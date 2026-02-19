トッテナムの「狂気」スター選手が相手チームの「格好の標的」と指摘される　元スパーズFWが古巣の苦戦の主因を解説

スパーズの主将を務めるロメロは今シーズン、不運な見出しをさらっている。体調不良にもかかわらず出場したマンチェスター・シティ戦（2-2）後、チームの補強方針を公然と批判。試合後にSNSでこう投稿した。「体調は良くなかったが、特に11人しか出場可能な選手がいない状況では、チームを助けたいと思った。信じられないが事実であり、恥ずべきことだ」

続くマンチェスター・ユナイテッド戦（オールド・トラッフォード）では、ロメロが退場処分を受けた。この退場が響き、スパーズは0-2で敗北。トーマス・フランク監督（デンマーク人）は、ニューカッスル戦での敗戦を最後に解任された。

現在暫定指揮官イゴール・トゥドール率いるスパーズは、プレミアリーグ順位表で16位に低迷。降格圏との差はわずか5ポイントに縮まっている。チームが生き残りをかけた戦いに巻き込まれるのか、疑問の声が上がっている。