トッテナム、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンからの感動的な復帰を拒否する理由を厳しく指摘される。「究極のストライカー」はレアル・マドリードかバルセロナへの移籍が予想される
得点力抜群のストライカー、ケインが通算500ゴールを達成した
ケインはトッテナム史上最多得点者（435試合280得点）として北ロンドンを去った。主要タイトル獲得が叶わなかったことが、アリアンツ・アレーナへの高額移籍につながった。
バイエルンでは確かな成功を収め、ブンデスリーガ優勝を経験。個人としても驚異的な水準を維持し、キャリア通算500ゴールを達成した——この記録に到達した初のイングランド人選手となった。
多くの専門家が、ケインが母国に戻りアラン・シアラーのプレミアリーグ得点記録に挑む可能性を示唆している。トッテナムは、かつてのファンのお気に入りである彼の移籍オファーに対抗する機会を与えられるだろう。
ウィル・ケインは再びトッテナムでプレーするだろうか？
ザモラは合意成立の可能性を否定。ウィリアム・ヒルとの提携で発言した元ストライカーは、ケインが再びトッテナムでプレーする可能性についてGOALの質問にこう答えた。「ないと思う。彼は今、そこで満足しているし、非常に好調だ。興味深い展開になるだろうが、実現は難しい」
「もし彼が最後の活躍の場を求めてイングランドに戻ってくるなら、イングランドの主要タイトルを勝ち取る真の機会を望むだろう。プレミアリーグで1シーズン、あるいは2シーズンプレーするなら、何かを勝ち取るチャンスを確実に掴みたいはずだ——明らかに彼はスパーズではそれを成し遂げられなかったから。現状では、彼を獲得できる有力候補には見えないと私は思う」
スパーズが取引を成立させる可能性はどのくらいか？
もう一人の元スパーズのスター、ダニー・マーフィーは、ケインがスパーズに戻る可能性について、GOAL の最近のインタビューで「その可能性はかなり低いと思う」と語った。「ハリー・ケインは、現在の場所で成功している。成功というよりも、飛躍し、多くのゴールを決めている。彼は、チャンピオンズリーグを争えるチームに所属している。初のリーグタイトル、初のトロフィーを獲得した。
「家族という要素は常にあります。その実情は決して知る由もありません。 マイケル・オーウェンがスペインでプレーした時、1年で家族と帰国したがっていたのを覚えている。ケインの生活面はわからない。だがサッカーの観点から言えば、トッテナムに戻る理由はただ一つ、ファンが彼を愛しているからだ。サッカー的な理由なら、アラン・シアラーの記録を破ろうとするためだろう。
「彼の現在のプレーぶりを見れば、もしミュンヘンを去りたいなら、世界最高峰の栄誉——国内タイトルやチャンピオンズリーグ——を争える他のクラブへ移籍する選択肢もあるはずだ。トッテナム復帰はロマンチックに聞こえるが、現実にはリーグカップやFAカップを勝ち取るために戻ることに過ぎない。 それはレベルダウンだ。彼は自らレベルを下げる。今の彼のパフォーマンスレベルでは、そんな必要はまったくない」
バルセロナやレアル・マドリードがケインをリーガ・エスパニョーラに引き抜く可能性はあるか？
バイエルンは、ケインの契約に盛り込まれていた5700万ポンド（約7700万ドル）の契約解除条項が既に失効したと主張している。ただし、彼の契約は2027年までしか有効ではなく、新たな挑戦を求める可能性もある。
スペインのビッグクラブであるバルセロナとレアル・マドリードが関心を示しているとの噂がある。スペイン移籍が賢明なキャリア選択かとの問いに、サモラはこう答えた。「そうだと思う。彼は今も驚異的な得点能力を持ち、絶対的な脅威だ。レアル・マドリードのようなチームは彼にぴったり合うだろう。チャンスを創出する——バルセロナも同様だ——ペナルティエリア内でボールを渡せば、確実にゴールを決めてくれる。
「彼は究極の存在だ。試合ごとに数回のチャンスを生み出すチームなら、間違いなく彼に注目するだろう。毎週確実にゴールを量産すると分かっているからだ。特定のエリアにボールを入れさえすれば、ハリーは確実に決めてくれる」
ケイン、2026年にさらなる歴史を刻むべく挑む
ケインは、今シーズン、バイエルンで35試合に出場し、41得点を挙げています。ブンデスリーガでは26得点を挙げており、ロベルト・レヴァンドフスキのシーズン最多得点記録（41得点）を追っています。
国内および大陸の栄誉を再び手中に収め、チャンピオンズリーグの夢も抱く中、自国代表の歴代最多得点記録を持つケインは、2026年のワールドカップでイングランド代表のキャプテンを務めることになるだろう。
