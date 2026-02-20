トッテナムは、暫定監督としてクラブのプレミアリーグ残留を導く任務を負うテュドール監督のコーチングスタッフにソルターを任命したことを正式に発表した。今週末のアーセナル戦を控えた重要なノースロンドン・ダービーを前に、チームは現在16位に低迷し、降格圏からわずか5ポイント差に迫られている。

クラブは声明で次のように発表した。「シーズン終了までヘッドコーチを務めるイゴール・テュドール氏の就任を受け、男子トップチームのコーチングスタッフに3名の追加コーチを任命したことを正式に発表します。

「イゴールのアシスタントコーチとしてブルーノ・サルトールを迎えます。スペイン・エルマスノウ出身のブルーノは、母国で選手キャリアの初期を過ごした後、2012年にブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに加入。7シーズンで235試合に出場しました。2019年に現役を引退するとシーガルズでコーチング職に転身し、その後はチェルシーとウェストハム・ユナイテッドでもコーチング職を歴任しています。

「トミスラフ・ロジッチがゴールキーパーコーチとして加入。ハイドゥク・スプリト、シャフタール・ドネツク、ゼニト、クラブ・ブルージュなどで豊富な経験を積んだ後、ラツィオ、そしてユヴェントスでイゴール監督の下でスタッフを務めました。

リカルド・ラニャッチは、フィジカルコーチとして加入します。彼もまた、カリアリ、ボローニャ、ヘラス・ヴェローナ、レッチェ、エンポリ、そして最近ではユヴェントスでイゴールとともに、イタリアで豊富な経験を持っています。

ブルーノ、トミスラフ、リカルドは、アンドレアス・ジョージソン（アシスタントコーチ）、キャメロン・キャンベル（個人開発コーチ）、ファビアン・オッテ（ゴールキーピングコーチ）とともにコーチングスタッフに加わります。彼らは、昨夏、アカデミーから昇格したスチュワート・ルイスとディーン・ブリルのサポートを引き続き受けます。

また、ジャスティン・コクレーン（ファーストチームアシスタントコーチ）、ジョン・ハイティンガ（ファーストチームアシスタントコーチ）、クリス・ハスラム（パフォーマンス責任者兼ファーストチームアシスタントコーチ）の退団も確認しています。彼らの功績に感謝するとともに、今後の活躍を祈っています。