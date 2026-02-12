Getty
トッテナム、トーマス・フランク解任後の一時的な解決策として元リヴァプールコーチを視野に
ハイティンガの選手としての経験と指導経験
元オランダ代表選手は、ピッチ内外でイングランドのトップリーグを熟知している。選手としてエバートンとフラムでプレーした後、アヤックスで指導者としてのキャリアを歩んだ。
アムステルダムで暫定監督を務めた後、ハイティンガは2023年9月にウェストハムで元エバートン監督デイビッド・モイーズと再会。スコットランド人監督のロンドン・スタジアム退任を受け、2024年にリヴァプールへ移籍し、同胞アルネ・スロットと共にアンフィールドに赴任した。
2025年夏、ヘイティンガはアヤックスの指揮官に就任したが、わずか数ヶ月で解任された。15試合で5勝という成績を受け、11月に監督職を解かれたのである。2026年1月、フランク・ランパード監督の下でトッテナムのスタッフとしてイングランドに復帰した。
アーセナルとの北ロンドン・ダービーを前にした休養期間
トッテナムを8ヶ月間指揮したデンマーク人指揮官フランク・ランパードが解任され、今季降格の危機に陥ったクラブは重大な決断を迫られている。デイリー・メール紙は、ヘイティンガが「短期的な解決策として有力候補の一人」と報じている。
さらに「数日中に決定が下される」と報じている。ヘイティンガがシーズン終了まで指揮を執る場合、トッテナムは「フランクのスタッフの一部（ブレントフォードから同行した数名を含む）も退団するため、彼を中心にコーチングスタッフの再編成が必要となる」と付け加えた。
スパーズは指導体制の立て直しに時間的余裕があるという有利な立場にある。次節の対戦相手は2月22日の北ロンドン・ダービーで宿敵アーセナルとなるまで試合がない。フランク監督が5日間の休暇を与えたため、選手たちは月曜までクラブのトレーニング施設に戻らない。
キーン、再びスパーズへ？ 候補に挙がっている他の名前
英紙『ザ・メール』は「ロビー・キーンも候補に挙がっている」と報じた。元トッテナムFWは現在ハンガリーのフェレンツヴァーロシュを指揮しており、同クラブを国内リーグ首位に導くとともに、ヨーロッパリーグのプレーオフ決勝トーナメント進出を果たしている。
スパーズはキーンについて「クラブとの繋がりとエネルギッシュな性格で、ファンと選手を奮い立たせられる可能性がある。ただし暫定監督職を受け入れるかは不明」と見ている。ロベルト・デ・ゼルビの名も浮上している。彼はリーグ・アンのマルセイユを退任したばかりだ。このイタリア人監督はブライトン指揮官時代、プレミアリーグでの経験を有している。
ポチェッティーノはプレミアリーグ復帰の可能性を残している
しかし、トッテナムの理事会とサポーターが真に望んでいるのはポチェッティーノだ。サポーターはホームでのニューカッスル戦（2-1で敗戦）でアルゼンチン人監督の名を叫び続けたが、この試合がフランク（ポチェッティーノ）の最後の指揮となった。
彼は以前、2019年にスパーズをチャンピオンズリーグ決勝に導いており、イングランドサッカーへの復帰の可能性を残している。2025年12月にBBCスポーツにこう語っている。「ええ、よく観ています。プレミアリーグは世界最高です。もちろん、恋しいです。 アメリカでの生活は本当に幸せだが、いつか戻りたいと常に考えている。最も競争の激しいリーグであり、もちろん再び戻りたいと思っている」
ポチェッティーノのアメリカでの契約は今夏までだが、現時点では自国開催のワールドカップに集中している。もしスパーズがハイティンガらを即戦力として信頼し、恒久的な監督就任をシーズン終了まで延期する場合、契約満了が迫る他の監督たち――例えばボーンマス監督のアンドニ・イラオラなど――も候補に浮上するとデイリーメール紙は報じている。
