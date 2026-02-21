Getty Images Sport
トッテナムの新たな暫定監督イゴール・トゥドールが降格危機を警告、「緊急事態」に直面するスパーズ
スパーズ、不振続きで降格圏に迫る
トッテナムは国内での巻き返しを期待していた。前監督のアンジェ・ポステコグルー率いるチームがヨーロッパリーグを制した直後、このギリシャ系オーストラリア人監督は解任され、トーマス・フランクが後任に就いたのだ。
デンマーク人監督はまずまずのスタートを切ったが、その後不振が続き、スパーズは降格圏に近づいている。プレミアリーグでの最後の勝利は1月末のクリスタル・パレス戦だ。フランクは直近のニューカッスル・ユナイテッド戦敗北後に解任され、危機管理と苦境からの立て直しに定評のあるトゥドールが招聘された。
週末の試合を前に、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイントの差で先行している、ロンドン北部のチームを率いる者たちにとっては大きな賭けである。トッテナムは依然として非常に多くの負傷者を抱えており、ジェームズ・マディソンもデヤン・クルゼフスキも、今シーズンはまだ1分もプレーしていない。 ウィルソン・オドベルト、モハメッド・クドゥス、ロドリゴ・ベンタンクール、ベン・デービス、ルーカス・ベルグヴァル、デスティニー・ウドギー、リシャルリソン、ペドロ・ポロ、ソウザらは現在出場不可であり、クリスティアン・ロメロは国内リーグでの出場停止処分があと3試合残っている。
チューダー、緊急事態にも動じず
テュドールが対処すべき課題は山積みだが、クロアチア人監督は自チームの血統に確信を持ち、今後数ヶ月で危険地帯から脱却できると信じている。
日曜日のアーセナル戦（ノースロンドン・ダービー）前の記者会見でトゥドールは語った。「今週私が目にしたのは選手たちの質だ。我々のチームには非常に高い質が備わっている」
来季もトッテナムがプレミアリーグに残留できるかと問われると、彼は簡潔に「100％」と答えた。
さらに彼は続けた。「プレシーズンが始まり、50日間の準備期間で20人の選手を擁する状況では、当然ながら特定のスタイルが見えてくる。しかし今は緊急事態だ。10人プラス3人の選手に合う戦術を迅速に見つけなければならない状況であり、それは全く異なる次元の話だ」
新監督はプレミアリーグの順位表を見ていない
スパーズのファンは確かにチームのプレミアリーグ順位下落を懸念しているが、テュドール監督は今シーズン終了まで自チームの順位を追わないと明かし、パフォーマンスを重視すると語った。
彼はこう語った。「監督として指揮を執る際、私は決して順位表を見ない。奇妙に聞こえるかもしれないが、我々の位置を確認しない。これはプロセスだ。日曜日に何が見られるかと問われれば、確かなもの、人々が喜ぶ良いものが見られると信じている」
テュドール監督は直近でマルセイユ、ラツィオ、ユヴェントスを指揮。2025年3月から同年の10月に退任するまで「ラ・ヴェッキア・シニョーラ」を率いた24試合で10勝を挙げている。
テューダー監督、北ロンドン・ダービーで厳しいスタートを切る
トッテナムの新監督として、テュドールがより困難な初戦を任されることはまずなかっただろう。日曜日にアーセナルが訪れ、ノースロンドン・ダービーが繰り広げられるからだ。現在プレミアリーグ首位に立つガナーズだが、直近の試合ではつまずき、水曜夜の苦戦中のウルブズ戦で2-0のリードを逃し引き分けた。
このダービー戦後、トゥドール率いるスパーズは3月中にフラム、クリスタル・パレス、リヴァプール、ノッティンガム・フォレストとの試合を控える。さらにチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対戦相手も未定で、ブルージュ、ガラタサライ、ユヴェントス、アトレティコ・マドリードのいずれかと対戦する可能性がある。
