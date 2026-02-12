トッテナム、トーマス・フランク解任後の一時的な解決策として元リヴァプールコーチを視野に

元オランダ代表選手は、ピッチ内外でイングランドのトップリーグを熟知している。選手としてエバートンとフラムでプレーした後、アヤックスで指導者としてのキャリアを歩んだ。

アムステルダムで暫定監督を務めた後、ハイティンガは2023年9月にウェストハムで元エバートン監督デイビッド・モイーズと再会。スコットランド人監督のロンドン・スタジアム退任を受け、2024年にリヴァプールへ移籍し、同胞アルネ・スロットと共にアンフィールドに赴任した。

2025年夏、ヘイティンガはアヤックスの指揮官に就任したが、わずか数ヶ月で解任された。15試合で5勝という成績を受け、11月に監督職を解かれたのである。2026年1月、フランク・ランパード監督の下でトッテナムのスタッフとしてイングランドに復帰した。