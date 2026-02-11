Getty Images Sport
トッテナム、マウリシオ・ポチェッティーノ計画を策定 クラブは人気元選手を夏まで暫定監督として招聘する方針
ポチェッティーノ監督復帰に向けたスパーズの計画
テレグラフ紙によれば、トッテナムはフランク・ランパード解任後、ポチェッティーノ監督の再招聘を希望しているが、2026年ワールドカップ終了まで待たねばならない可能性に直面している。2014年から2019年までの5年間指揮を執ったアルゼンチン人監督の名は、ニューカッスル戦敗北時にサポーターから歌われた。彼はクラブをチャンピオンズリーグ決勝へ導き、複数回のタイトル争いも指揮した。 ホワイト・ハート・レーンでの最後のシーズン、彼は現代最高のトッテナムチームの一つを率いて、ホームゲーム無敗のシーズンを達成した。
報道によると、ロンドン北部のクラブ幹部は、元チェルシーおよびパリ・サンジェルマンの監督に対するファンの強い感情を認識しているが、スパーズがチャンピオンシップへの降格という悪夢のようなシナリオに陥った場合、彼が移籍に同意するかどうかは不明である。情報筋は、ポチェッティーノ監督が依頼されれば「クラブに戻ってくるだろう」と新聞に語った。
- Getty Images Sport
夏までの中間的な期間？
トッテナムはまず暫定監督を任命する可能性があり、これはマンチェスター・ユナイテッドがルーベン・アモリンを解任後にマイケル・キャリックを招聘した手法と同様だ。クラブの元ストライカーであるロビー・キーンの起用も検討されているが、彼は現在ハンガリーのフェレンツヴァーロシュと契約中である。キーンは「キャリック候補」と見なされており、内部からの選択肢は先月フランク・ランパードのスタッフに任命されたジョン・ハイティンガのみとなる。 外部候補の獲得が予想される中、ハイティンガ自身の将来は不透明だが、キーンの就任可能性は高まるかもしれない。
また、マルセイユを最近退任したブライトン元監督ロベルト・デ・ゼルビへの関心も報じられている。ただし彼は今週になってフランスクラブを離れたばかりで、これほど早く指揮官職に復帰する意思があるか、あるいはオファーを受けているかは不明だ。これまでにオリバー・グラスナー、アンドニ・イラオラ、マルコ・シルバへの関心も示されていた。
スパーズは生き残れるのか？
トッテナムはフランク監督の退任について声明を発表し、双方の合意による退任や解任ではなく「本日退任する」と強調した。
クラブは次のように述べた：「男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日退任する。
トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意を持っていました。しかし、結果とパフォーマンスを踏まえ、今シーズンのこの時点で変更が必要であると取締役会は結論づけました。
在任期間中、トーマスは揺るぎない献身をもってクラブの発展に全力を尽くした。彼の貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈念する」
スパーズの不振はフランク監督の続投が困難であることを明らかにしていた。2026年に入ってリーグ戦未勝利で、直近の勝利は12月28日のセルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦（1-0）が最後である。今季残り12試合を控え、次節はアーセナル戦となるが、この試合が新暫定監督にとっての初陣となる可能性がある。
- AFP
次に何が来る？
スパーズは、ウィングのウィルソン・オドバートがニューカッスル戦で前十字靭帯を断裂したため、今シーズンは復帰できないことを発表した。その後に、アーセナルとの重要な一戦が控えている。勝利はスパーズにとって大きな意味を持つだけでなく、アーセナルのタイトル争いにも一石を投じる可能性がある。もちろん、アーセナルは現在首位に立っており、フランクは解任される前、ロンドン北部のライバルクラブにやや執着していたと言われている。
GOAL-eによる自動翻訳
広告