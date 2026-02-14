トッテナムはプレミアリーグ順位表での急落を食い止めるため、トゥドール監督を任命する断固たる措置を講じた。水曜日にトーマス・フランク監督を解任した後、クラブ首脳陣は短期的な船の安定化に最適な候補としてクロアチア人監督を選んだ。

しかし、サポーターの関心を引く動きとして、47歳の監督との契約はあくまで暫定的なものである。 報道によれば、トゥドールの契約は夏までで、重要な点として、正式監督への昇格オプションは含まれていない。この戦略は、最高経営責任者（CEO）のヴィナイ・ヴェンカテシャムと技術ディレクターのヨハン・ランゲが主導したもので、スパーズがオフシーズンにおける主要な監督人事に向けて手札を温存していることを示唆している。長期的なコミットメントを伴わない暫定的な選択肢を導入することで、北ロンドンのクラブは6月に幅広い候補者プールに戻るための扉を事実上大きく開けたままにしている。

元スパーズ指揮官ポチェッティーノもその候補リストに名を連ねると見られる。ワールドカップで米国代表を率いる夏の予定があるにもかかわらずだ。アルゼンチン人監督は退任後、ロンドンクラブへの愛着を繰り返し表明しており、最近ではクラブの野心を批判する中で改めてその思いを語った。今週には、理事会が恒久的な指揮官として彼を望んでいるが、イングランドの首都に呼び戻すには夏の終わりまで待たねばならないとの報道さえあった。