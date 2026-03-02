トッテナム、チェルシーと元クリスタル・パレスの役員獲得に本腰を入れるも、ファビオ・パラティチの後任探しで重大な障害に直面

パラティチは正式に退任したものの、彼の影響力はトッテナムのチーム編成の枠組みに今も根付いている。現在の戦力の核となる複数の選手獲得に彼が深く関与したため、後任者はその基盤を継承しつつ自らの哲学を実装するという繊細な課題に直面することになる。

スパーズが直面する主な障壁の一つは、希望候補者を取り巻く契約上の複雑さだ。ライバルクラブの上級幹部は、長い通知期間や補償条項によって保護されていることが多く、シーズン途中の採用交渉を極めて困難にしている。

「直接のライバルから上級幹部を引き抜くのは決して容易ではない」と事情に詳しい関係者は指摘する。「トッテナムは慎重に進めているが、希望するターゲットの多くが他クラブの進行中のプロジェクトに深く関わっていることを認識している」