発言が明らかに冗談のつもりだったと主張してスカウトを擁護しようとしたが、トッテナムの熱心なファンはそれほど寛容ではなかった。多くのサポーターは、コーチマンが現在代表するクラブへの敬意が欠けていると指摘し、クラブのユニフォームを着るのが難しいと冗談を言うスタッフの専門性を疑問視した。

あるコメント投稿者から「一体どうやってあの服を着たんだ？」とトッテナムのトラックスーツについて問われた際、コーチマンが「大変だったよ」と返答したことが、クラブにとって急速にPR上の頭痛の種となったこの騒動における「最後のとどめ」と見なされた。