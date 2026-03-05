Getty Images Sport
トッテナム、クリスタル・パレスにホームで惨敗し降格圏からわずか1ポイント上回るのみに。50年ぶりの最低記録を更新
ヴァン・デ・ヴェンの退場が流れを変える
試合は序盤からトッテナムに流れが傾いたかに見えた。34分にドミニク・ソランケが先制点を挙げたのだ。直前のイスマイラ・サールのゴールは取り消されていた。 しかし、ミッキー・ファン・デ・フェンがペナルティエリア内でサールを引っ張ったとして退場処分を受けるという災難が襲った。パレスのスター選手は自ら立ち上がり、PKを成功させた。ヨルゲン・ストランド・ラーセンが2-1とし、前半ロスタイム7分にサールがさらにリードを広げた。
スパーズは後半に立て直し追加点を防いだが、既に手遅れだった。トゥドール監督が主力補強選手であるコナー・ギャラガーとシャビ・シモンズを起用しなかった判断は裏目に出、終盤の交代策も逆転のきっかけにつながらなかった。トゥドール監督は暫定指揮官として3試合全敗を喫し、既に短期的な将来性について疑問符が付いている。
スパーズの急降下：危機に瀕するクラブ
オプタのデータによると、トッテナムは1975年10月以来初めてリーグ戦11試合未勝利を記録。さらに2004年11月以来となるプレミアリーグ5連敗を喫しており、当時は6連敗を経験していた。これはクラブ内で高まる混乱を浮き彫りにしている。
2026年はすでに悲惨な年だ
トッテナムはリーグ史上最悪の年明けスタートを経験している。これより長い無勝利スタートは1935年にさかのぼり、当時のスパーズは開幕15試合で1勝も挙げられなかった。これはクラブが直面する危機の深刻さを浮き彫りにしている。
ホームの利なし：スパーズのスタジアム問題
過去2シーズンのプレミアリーグにおいて、トッテナムはホームで悲惨な連敗を経験してきた。前シーズン開始以降、ホームでの敗戦数がトッテナムの19敗を上回るのはウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのみで、同クラブは20敗を喫している。 この数字はクラブのホームでの著しい衰退を浮き彫りにしており、2024-25シーズン開幕以降、トッテナムがホームで獲得した勝ち点はわずか31ポイント。これは同期間中、プレミアリーグ全チームの中で最低の記録である。
トッテナムにとって状況は楽にならない。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦した後、プレミアリーグではリヴァプールへの遠征という厳しい試合が控えている。
