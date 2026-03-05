試合は序盤からトッテナムに流れが傾いたかに見えた。34分にドミニク・ソランケが先制点を挙げたのだ。直前のイスマイラ・サールのゴールは取り消されていた。 しかし、ミッキー・ファン・デ・フェンがペナルティエリア内でサールを引っ張ったとして退場処分を受けるという災難が襲った。パレスのスター選手は自ら立ち上がり、PKを成功させた。ヨルゲン・ストランド・ラーセンが2-1とし、前半ロスタイム7分にサールがさらにリードを広げた。

スパーズは後半に立て直し追加点を防いだが、既に手遅れだった。トゥドール監督が主力補強選手であるコナー・ギャラガーとシャビ・シモンズを起用しなかった判断は裏目に出、終盤の交代策も逆転のきっかけにつながらなかった。トゥドール監督は暫定指揮官として3試合全敗を喫し、既に短期的な将来性について疑問符が付いている。