Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

トッテナムはイゴール・トゥドールに何を期待すべきか――そしてセリエAで実績ある代役監督はスパーズの降格を救えるのか？

トッテナムへのイゴール・テュドールの就任は、誰も予想しなかった監督人事だった。先週トーマス・フランク監督の解任が確実視された後、英国の主要ブックメーカー各社は即座に後任監督候補のリストを発表した。しかしテュドールの名前はどのリストにも載っていなかった。彼はこの役職のダークホース候補としてさえ見なされておらず、そもそも候補者リストにすら載っていなかったのである。

その結果、トッテナムがテュドールを起用する決断——たとえシーズン終了までの短期契約であっても——は、スパーズのサポーターを完全に驚かせた。

しかしクラブはフランクの後任に「極めて明確な使命」を課していた。「シーズン決定的な局面で、チームに組織力・集中力・競争力をもたらすこと」。その点ではテュドールが適任と言える。トッテナムのスポーツディレクター、ヨハン・ランゲが指摘したように、このクロアチア人監督には「困難な局面で即座に結果を出す経験」が豊富にある。

では、テュドールはスパーズを降格から救えるのか？そして、彼の北ロンドンでの滞在は夏を超えて延長される可能性はあるのだろうか？

    『渡し守』

    ちょうど1年ほど前、ユヴェントスは苦境に立たされていた。トッテナムほど深刻ではなかったとはいえ、それでも確かに苦境だった。

    2025年3月の国際試合期間前の4週間で、ビアンコネーリはPSVにチャンピオンズリーグで敗退させられ、コッパ・イタリアではエンポリに屈辱的な敗戦を喫し、セリエAでは5位に転落していた。財政問題に依然として悩まされるクラブにとって、トップ4入りを逃すという現実的な懸念が最も深刻だったため、ユヴェントスは野心的なティアゴ・モッタ計画を断念し、シーズンを救うためにトゥドルに白羽の矢を立てたのである。

    当時でさえ、これは賢明な選択に見えた。トゥドールは苦境にあるセリエAクラブで船を安定させる実績を証明していたからだ。

    彼は「フェリーマン」（イタリアサッカー界における「消防士」に相当する呼称）という評判を特に好んではいなかったが、 しかし彼は2018年と2019年にウディネーゼを降格から救い、2021年9月から2022年5月にかけて未勝利のヴェローナを19位から9位に押し上げ、さらに2024年にはマウリツィオ・サッリの衝撃的な退任後、シーズン終了まで2ヶ月余りを残してラツィオをヨーロッパリーグ出場圏内に滑り込ませる手助けをした。

    したがって、2024-25シーズン終了前に指揮を執った9試合で18ポイントを獲得し、ユベントスをチャンピオンズリーグ復帰に導いたトゥドールの活躍は、さほど驚くべきことではなかった。

    常識と実用性

    トゥドールはトリノで指揮を執って以降、特に革新的なことを成し遂げたわけではない。ユベントスの試合の強度を高めると同時に、チームに必要不可欠な縦への突破力を加えたが、モッタとの主な違いは単に選手たちの声に耳を傾け、彼らが好むポジションに配置したことだった。

    ファビオ・カペッロがガゼッタ・デロ・スポルト紙に記したように、「イゴールは魔法の公式を発明したわけではないが、ビッグクラブを指揮する上で必要な核心的な能力——常識と現実的な対応力——を証明した」

    元ACミラン監督はさらにこう付け加えた。「彼は個人に遥かに大きな自由を与えた。まるでクロアチア人が学校のベルを鳴らしたかのようだ。机の下に本をしまい、全員が校庭で楽しんでいる」

    しかし現在、イタリアサッカー界のお気に入り代役監督は、フルタイムでの指揮を執る能力に欠けるという見方が広がっている。

    トリノでの滞在を延長する

    ユヴェントスはシーズン終了後もテュドルを指揮官に留めることに確かな疑念を抱いていた。彼は選手としてトリノで9年間を過ごした生粋のビアンコネロであり、さらにトップ4入りを達成したことで契約の自動延長条項を発動させていた。

    しかしクラブはわずか100万ユーロで契約解除する権利を保持していたため、2013年のクロアチアカップ優勝のみという実績の監督ではなく、より多くの栄誉を持つ指揮官を探しつつ、トゥドールに昨夏のクラブワールドカップ指揮を続行させる方針だった。

    当然ながらユヴェントスの優柔不断さにトゥドールは不快感を示し、CL出場権獲得後に事実上、クラブへ公の最後通告を発した。クラブワールドカップ「前」に決断を下せ、と。ヴェネツィア戦での最終節勝利後、彼はこう主張した。「それ以外の選択肢は、クラブにとっても監督にとっても真剣な選択肢とは言えない」と。

    ユベントスのダミアン・コモリGMもこれに同意し、2025-26シーズンはトゥドール監督が優勝争いへの意欲を語る形で幕を開けた。「ユベントスはチャンピオンズリーグ出場権獲得だけが目的でシーズンを始めることは決してない」

    戦術システムはほとんど意味をなさない

    ユベントスは第3節でインテルを4-3で下し、開幕からの全勝を維持したことで、確かにスクデット争いの有力候補に見えた。しかし、これはトゥドール監督にとってビアンコネリ指揮官としての最後の勝利となった。47歳の指揮官は、全大会通算8試合未勝利（2009年5月以来の最長未勝利記録）を喫した後、10月27日に解任されたのである。

    トゥドールは以前、ユベントスの不振を審判の誤審や過密日程のせいにしていたが、勝利だけがすべてとされるクラブでは、そうした言い訳が聞き入れられないことを誰よりも理解すべきだった。 元センターバックはさらに、自身のユヴェントスでの立場とセスク・ファブレガスのコモでの立場を不利な形で比較したことでクラブを不快にさせたとも報じられている。トゥドールはファブレガスが要求した夏の補強選手全員を獲得したと主張し、暗に自身がそうではなかったことを示唆したのだ。

    ビアンコネリの信条に精通している彼にとって、チームを結果だけで評価するのは誤りだと主張することも違和感を覚えた。さらに「戦術システムは今やほとんど重要ではない」という発言は、普段は冷静なアレッサンドロ・デル・ピエロさえも反応させるほどだった。

    「必要なのは心やメンタリティだけだと言うのは正しくない」 とユベントスのレジェンドはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「 組織力と戦術的構想が必要だ。トゥドールが語る『炎』も含め、全てを最大限に保たねばならない。それは選手だけの問題ではない

    トゥドール解任後のユヴェントスの躍進は、この主張を裏付けるものだ。ルチアーノ・スパレッティはチームを8位から5位に押し上げただけでなく、前任者の最後の4試合で1点も奪えなかった攻撃陣を再び得点力ある状態に再生させた。

    コロ・ムアニとの再会

    トゥドール監督は、昨季トリノでのローン移籍中に10得点を挙げたフランスのストライカー、ランダル・コロ・ムアニをユヴェントスが手放さなければ、得点面で問題がなかったと主張するだろう。そしてこのフランス人ストライカーこそが、元クロアチア代表選手（トゥドール）のトッテナム加入による最大の受益者となる可能性が高い。

    攻撃的なサイドバックであるデスティニー・ウドギーとペドロ・ポロが、トゥドール監督が好む3-4-2-1フォーメーションで起用されれば、あらゆる面で脅威となるのも容易に想像できる。監督は常にスタメンに可能な限りのスピードと幅を求めているからだ。 もちろん、問題は、ウドギーとポロの両方が現在ハムストリングの故障で戦線離脱しており、日曜日に開催されるアーセナルとのノースロンドン・ダービーに間に合う可能性のあるのはスペイン人選手だけであることです。この試合は、キャプテンのクリスティアン・ロメロが出場停止で欠場することになります。

    さらに、モハメッド・クドゥスが少なくともあと 1 か月は欠場すること、そしてデヤン・クルゼフスキがいつ復帰するかがまったく不透明なことも、状況をさらに悪化させている。ロドリゴ・ベンタンクールとジェームズ・マディソンが長期離脱していることを考えると、テュドールが引き継いだチームは、人数も質も不足していると言ってよいだろう。

    「物理性は質を打ち消す」

    しかしテュドールは、トッテナムチーム内に降格の脅威を退ける十分な能力がまだ存在すると断言し、今や自身の役割は「組織を整え、活力を与え、結果を迅速に向上させること」 だと語る。これは 疑いなく彼が喜びながら取り組む役割だ。 なぜなら、彼が専門とする分野だからである

    歴史が示す通り、彼はチームを鍛え上げるのに長いプレシーズンを必要としない人物だ。「1ヶ月で多くのことを変えるのは難しいが、チームが私の望む方法で準備すれば、相手が強かろうが弱かろうが、何でも成し遂げられる」と彼は昨年ユベントスを再建した際に認めている。「現代サッカーでは、フィジカルが技術的な優位性を大きく相殺してしまうもちろん技術は常に重要だが、フィジカルが伴わなければ存在しない」

    したがってトゥドールが最初に行うのは、壁を突き破る覚悟で戦える選手を見極めることだ。彼のサッカー観はビル・ラッセルを彷彿とさせる。「試合が始まれば生死をかけた戦いになる。それ以外のことは全て無意味だ」と彼は昨年、ヴェネツィアとの重要試合を前に語っていた。

    この理念をスパーズの選手たちに浸透させられるかどうかが、彼の北ロンドンでの成功と在任期間を明らかに左右する。だがチューダーがこの挑戦に怯むことはまずない。トッテナムより弱いチームを率いた経験もあるのだ。

    また、自身の就任を巡る否定的な見方も全く気にしていない。スタッド・ヴェロドロームのような敵対的な環境にも足を踏み入れたことがあり、ユヴェントスでの解任も自身の能力への確信を微塵も揺るがせていない。「誰よりも劣っていると感じるか？と問われれば、誰に対してもノーだ」と彼は昨年10月に語っている。

    しかし我々は既に知っている。サッカー界に彼ほど恐れを知らず、効果的な消火活動ができる指揮官はいないと。13年間で11のヘッドコーチ職を経験したトゥドールにとって、トッテナムでの真の挑戦は、クラブ（そして誰もが）に証明することだ——セリエAで実績ある代役監督が、夏以降も雇う価値があるということを。

