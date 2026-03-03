Getty Images Sport
トッテナム、審判団の判定に一貫性がないとしてPGMOLに書面による抗議を提出
トッテナムの忍耐が限界に達した
スパーズの理事会が限界に達した決定的要因は、連続した試合におけるフィジカルプレーの解釈の相違だったようだ。2月22日のライバル・アーセナル戦での痛恨のホーム4-1敗戦では、トッテナムがランダル・コロ・ムアニによる同点ゴールを認められなかった。フランス人選手は攻撃の過程でガブリエル・マガリャエスを押したと判定されたのだ。 公式説明を参照し、スパーズはピーター・バンクス主審が『Match Officials Mic'd Up』番組で述べた点を指摘した。「実戦中に両手が見えた時点で、それは明らかな押しと見える。背中に両手が触れた行為が十分な衝撃を与え、反則行為であったと確信した」
フラム事件が怒りを引き起こす
しかし、クラブの苛立ちは、わずか数日前のクレイヴン・コテージでの 2 対 1 の敗戦中にピークに達しました。ラウル・ヒメネスがヘディングの争いの中でラドゥ・ドラグシンを押したように見えたにもかかわらず、ハリー・ウィルソンのフルハムの先制ゴールが認められたことで、トッテナムは困惑しました。この日の審判は、この接触はファウルとみなすには必要な基準を満たしていないと判断しましたが、この決定はコロ・ムアニの事件とはまったく対照的なものでした。 この矛盾により、クラブは、なぜ同様の身体的接触が週ごとにまったく異なる基準で判断されているのか、その説明を求めるに至った。
暫定監督であるテュドールは、コテージーズに敗れた後の審判の判定について、クラブの書簡で正式に表明された見解を反映して、遠慮のない評価を下した。テュドールは記者団に不満をぶちまけ、「もちろん、それはファウルだ。10人中9人はファウルだと言うだろう。なぜなら、それはあまりにも明白だからだ。 時には、わずかな接触でも十分だと理解していない。得点の優位性をもたらす接触なら、それを無効にすべきだ。普通の競り合いとは違う。相手がソフトな接触ではなく、手で押しながらボールを見ていない場合だ。優位性を得ることは時に簡単すぎる」
クロアチア人指揮官はトーマス・フランクの後任として就任後、2試合連続で敗戦。クラブは全大会通じて5試合未勝利だ。リーグ戦での最後の勝利は昨年12月下旬にさかのぼる。
リーグ全体での比較
トッテナムがウェブに提出した資料は、自チームの試合における不満点のリストに留まらないとみられている。報道によれば、プレミアリーグ全体の比較事例を含み、審判の判定に一貫性がないことを強調しているという。 文書に含まれる事例の一つが、9月のニューカッスル対アーセナル戦でニック・ウォルテメイドが挙げたゴールだ。ガブリエルへの押しがあったと認識されたにもかかわらず、このゴールは認められた。外部事例を引用することで、スパーズはリーグ全体に及ぶ不一致が試合結果の公正さに不当な影響を与えていると主張している。
2022年にPGMOL（プロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オーガニゼーション）の審判部門責任者に就任して以来、ウェブは透明性向上の方針を推進し、クラブとの建設的な対話を促してきた。 しかし今シーズンの苦情の膨大な量は、このオープンドア政策が限界まで試されていることを示唆している。ウェブがメディアを通じてVAR介入やピッチ上の判定の根拠を説明している一方で、ロンドン勢は明らかに、公的な説明が競技規則の一貫した適用に代わるものではないと感じている。
危機に陥ったトッテナム、明確な方向性を模索中
この抗議のタイミングは、トッテナムが不安定な立場にあることから重要だ。彼らはイングランド1部リーグで16位に位置し、降格圏からわずか4ポイント差という状況で、結果が急速に改善されなければチャンピオンシップ（2部）に落ちる恐れがある。
この正式な抗議が方針転換につながるのか、それともプレミアリーグ時代においてますます一般的になりつつある「非公開での謝罪」に終わるのかは、まだ見通せない。当面、テュドール監督と選手たちは内部の危機を乗り切る方策を見出すと同時に、審判への公式な姿勢がシーズン終盤の運勢を好転させる一助となることを願わねばならない。
