トッテナム元監督のトーマス・フランクが、シーズン終了後にロンドンライバルの指揮を執る候補の一人に挙がっている

フランクは最近、北ロンドンのクラブでの任期が短縮されたが、イングランドトップリーグでの豊富な経験とブレントフォードでの首都圏での成功により、最有力候補として浮上している。デンマーク人指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの困難で注目を集めた期間を経て、自らの評価を回復するため、早急に指揮官の座に復帰することを熱望していると報じられている。

フランクはトッテナム移籍という夢が崩れ、昨年2月に正式に退団した。短い在任期間中、全大会通算38試合を指揮したが、勝利はわずか13試合に留まり、ブレントフォードで成功を収めた組織的なサッカー文化を浸透させることはできなかった。スパーズでの任期が突然終了したにもかかわらず、セルハースト・パークの首脳陣は、プレミアリーグにおける彼の総合的な実績に依然として強い感銘を受けている。