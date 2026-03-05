Goal.com
ライブ
Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

翻訳者：

トッテナム、クリスタル・パレスにホームで惨敗し降格圏からわずか1ポイント上回るのみに。50年ぶりの最低記録を更新

トッテナムはプレミアリーグで11試合連続未勝利となり、50年ぶりの低調期に突入した。木曜夜の試合でクリスタル・パレスがイゴール・トゥドール監督率いるチームに3-1の敗北を喫させたためだ。スパーズは現在降格圏からわずか1ポイント上回っているだけで、2025-26シーズンの最終盤に向け、降格回避に向けた本格的な戦いを強いられることとなった。

  • ヴァン・デ・ヴェンの退場が流れを変える

    試合は序盤からトッテナムに流れが傾いたかに見えた。34分にドミニク・ソランケが先制点を挙げたのだ。直前のイスマイラ・サールのゴールは取り消されていた。 しかし、ミッキー・ファン・デ・フェンがペナルティエリア内でサールを引っ張ったとして退場処分を受けるという災難が襲った。パレスのスター選手は自ら立ち上がり、PKを成功させた。ヨルゲン・ストランド・ラーセンが2-1とし、前半ロスタイム7分にサールがさらにリードを広げた。

    スパーズは後半に立て直し追加点を防いだが、既に手遅れだった。トゥドール監督が主力補強選手であるコナー・ギャラガーとシャビ・シモンズを起用しなかった判断は裏目に出、終盤の交代策も逆転のきっかけにつながらなかった。トゥドール監督は暫定指揮官として3試合全敗を喫し、既に短期的な将来性について疑問符が付いている。

    • 広告

  • スパーズの急降下：危機に瀕するクラブ

    オプタのデータによると、トッテナムは1975年10月以来初めてリーグ戦11試合未勝利を記録。さらに2004年11月以来となるプレミアリーグ5連敗を喫しており、当時は6連敗を経験していた。これはクラブ内で高まる混乱を浮き彫りにしている。

  • 2026年はすでに悲惨な年だ

    トッテナムはリーグ史上最悪の年明けスタートを経験している。これより長い無勝利スタートは1935年にさかのぼり、当時のスパーズは開幕15試合で1勝も挙げられなかった。これはクラブが直面する危機の深刻さを浮き彫りにしている。

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ホームの利なし：スパーズのスタジアム問題

    過去2シーズンのプレミアリーグにおいて、トッテナムはホームで悲惨な連敗を経験してきた。前シーズン開始以降、ホームでの敗戦数がトッテナムの19敗を上回るのはウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのみで、同クラブは20敗を喫している。 この数字はクラブのホームでの著しい衰退を浮き彫りにしており、2024-25シーズン開幕以降、トッテナムがホームで獲得した勝ち点はわずか31ポイント。これは同期間中、プレミアリーグ全チームの中で最低の記録である。

    トッテナムにとって状況は楽にならない。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦した後、プレミアリーグではリヴァプールへの遠征という厳しい試合が控えている。

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
トッテナム crest
トッテナム
TOT
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
AEKラルナカ crest
AEKラルナカ
AEK
0