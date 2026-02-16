Getty/GOAL
トッテナム、マウリシオ・ポチェッティーノ復帰に警告 米国代表がアルゼンチン人監督のプレミアリーグ復帰計画を妨害
フランク解任、暫定指揮官トゥードルに指揮権移管
デンマーク人指揮官フランクは、わずか38試合の指揮を執った後、2月11日に解任された。シーズン終了まで暫定的に指揮を執るのは、元ユヴェントスとマルセイユの監督イゴール・トゥドールである。正式な監督任命はその時点で決定される。
ポチェッティーノ監督は、2019年に終了したトッテナムでの5年間の成功（チャンピオンズリーグ決勝進出を含む）を経て、馴染み深い環境への復帰が示唆されている。現在は自国開催のワールドカップを控えたアメリカ代表の指揮を執っている。
ポチェッティーノ監督はトッテナムにとって正しい選択となるか？
そうした国際的な義務を考慮に入れると、ザモラはアルゼンチン人指揮官がトッテナムにとって適切な選択だとは確信していない。ベストベッティングサイトを通じて語った元スパーズFWは、不満を抱えるファン層の声に耳を傾けるべきかとのGOALの問いにこう答えた。「彼はワールドカップ終了後まで指揮を執れない。 自国代表監督なら『集中力を切らさないでほしい』と言うだろう。フルタイムで毎日オフィスにいるわけではないが、それでも『集中力を切らさないでほしい』と伝えるべきだ。
「ファンのお気に入りであり、彼をピッチに立たせたい気持ちは理解できるが、これは難しい問題だ。ポチェッティーノ監督のような人物なら、時間と十分なプレシーズンを望むだろう。誰が指揮を執ろうと、プレシーズン全体が必要だ。 ワールドカップの影響で難しい。選手たちは7月末まで戻ってこない。何人かはかなり勝ち進むだろうからな。彼らは休みを欲しがる。少なくとも2週間は休みたいはずだ。誰にとっても厄介な仕事だ。ポッチは明らかに素晴らしい時間を過ごした。最良の終わり方ではなかったが、ファンが彼を望んでいる理由は理解できる」
代替案：ポチェッティーノ監督にアプローチしているのはトッテナムだけではない
今夏、注目度の高い監督職の空席があるクラブはトッテナムだけではありません。マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードも監督職を補充する必要があり、マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンでも監督交代が噂されています。
ポチェッティーノの米国代表監督としての契約が満了となる中、ポチェッティーノに他の選択肢があるかどうかについて質問されたサモラは、スパーズが彼の心を引きつける中、次のように付け加えました。「あるでしょう。しかし、それは大きなクラブ、巨大なクラブです。彼はそこにも良い思い出があります。
「本当に巨大なクラブです。あらゆるインフラが最高水準です。ただ、過去 6、7 年間に解決できなかったパズルの最後のピースが残っているだけです。うまくかみ合わず、その理解に到達できていません。何がそれを実現させるのか、私には理解できません」
ポチェッティーノ、プレミアリーグ復帰を望む テューダー新監督就任
元トッテナム選手兼コーチのティム・シャーウッドは、今夏ポチェッティーノ監督が必ずオファーを受けると確信している。スカイスポーツに対しこう語った。「誰が来るかは分かっている——100％ポチェッティーノだ。クラブが他の誰かに目を向けるほどの勇気はないと思う。 他の選択肢も存在するが、新監督が就任後2試合負けただけで『ポチェッティーノを呼び戻すチャンスがあったのに』とサポーターに責められるプレッシャーを考えれば、他を探すのは不可能だ」
ポチェッティーノ監督自身は以前、BBCスポーツに対し、サウサンプトンでも指揮を執ったイングランドサッカーへの復帰についてこう語っている。「プレミアリーグは世界最高のリーグだ。もちろん恋しい。アメリカではとても幸せだが、いつかプレミアリーグに戻ることも考えている。最も競争の激しいリーグだからだ」
ポステコグルー監督が昨季ヨーロッパリーグ優勝をもたらしたトッテナムは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を決めているが、プレミアリーグでは16位に低迷。降格圏とは5ポイント差だ。
トッテナムの新監督トゥドールは、就任初戦で最も厳しい試練に直面する。日曜日に開催されるノースロンドン・ダービーで、首位を走る宿敵アーセナルを迎え撃つからだ。
