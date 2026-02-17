トッテナム、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンからの感動的な復帰を拒否する理由を厳しく指摘される。「究極のストライカー」はレアル・マドリードかバルセロナへの移籍が予想される

もう一人の元スパーズのスター、ダニー・マーフィーは、ケインがスパーズに戻る可能性について、GOAL の最近のインタビューで「その可能性はかなり低いと思う」と語った。「ハリー・ケインは、現在の場所で成功している。成功というよりも、飛躍し、多くのゴールを決めている。彼は、チャンピオンズリーグを争えるチームに所属している。初のリーグタイトル、初のトロフィーを獲得した。

「家族という要素は常にあります。その実情は決して知る由もありません。 マイケル・オーウェンがスペインでプレーした時、1年で家族と帰国したがっていたのを覚えている。ケインの生活面はわからない。だがサッカーの観点から言えば、トッテナムに戻る理由はただ一つ、ファンが彼を愛しているからだ。サッカー的な理由なら、アラン・シアラーの記録を破ろうとするためだろう。

「彼の現在のプレーぶりを見れば、もしミュンヘンを去りたいなら、世界最高峰の栄誉——国内タイトルやチャンピオンズリーグ——を争える他のクラブへ移籍する選択肢もあるはずだ。トッテナム復帰はロマンチックに聞こえるが、現実にはリーグカップやFAカップを勝ち取るために戻ることに過ぎない。 それはレベルダウンだ。彼は自らレベルを下げる。今の彼のパフォーマンスレベルでは、そんな必要はまったくない」