トッテナム元監督のトーマス・フランクが、シーズン終了後にロンドンライバルの指揮を執る候補の一人に挙がっている
グラスナー時代の終焉
ザ・サン紙によれば、クリスタル・パレスは今季終了後のグラスナー監督後任候補としてフランクを最有力視している。クラブはグラスナー監督が今夏に指揮官職を退くことで合意したことに伴い、新たな時代の計画を開始している。後任探しがここ数週間で活発化する中、南ロンドンのクラブにとって当面の優先事項はプレミアリーグ残留だ。
パレスとグラスナーは現時点で状況を管理しているに過ぎず、クラブは新監督を正式に任命する前にシーズン終了までグラスナーを続投させる方針だ。この取り決めにより、FAカップ王者であるチームが厳しいシーズンを乗り切る間、クラブ理事会は徹底的な監督選考プロセスを実施できる。現在パレスは35ポイントで14位に位置し、降格圏から10ポイントの安全圏を保っている。
フランクは早急な償いを求めている
フランクは最近、北ロンドンのクラブでの任期が短縮されたが、イングランドトップリーグでの豊富な経験とブレントフォードでの首都圏での成功により、最有力候補として浮上している。デンマーク人指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの困難で注目を集めた期間を経て、自らの評価を回復するため、早急に指揮官の座に復帰することを熱望していると報じられている。
フランクはトッテナム移籍という夢が崩れ、昨年2月に正式に退団した。短い在任期間中、全大会通算38試合を指揮したが、勝利はわずか13試合に留まり、ブレントフォードで成功を収めた組織的なサッカー文化を浸透させることはできなかった。スパーズでの任期が突然終了したにもかかわらず、セルハースト・パークの首脳陣は、プレミアリーグにおける彼の総合的な実績に依然として強い感銘を受けている。
パレスに戦術的に適合
パレスの理事会が後任候補を検討する中で、戦術スタイルは依然として譲れない要素だ。クラブ内部の情報筋によれば、次期監督像は既に明確化されており、グラスナー監督と極めて類似したサッカーを実践する人物を求めているという。この継続性は、チーム全体の刷新を回避し攻撃的哲学を維持する上で不可欠と見なされている。
フランクは結束力のあるハイプレス戦術を確立した実績があり、戦術的規律を重んじるクラブにとって魅力的な候補だ。ブレントフォードでイングランドのトップクラスに定着させた実績を持つ彼にとって、パレスの予算と野心は完璧に合致する。特定の枠組みの中で成果を上回る能力が高く評価されている。
重要な夏に向けた準備
プレミアリーグでの経験は極めて重要視されるだろう。クリスタル・パレスは今後再び降格争いに巻き込まれることを避けたいと考えているからだ。クラブは次期監督がより落ち着いたスタートを切れることを望んでいる。今シーズン、試合日程の過密化に大きく寄与した欧州カップ戦が、来季は実施されない可能性があるためだ。
クリスタル・パレスは野心と同様に安定性を求めており、フランクがゼロからチームを構築した経験は両方の条件を完全に満たしている。クラブ首脳陣は、適切な監督就任が攻撃的で組織的なスタイルを維持しつつ、クラブを持続的なトップリーグ成功の道へと導けると確信している。現時点では何も決定していないが、彼の名前は候補リストのトップに急浮上している。
