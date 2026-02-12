Getty Images Sport
トッテナムのレジェンド、ヘッドコーチ就任の質問に短く返答した後、インタビューを途中で退席
キーン、トッテナム監督就任の可能性について質問を受ける
現在フェレンツヴァーロシュの監督を務めるキーンは、フランク解任後の監督空席についてピッチサイドで質問を受けた。アイルランド人監督は質問の趣旨にいら立ちを見せ、簡潔に答えるとその場を去った。
「憶測には答えられない」と彼は述べ、その直後にインタビューを終了した。
元ストライカーは成長を続けたいと意欲的だ
45歳の同氏は暫定的な役割には興味がなく、恒久的なポストとして提示された場合にのみ復帰を検討すると理解されている。
キーンの監督キャリアはまだ比較的浅いが、多様な指導経歴を築いている。インドのATKで選手兼監督としてキャリアをスタートさせ、その後アイルランド代表、ミドルズブラ、リーズ・ユナイテッドでアシスタントコーチを務めた。その後マッカビ・テルアビブでヘッドコーチに就任し、唯一のシーズンでリーグ優勝を果たした。その後はハンガリー王者フェレンツヴァーロシュの指揮を執り、現在も国内リーグ上位で戦っている。
選手時代、キーンはトッテナムにおいて現代でも最も認知度の高い人物の一人である。ロンドン北部での2度の在籍期間に200試合以上で91得点を記録し、クラブ在籍後期にはキャプテンを務めた。
トッテナムは迅速な代替選手の確保に意欲的だ
トッテナムはニューカッスル戦敗北を受けフランク・ランパード監督を解任し、プレミアリーグ下位に沈むチームの新監督探しを進めている。ロベルト・デ・ゼルビ、ジョン・ハイティンガ、マウリシオ・ポチェッティーノらが候補に挙がっており、内部ではキーン氏の名も議論されている。
指揮を執る人物は、国内リーグでは苦戦しているが、チャンピオンズリーグのグループステージを突破したため欧州カップ戦にはまだ残っているチームを引き継ぐことになる。
次に何が来る？
スパーズは来週日曜の北ロンドン・ダービーでアーセナルと対戦するまで長い休み期間に入る。クラブ関係者はそれまでに監督問題の解決策を見出したいと考えている。最も可能性が高いのは暫定ヘッドコーチを任命し、夏に正式な監督候補を探る方針とみられている。
