トッテナム、クリスティアン・ロメロの退団を見据えレアル・マドリードのスター選手を後継候補に指名

トッテナムが彼に熱視線を送る中、フランスの強豪パリ・サンジェルマンも獲得を検討していると報じられている。チェルシーへの見事な復帰も否定されていない。

スパーズは、次の移籍期間にロメロが移籍するのではないかと懸念しており、獲得競争の先頭に立つことを熱望している。ルディガーは移籍金なしで獲得できる可能性があり、クラブの新監督（解任されたトーマス・フランクの後任が探されている）は、その資金を他の分野に投資することができるだろう。

スペインの報道によると、ルディガーはマドリード残留を希望しているとのことです。彼は現在、トレーニングと試合感覚の研鑽に励んでおり、アルヴァロ・アルベロア暫定監督の下で出場機会が訪れると期待されています。

ルディガーは2024-25シーズン終了時、移籍に関する質問が初めて浮上した際こう語っていた。「将来？サッカーでは何が起こるか分からないが、今の所属先（レアル・マドリード）では本当に、本当に幸せだ。近い将来、ここを離れるつもりはない。それだけだ」

今シーズンは全大会通じてわずか9試合の出場に留まっているが、彼はこう付け加えた。「自分の身体の状態はよく分かっている。年齢を重ねると、以前とは状況が変わってくる。プレーするには体調が良い状態である必要があるが、幸い今は調子が良い」