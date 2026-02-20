Getty Images Sport
トッテナム、元チェルシー暫定監督でマウリシオ・ポチェッティーノ元アシスタントのイゴール・トゥドールをコーチングスタッフに任命
元チェルシーの任命
トッテナムは、暫定監督としてクラブのプレミアリーグ残留を導く任務を負うテュドール監督のコーチングスタッフにソルターを任命したことを正式に発表した。今週末のアーセナル戦を控えた重要なノースロンドン・ダービーを前に、チームは現在16位に低迷し、降格圏からわずか5ポイント差に迫られている。
クラブは声明で次のように発表した。「シーズン終了までヘッドコーチを務めるイゴール・テュドール氏の就任を受け、男子トップチームのコーチングスタッフに3名の追加コーチを任命したことを正式に発表します。
「イゴールのアシスタントコーチとしてブルーノ・サルトールを迎えます。スペイン・エルマスノウ出身のブルーノは、母国で選手キャリアの初期を過ごした後、2012年にブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに加入。7シーズンで235試合に出場しました。2019年に現役を引退するとシーガルズでコーチング職に転身し、その後はチェルシーとウェストハム・ユナイテッドでもコーチング職を歴任しています。
「トミスラフ・ロジッチがゴールキーパーコーチとして加入。ハイドゥク・スプリト、シャフタール・ドネツク、ゼニト、クラブ・ブルージュなどで豊富な経験を積んだ後、ラツィオ、そしてユヴェントスでイゴール監督の下でスタッフを務めました。
リカルド・ラニャッチは、フィジカルコーチとして加入します。彼もまた、カリアリ、ボローニャ、ヘラス・ヴェローナ、レッチェ、エンポリ、そして最近ではユヴェントスでイゴールとともに、イタリアで豊富な経験を持っています。
ブルーノ、トミスラフ、リカルドは、アンドレアス・ジョージソン（アシスタントコーチ）、キャメロン・キャンベル（個人開発コーチ）、ファビアン・オッテ（ゴールキーピングコーチ）とともにコーチングスタッフに加わります。彼らは、昨夏、アカデミーから昇格したスチュワート・ルイスとディーン・ブリルのサポートを引き続き受けます。
また、ジャスティン・コクレーン（ファーストチームアシスタントコーチ）、ジョン・ハイティンガ（ファーストチームアシスタントコーチ）、クリス・ハスラム（パフォーマンス責任者兼ファーストチームアシスタントコーチ）の退団も確認しています。彼らの功績に感謝するとともに、今後の活躍を祈っています。
ソルターのチェルシーでの時間
2023年にグラハム・ポッターが解任された後、ソルターはチェルシーの暫定監督に就任し、リヴァプールとの0-0の引き分けという1試合を指揮した。その後まもなくフランク・ランパードが監督に任命された。
その試合後、彼はスカイスポーツにこう語った：「楽しむのは難しかった。
本当に辛く、悲しく、失望する状況だったが、私はただ最高の自分であり続け、選手たちを助けることに集中しようとしている」
チェルシーはブルーノの指揮期間について具体的な期限を設けず、土曜日のウルブズ戦を前にスペイン人監督はこう語った。「現状では帰宅して休むつもりだ。
「私は日々を集中して過ごしている。オーナーもスタッフは可能な限りプロフェッショナルであることを理解している。我々はこのクラブを最大限に代表するつもりだ。ここでの基準も、求められるものも理解している」
チューダー家の試練
テュドールはトッテナムで直面する課題をよく認識しており、クラブでの仕事を楽しめていないと述べている。
就任記者会見で彼はこう語った。「楽しんではいない。楽しむためにここにいるのではない。働くためにここにいるのだ。 楽しむのは仕事が終わった後の最初の瞬間だ。この素晴らしいクラブに居られることは特権だ。以前も言った通り、このクラブとチーム、そしてサポーターが必要とする正しいことを成し遂げることに集中している。その一点に集中しており、君が尋ねた『楽しむこと』についてはあまり考えていない」
トゥドール監督はまた、アーセナル戦では13人の選手しか起用できないことを認めた。
彼は続けた：「ご存知の通り、10人の選手が負傷し、しかも重傷という非常に稀な状況下での特別な瞬間だ。我々は13人でトレーニングを行った。現状はこうだ。素晴らしい状況ではないが、この状況から抜け出し成功を収めることは、むしろより大きな挑戦となる。
「確実に13人で臨む。日曜日に目指す結果を得るには十分だ。もちろん最初の目標は、この試合の重要性を理解している。これはダービー、ノースロンドン・ダービーだ。誰もが我々に勝ち点を期待している。我々もその自覚はある」
次に何が来る？
スパーズは日曜日に、この10年で最も重要なノースロンドン・ダービーの一つでアーセナルと対戦する。スパーズの勝利は降格圏からの脱出につながるだけでなく、アーセナルの優勝争いにも大きな支障をきたすだろう。
