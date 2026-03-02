AFP
トッテナム、チェルシーと元クリスタル・パレスの役員獲得に本腰を入れるも、ファビオ・パラティチの後任探しで重大な障害に直面
ウィンスタンリーとフリードマンがターゲットに含まれる
英紙テレグラフによると、トッテナムは複数の有力候補について外部機関を通じた身元調査を実施した。候補者にはチェルシーの現スポーツディレクターであるポール・ウィンスタンリーと、クリスタル・パレスで影響力のある期間を経て昨年サウジアラビア2部リーグのアル・ディリヤに加入したダギー・フリードマンの名前が挙がっている。ウィンスタンリーは2031年までチェルシーとの契約が残っており、スタンフォード・ブリッジを離れる見込みはない。 在任中、コール・パーマーやモイセス・カイセドといった主要選手の獲得に重要な役割を果たすとともに、ここ数シーズンでは監督人事にも貢献してきた。
一方フリードマンは、エベレチ・エゼ、マーク・ゲヒ、マイケル・オリゼといった才能ある選手たちの獲得を指揮し、パレスの補強戦略で広く称賛を得た。しかしサウジアラビアでの職務に就いたばかりであるため、プレミアリーグへの早期復帰に前向きかどうかについては疑問が残る。
トッテナムにおける戦略的リセット
トッテナムの新たなスポーツディレクター探しは、スカウト業務の近代化とデータ駆動型採用プロセスの強化を目指す広範な組織再編の一環である。クラブ上層部はサポーターから、次期任命が短期的な対応策ではなく先見性のある長期的な解決策となるよう、ますます強い圧力を受けている。
クラブは理想として、次期常任ヘッドコーチの任命に影響を与えられるよう、新スポーツディレクターを早期に就任させたい考えだ。監督交代後、イゴール・トゥドールが暫定的にトップチームの指揮を執っているが、より幅広い候補者が確保できる夏に常任監督が任命される見込みである。
パラティチ家の遺産と構造的課題
パラティチは正式に退任したものの、彼の影響力はトッテナムのチーム編成の枠組みに今も根付いている。現在の戦力の核となる複数の選手獲得に彼が深く関与したため、後任者はその基盤を継承しつつ自らの哲学を実装するという繊細な課題に直面することになる。
スパーズが直面する主な障壁の一つは、希望候補者を取り巻く契約上の複雑さだ。ライバルクラブの上級幹部は、長い通知期間や補償条項によって保護されていることが多く、シーズン途中の採用交渉を極めて困難にしている。
「直接のライバルから上級幹部を引き抜くのは決して容易ではない」と事情に詳しい関係者は指摘する。「トッテナムは慎重に進めているが、希望するターゲットの多くが他クラブの進行中のプロジェクトに深く関わっていることを認識している」
夏の移籍市場は重大な局面を迎える
夏の移籍市場が迫り、トッテナムがプレミアリーグ降格の危機に瀕する中、タイミングが極めて重要だ。早期合意に至らなければ、またしても重要な市場期間において既存の補強枠組みに依存せざるを得なくなる。
シーズンが最終局面を迎える中、経営陣からの明確な方針が不可欠となる。トッテナムがプレミアリーグのエリート層に復帰するという野望は、ピッチ上のパフォーマンスだけでなく、舞台裏で実行される戦略的ビジョンにかかっている。
