トッテナム、マウリシオ・ポチェッティーノ計画を策定　クラブは人気元選手を夏まで暫定監督として招聘する方針

トッテナムはフランク監督の退任について声明を発表し、双方の合意による退任や解任ではなく「本日退任する」と強調した。

クラブは次のように述べた：「男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日退任する。

トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意を持っていました。しかし、結果とパフォーマンスを踏まえ、今シーズンのこの時点で変更が必要であると取締役会は結論づけました。

在任期間中、トーマスは揺るぎない献身をもってクラブの発展に全力を尽くした。彼の貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈念する」

スパーズの不振はフランク監督の続投が困難であることを明らかにしていた。2026年に入ってリーグ戦未勝利で、直近の勝利は12月28日のセルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦（1-0）が最後である。今季残り12試合を控え、次節はアーセナル戦となるが、この試合が新暫定監督にとっての初陣となる可能性がある。