トッテナム、審判団の判定に一貫性がないとしてPGMOLに書面による抗議を提出

トッテナムがウェブに提出した資料は、自チームの試合における不満点のリストに留まらないとみられている。報道によれば、プレミアリーグ全体の比較事例を含み、審判の判定に一貫性がないことを強調しているという。 文書に含まれる事例の一つが、9月のニューカッスル対アーセナル戦でニック・ウォルテメイドが挙げたゴールだ。ガブリエルへの押しがあったと認識されたにもかかわらず、このゴールは認められた。外部事例を引用することで、スパーズはリーグ全体に及ぶ不一致が試合結果の公正さに不当な影響を与えていると主張している。

2022年にPGMOL（プロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オーガニゼーション）の審判部門責任者に就任して以来、ウェブは透明性向上の方針を推進し、クラブとの建設的な対話を促してきた。 しかし今シーズンの苦情の膨大な量は、このオープンドア政策が限界まで試されていることを示唆している。ウェブがメディアを通じてVAR介入やピッチ上の判定の根拠を説明している一方で、ロンドン勢は明らかに、公的な説明が競技規則の一貫した適用に代わるものではないと感じている。