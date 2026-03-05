アーセナルにおけるアイコン的存在であるにもかかわらず、ライトは近隣クラブに対する多くのファンの激しい嫌悪感を共有していないことを明かした。ポッドキャスト『The Overlap』で発言した彼は、トッテナムの現状に懸念を示し、トップリーグ残留を願っていると述べた。

ライトは自身の立場をこう説明した。「今シーズン、トッテナムが降格する可能性があると人々は言う。確かにその可能性はある。だが私はトッテナムの降格を見たくはない。先日彼らの試合を見たが、現時点では確かに降格の可能性がある。それでも見たくはない。私はトッテナムを憎んだことは一度もない。若い頃はグレン・ホドルを常に応援していた。今でも彼を尊敬している」