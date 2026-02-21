トッテナムは国内での巻き返しを期待していた。前監督のアンジェ・ポステコグルー率いるチームがヨーロッパリーグを制した直後、このギリシャ系オーストラリア人監督は解任され、トーマス・フランクが後任に就いたのだ。

デンマーク人監督はまずまずのスタートを切ったが、その後不振が続き、スパーズは降格圏に近づいている。プレミアリーグでの最後の勝利は1月末のクリスタル・パレス戦だ。フランクは直近のニューカッスル・ユナイテッド戦敗北後に解任され、危機管理と苦境からの立て直しに定評のあるトゥドールが招聘された。

週末の試合を前に、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイントの差で先行している、ロンドン北部のチームを率いる者たちにとっては大きな賭けである。トッテナムは依然として非常に多くの負傷者を抱えており、ジェームズ・マディソンもデヤン・クルゼフスキも、今シーズンはまだ1分もプレーしていない。 ウィルソン・オドベルト、モハメッド・クドゥス、ロドリゴ・ベンタンクール、ベン・デービス、ルーカス・ベルグヴァル、デスティニー・ウドギー、リシャルリソン、ペドロ・ポロ、ソウザらは現在出場不可であり、クリスティアン・ロメロは国内リーグでの出場停止処分があと3試合残っている。