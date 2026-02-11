Getty Images Sport
トッテナム、トーマス・フランク監督を解任 8試合未勝利の不振が最終的な代償に
トッテナム、フランク監督を解任
フランク・ランパードのトッテナムでの時代は終わりを告げた。ザ・アスレティックのデイビッド・オーンスタインによれば、クラブは現在「代替案」を検討中だ。スパーズはエディ・ハウ率いるニューカッスル戦での痛恨の敗戦を受け、この決断を下した。今シーズンのプレミアリーグ26試合で11敗目を喫した形だ。 フランクは夏に北ロンドンに赴任し、アンジェ・ポステコグルーの後任として指揮を執った。チャンピオンズリーグのグループステージでは見事な4位フィニッシュに導く手腕を見せた。しかし国内リーグでは状況が異なり、2026年に入ってから現在までプレミアリーグで1勝も挙げられていない。
トッテナムが声明を発表
クラブは声明でこのニュースを正式に発表し、次のように述べた：「クラブは男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日付で退任する。トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意であった。しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえ、理事会は今シーズンこの時点で変更が必要であると結論付けた。 在任期間中、トーマスは揺るぎない献身をもって行動し、クラブの発展のために全力を尽くしました。彼の貢献に感謝するとともに、今後のさらなる成功を祈念します。」
フランクは自分が残ると「確信」していた
ニューカッスル戦敗北後、フランク監督の解任説が飛び交っていたが、彼は自らが適任だと断言した。試合後の記者会見でデンマーク人監督は、次節も指揮を執ると確信していると語った。「ええ、そう確信しています」 質問の意図は理解しているし、私を責めるのは簡単だろう。だが責任は決して監督やオーナー、役員、選手、スタッフだけの問題ではない。全員の責任だ」
フランクはさらに続けた。「自分がこの職に適任だとどれほど確信しているか？1000％確信している。同時に、10人あるいは11人の負傷者という状況に陥るとは全く予想していなかったことも1000％確信している。だが何かを築き、困難を乗り越えるには、信じられないほどの強いレジリエンス（回復力）を示す必要があることも理解している。 冷静さを保ち、前進し続けなければならない。サッカー界における（監督解任の）仕組みは理解している——疑いようもない——しかし、それが正しい選択ではないと示す研究は数多く存在する。彼ら（理事会）にとってそれが唯一の選択肢であることは承知しているが、それが正しい選択ではない状況もまた数多く存在するのだ」
フランクのスパーズでの悲惨な成績
フランクはポステコグルーの後任としてトッテナムと3年契約を結んだ。ポステコグルーはヨーロッパリーグ制覇を果たしたものの、昨季は38ポイントで17位に沈みクラブ史上最悪のプレミアリーグ成績を招いた責任を取って退任した。しかし北ロンドンのクラブは今シーズンもイングランド1部で惨憺たる戦いを続けている。 フランクはトッテナムを去る際、プレミアリーグでの指揮官としての平均得点がわずか1.12ポイント（26試合で29ポイント）だった。オプタのデータによれば、これは同大会で5試合以上指揮を執ったスパーズの監督の中で最低の記録である。
トッテナム、次はアーセナル戦
トッテナムはプレミアリーグでの次戦が2月22日までないため、フランク・ランパード監督退任後の対応を決定する時間的余裕がある。マルセイユがPSGに0-5で敗れたことを受け同クラブを去ったロベルト・デ・ゼルビ監督が既に後任候補として浮上している。トッテナムの次戦はホームでの北ロンドン・ダービー、プレミアリーグ首位のアーセナル戦という大一番となる。
