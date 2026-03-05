Goal.com
Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport



「トッテナムを憎んだことなんて一度もない！」―アーセナルのレジェンドが驚くべき主張「スパーズの降格を望んでいない」

アーセナルのレジェンド、イアン・ライトが北ロンドンのライバルであるトッテナム・ホットスパーについて驚くべき告白をした。彼はトッテナムがプレミアリーグから降格するのを望んでいないと主張している。ガンナーズが優勝を争う一方、スパーズは現在生き残りをかけた戦いに巻き込まれており、暫定監督イゴール・トゥドールは恐ろしいほどの不振を食い止めるのに苦戦している。

  • 崖っぷちの生活：スパーズの降格現実

    ウェストハムがフラムに勝利し、ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティと引き分けた結果、トッテナムは降格圏からわずか1ポイント上回る位置に留まっている。木曜夜のクリスタル・パレスとの重大な一戦を控える中、チャンピオンシップ降格の脅威がリリーホワイト（トッテナムの愛称）にとって現実味を帯びてきており、彼らは必死にトップリーグ残留を模索している。

  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ライトの意外な弱点

    アーセナルにおけるアイコン的存在であるにもかかわらず、ライトは近隣クラブに対する多くのファンの激しい嫌悪感を共有していないことを明かした。ポッドキャスト『The Overlap』で発言した彼は、トッテナムの現状に懸念を示し、トップリーグ残留を願っていると述べた。

    ライトは自身の立場をこう説明した。「今シーズン、トッテナムが降格する可能性があると人々は言う。確かにその可能性はある。だが私はトッテナムの降格を見たくはない。先日彼らの試合を見たが、現時点では確かに降格の可能性がある。それでも見たくはない。私はトッテナムを憎んだことは一度もない。若い頃はグレン・ホドルを常に応援していた。今でも彼を尊敬している」

  • トッテナムにおけるピッチ外での混乱

    悪夢のようなシーズンは構造的な変化によってさらに悪化している。ダニエル・レヴィ会長が9月に退任したが、この動きは不満を抱えるサポーター層の雰囲気を改善するに至っていない。補強策も批判されており、1月に加入したのはコナー・ギャラガーとブラジル人若手ソウザのみである。

  • Tottenham Hotspur v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    新たなエネルギーの必要性

    ライトは、トッテナムが再びアーセナルやマンチェスター・シティと真に競うためには、所有権の根本的な変更が必要だと考えている。彼は、レヴィの退任はルイス家の経営に関するより深い問題を露呈したに過ぎないと主張した。

    ライトはこう結論づけた。「ダニエル・レヴィがいなくなった今、彼を責めることはできない。問題はルイス家だ。オーナーシップを変える必要がある。ピッチ上で勝利を求める、あの（ロマン）アブラモヴィッチのようなエネルギーを持ったオーナーが必要だ。トッテナムには勝利に必要な全てが揃っている」

