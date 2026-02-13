Getty
トッテナム、クリスティアン・ロメロの退団を見据えレアル・マドリードのスター選手を後継候補に指名
ロメロのトッテナムでの記録
今季たびたび不満を露わにし、トッテナムのマンチェスター・ユナイテッド戦敗戦では致命的な退場処分を受けたロメロに、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードの移籍が噂されている。
27歳の同選手は2021年にトッテナムへ期限付き移籍で加入し、その後セリエAのアタランタとの完全移籍が合意された。ロメロはスパーズで152試合に出場し、その過程でアルゼンチン代表としてワールドカップ優勝を経験したが、現在では将来について疑問が投げかけられている。
元チェルシーのスター選手ルディガーがフリーエージェントへ向かう
TEAMtalkによれば、北ロンドンでは代替案が検討されている。トッテナムはルディガー獲得に照準を定めていると報じられている。同選手は2017年から2022年までの5年間をスタンフォード・ブリッジで過ごし、プレミアリーグでの生活を知り尽くしている。
ルディガーはチェルシーでチャンピオンズリーグ、FAカップ、ヨーロッパリーグを制覇し、その期間中に世界最高峰のセンターバックの一人としての評価を確立した。新たな挑戦を求めてフリーエージェントとしてスペインへ移籍した。
今夏再び移籍する可能性もある。レアル・マドリードではダビド・アラバとダニ・カルバハルもフリーエージェントとなるためだ。ルディガーは今後数週間で自身の価値を証明する機会を与えられるだろう。
しかし、レアル・マドリードは過去12ヶ月で驚くほど頻発している負傷問題に懸念を抱いているとされる。このドイツ人主将がフィットネス問題を克服できなければ、新たな契約提示は行われないだろう。
いずれにせよ、レアルは将来を見据えたチーム構築を進めており、彼に提示されるのは1年契約の延長のみとなるだろう。ルディガーは他クラブでより長期的な契約を求める決断を下す可能性もあり、彼への関心は決して少なくない。
ルディガーの選択肢：PSGとチェルシーも獲得に意欲的
トッテナムが彼に熱視線を送る中、フランスの強豪パリ・サンジェルマンも獲得を検討していると報じられている。チェルシーへの見事な復帰も否定されていない。
スパーズは、次の移籍期間にロメロが移籍するのではないかと懸念しており、獲得競争の先頭に立つことを熱望している。ルディガーは移籍金なしで獲得できる可能性があり、クラブの新監督（解任されたトーマス・フランクの後任が探されている）は、その資金を他の分野に投資することができるだろう。
スペインの報道によると、ルディガーはマドリード残留を希望しているとのことです。彼は現在、トレーニングと試合感覚の研鑽に励んでおり、アルヴァロ・アルベロア暫定監督の下で出場機会が訪れると期待されています。
ルディガーは2024-25シーズン終了時、移籍に関する質問が初めて浮上した際こう語っていた。「将来？サッカーでは何が起こるか分からないが、今の所属先（レアル・マドリード）では本当に、本当に幸せだ。近い将来、ここを離れるつもりはない。それだけだ」
今シーズンは全大会通じてわずか9試合の出場に留まっているが、彼はこう付け加えた。「自分の身体の状態はよく分かっている。年齢を重ねると、以前とは状況が変わってくる。プレーするには体調が良い状態である必要があるが、幸い今は調子が良い」
ワールドカップへの挑戦：ルディガーは自身のコンディションを証明する必要がある
ルディガーは今後数週間から数ヶ月の間に多くの出場機会を得たいと考えている。2026年ワールドカップに向けたドイツ代表の選考争いに加わるためだ。このベテランDFはドイツ代表で81キャップを記録している。
ラ・リーガやプレミアリーグのクラブが関心を示す中、サウジ・プロリーグの資金力のあるクラブも、ルディガーが中東での新たな挑戦に前向きな姿勢を示せば、高額な条件を提示する用意があると報じられている。
