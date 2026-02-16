トッテナム、プレミアリーグ降格の「壊滅的な可能性のある」コストを警告

トッテナムは現在、降格の可能性というほぼ考えられない現実と直面しており、降格圏からの脱出を図るための必死の試みとしてテュドールを監督に任命した。プレミアリーグの順位表では16位で、26試合を終えてわずか29ポイントしか獲得していない。 18位のウェストハム・ユナイテッドとは5ポイント差があるものの、ハマーズ（ウェストハム）は好調を維持している。直近5試合で3勝を挙げているのに対し、宿敵トッテナムは未勝利が続いた結果、トーマス・フランク監督の解任に至った。

テレグラフ紙によれば 、スパーズは降格の有無にかかわらず「数千万ポンド」の財政的打撃を受ける見込みだ 。欧州カップ戦出場権をほぼ確実に逃すため、スポンサー契約に組み込まれたボーナスが発生しないためである。多くのスポンサー契約には降格条項が含まれており、契約の再交渉または解除が可能となる。

同紙が引用した専門家は「欧州大会出場権喪失によるペナルティだけでも数千万ポンド規模だ。降格となればその損失はさらに膨れ上がり、壊滅的な事態を招きかねない」と指摘している。