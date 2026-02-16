トッテナムはイゴール・トゥドールに何を期待すべきか――そしてセリエAで実績ある代役監督はスパーズの降格を救えるのか？

ちょうど1年ほど前、ユヴェントスは苦境に立たされていた。トッテナムほど深刻ではなかったとはいえ、それでも確かに苦境だった。

2025年3月の国際試合期間前の4週間で、ビアンコネーリはPSVにチャンピオンズリーグで敗退させられ、コッパ・イタリアではエンポリに屈辱的な敗戦を喫し、セリエAでは5位に転落していた。財政問題に依然として悩まされるクラブにとって、トップ4入りを逃すという現実的な懸念が最も深刻だったため、ユヴェントスは野心的なティアゴ・モッタ計画を断念し、シーズンを救うためにトゥドルに白羽の矢を立てたのである。

当時でさえ、これは賢明な選択に見えた。トゥドールは苦境にあるセリエAクラブで船を安定させる実績を証明していたからだ。

彼は「フェリーマン」（イタリアサッカー界における「消防士」に相当する呼称）という評判を特に好んではいなかったが、 しかし彼は2018年と2019年にウディネーゼを降格から救い、2021年9月から2022年5月にかけて未勝利のヴェローナを19位から9位に押し上げ、さらに2024年にはマウリツィオ・サッリの衝撃的な退任後、シーズン終了まで2ヶ月余りを残してラツィオをヨーロッパリーグ出場圏内に滑り込ませる手助けをした。

したがって、2024-25シーズン終了前に指揮を執った9試合で18ポイントを獲得し、ユベントスをチャンピオンズリーグ復帰に導いたトゥドールの活躍は、さほど驚くべきことではなかった。