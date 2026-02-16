GOAL
トッテナム、プレミアリーグ降格の「壊滅的な可能性のある」コストを警告
チューダーの任務
トッテナムは現在、降格の可能性というほぼ考えられない現実と直面しており、降格圏からの脱出を図るための必死の試みとしてテュドールを監督に任命した。プレミアリーグの順位表では16位で、26試合を終えてわずか29ポイントしか獲得していない。 18位のウェストハム・ユナイテッドとは5ポイント差があるものの、ハマーズ（ウェストハム）は好調を維持している。直近5試合で3勝を挙げているのに対し、宿敵トッテナムは未勝利が続いた結果、トーマス・フランク監督の解任に至った。
テレグラフ紙によれば 、スパーズは降格の有無にかかわらず「数千万ポンド」の財政的打撃を受ける見込みだ 。欧州カップ戦出場権をほぼ確実に逃すため、スポンサー契約に組み込まれたボーナスが発生しないためである。多くのスポンサー契約には降格条項が含まれており、契約の再交渉または解除が可能となる。
同紙が引用した専門家は「欧州大会出場権喪失によるペナルティだけでも数千万ポンド規模だ。降格となればその損失はさらに膨れ上がり、壊滅的な事態を招きかねない」と指摘している。
トッテナムは降格する可能性があるのか？
テュードルの初戦はアーセナル戦となるが、スパーズはその後、リヴァプールとのアウェー戦（アンフィールド）、好調のサンダーランドとのアウェー戦（スタジアム・オブ・ライト）、そしてシーズン最終節前となるチェルシー戦（スタンフォード・ブリッジ）など、特に厳しい日程が待ち受けている。 さらにノッティンガム・フォレスト、ウルヴァーハンプトン、リーズ・ユナイテッドなどとの勝ち点6を争う直接対決も控える。テュドール監督がこれらの試合までにチームを戦力化できるかは未知数だ。
テレグラフ紙は関係者の発言として「一部企業は降格を現実的な可能性と捉え、既に契約の見直しを進めている。欧州大会出場権獲得など一部の目標達成が不可能であることは明らかだが、最大の懸念は降格だ」と報じている。
一方、テュドール監督は自らの使命をこう断言している。「スパーズを危機から救い出すこと。それが唯一の任務だ」
チューダーの約束
消防士として着任した際、テュドールはこう語った。「重要な時期にこのクラブに加わることは光栄です。
「私に託された責任を理解しており、目標は明確だ。パフォーマンスの安定性を高め、全ての試合で確信を持って戦うことだ。
「この選手層には高い質が備わっている。私の役割は、それを組織化し、活力を与え、結果を迅速に向上させることだ。」
スポーツディレクターのヨハン・ランゲは次のように付け加えた：「イゴールは明確さ、集中力、そして困難な局面で即座に結果を出す経験をもたらす。
「我々の目標は明快だ——パフォーマンスを安定させ、チーム内の質を最大限に引き出し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで強く戦うことである。」
次に何が来る？
スパーズの初戦はアーセナルとの対戦となる。これは一世代で最も重要なノースロンドン・ダービーとなる可能性があり、アーセナルが優勝を追い求める一方、スパーズはチャンピオンシップ降格を必死に回避しようとしている。
スパーズはテュドール監督就任を発表する声明で、降格の可能性を絶対に容認できないと表明した。
声明では次のように述べている：「イゴール・テュドール氏が今季終了までの男子チームヘッドコーチに就任することを、就労許可取得を条件に正式発表できることを喜ばしく思います。
「イゴールが我々に加わる明確な目的は、パフォーマンスの向上、結果の達成、そしてプレミアリーグ順位表での上昇である。彼の使命は明快だ——シーズン決定的な局面において、チームに組織性、強度、そして競争力をもたらすことだ」
