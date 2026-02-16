トッテナム、マウリシオ・ポチェッティーノ復帰に警告　米国代表がアルゼンチン人監督のプレミアリーグ復帰計画を妨害

そうした国際的な義務を考慮に入れると、ザモラはアルゼンチン人指揮官がトッテナムにとって適切な選択だとは確信していない。ベストベッティングサイトを通じて語った元スパーズFWは、不満を抱えるファン層の声に耳を傾けるべきかとのGOALの問いにこう答えた。「彼はワールドカップ終了後まで指揮を執れない。 自国代表監督なら『集中力を切らさないでほしい』と言うだろう。フルタイムで毎日オフィスにいるわけではないが、それでも『集中力を切らさないでほしい』と伝えるべきだ。

「ファンのお気に入りであり、彼をピッチに立たせたい気持ちは理解できるが、これは難しい問題だ。ポチェッティーノ監督のような人物なら、時間と十分なプレシーズンを望むだろう。誰が指揮を執ろうと、プレシーズン全体が必要だ。 ワールドカップの影響で難しい。選手たちは7月末まで戻ってこない。何人かはかなり勝ち進むだろうからな。彼らは休みを欲しがる。少なくとも2週間は休みたいはずだ。誰にとっても厄介な仕事だ。ポッチは明らかに素晴らしい時間を過ごした。最良の終わり方ではなかったが、ファンが彼を望んでいる理由は理解できる」