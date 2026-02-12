トッテナムのレジェンド、ヘッドコーチ就任の質問に短く返答した後、インタビューを途中で退席

45歳の同氏は暫定的な役割には興味がなく、恒久的なポストとして提示された場合にのみ復帰を検討すると理解されている。

キーンの監督キャリアはまだ比較的浅いが、多様な指導経歴を築いている。インドのATKで選手兼監督としてキャリアをスタートさせ、その後アイルランド代表、ミドルズブラ、リーズ・ユナイテッドでアシスタントコーチを務めた。その後マッカビ・テルアビブでヘッドコーチに就任し、唯一のシーズンでリーグ優勝を果たした。その後はハンガリー王者フェレンツヴァーロシュの指揮を執り、現在も国内リーグ上位で戦っている。

選手時代、キーンはトッテナムにおいて現代でも最も認知度の高い人物の一人である。ロンドン北部での2度の在籍期間に200試合以上で91得点を記録し、クラブ在籍後期にはキャプテンを務めた。