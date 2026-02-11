トッテナム、トーマス・フランク監督を解任　8試合未勝利の不振が最終的な代償に

ニューカッスル戦敗北後、フランク監督の解任説が飛び交っていたが、彼は自らが適任だと断言した。試合後の記者会見でデンマーク人監督は、次節も指揮を執ると確信していると語った。「ええ、そう確信しています」 質問の意図は理解しているし、私を責めるのは簡単だろう。だが責任は決して監督やオーナー、役員、選手、スタッフだけの問題ではない。全員の責任だ」

フランクはさらに続けた。「自分がこの職に適任だとどれほど確信しているか？1000％確信している。同時に、10人あるいは11人の負傷者という状況に陥るとは全く予想していなかったことも1000％確信している。だが何かを築き、困難を乗り越えるには、信じられないほどの強いレジリエンス（回復力）を示す必要があることも理解している。 冷静さを保ち、前進し続けなければならない。サッカー界における（監督解任の）仕組みは理解している——疑いようもない——しかし、それが正しい選択ではないと示す研究は数多く存在する。彼ら（理事会）にとってそれが唯一の選択肢であることは承知しているが、それが正しい選択ではない状況もまた数多く存在するのだ」