トッテナムのレジェンド、ヘッドコーチ就任の質問に短く返答した後、インタビューを途中で退席
キーン、トッテナム移籍説に激怒
この出来事は、水曜夜のハンガリーカップでフェレンツヴァーロシュが4-0の完勝を収めた直後に発生した。ピッチ上での好結果にもかかわらず、試合後の雰囲気はカップ優勝の話からトッテナムで進行中の危機へと話題が移ると冷え込んだ。今週早々にトーマス・フランク監督が解任されたトッテナムが現在新監督を探している中、キーンの名前が空席と強く結びつけられている。
記者が「トッテナムから次期監督就任の打診があると思うか」と直接尋ねると、キーンの表情はたちまち曇った。 アイルランド人監督は不機嫌そうに肩をすくめると、こう言い放った。「憶測には関与できない」。追及の質問を待たず、彼はインタビューを打ち切り、その場を立ち去った。この反応は状況を取り巻くプレッシャーを浮き彫りにしており、ハンガリーでの現在の成功から注意をそらす執拗な噂にキーンが明らかに不快感を示していることがうかがえる。
臨時雇用には興味がない
関連報道があるにもかかわらず、情報筋によればキーンはトッテナムでの暫定指揮官就任には興味を示していないという。 現在フェレンツヴァーロシュでリーグ優勝争いをリードする45歳のキーンは、91得点を記録した古巣への復帰を検討するのは、正式な監督職のオファーがあった場合のみと報じられている。デイリー・メール紙によれば、フランクの後任となる長期的な監督候補を探す間、単なる「居場所確保」や暫定的な解決策として指揮を執る意向は全くないという。
キーンの指導者としての経歴はこれまで多様で成功に満ちている。インドのATKで選手兼監督としてキャリアをスタートさせた後、アイルランド代表、ミドルズブラ、リーズでアシスタントコーチを務めた。その後、マッカビ・テルアビブでトップ監督に昇格し、在任1シーズンでリーグ優勝を果たして退団した。 昨年1月にフェレンツヴァーロシュの指揮を執って以来、その勢いを維持しており、現在ハンガリーリーグ首位に立っている。この成功により当然ながらより大きなポストの候補に挙がっているが、彼の即座の返答は、真剣なオファーが現れない限り、現在のプロジェクトに集中していることを示唆している。
デ・ゼルビがトッテナム監督候補の筆頭候補に
キーナンはブックメーカーの候補リストで上位に名を連ねるものの、最有力候補とは見なされていない。トッテナム・ホットスパー・スタジアムの指揮官ポスト獲得で現在最有力視されているのはロベルト・デ・ゼルビだ。このイタリア人監督はPSGに5-0で屈辱的な敗北を喫した後マルセイユを去り、現在フリーの状態にある。戦術眼とプレミアリーグでの経験が、低迷を食い止めようと焦るスパーズの首脳陣にとって魅力的な選択肢となっている。
候補者リストには他にも、先月アシスタントコーチに就任したばかりのジョン・ハイティンガが次点候補として名を連ねている。前監督マウリシオ・ポチェッティーノも第三候補として残っており、ロマンチックだが複雑な再任の可能性を秘めている。クラブがシーズンを救う決定的な指揮官選びを進める中、候補者たちのあらゆる動きや発言が精査されるなど、この人事への注目度は極めて高い。
北ロンドンでの悲惨な選挙運動
この職を引き受ける者は、途方もない課題に直面する。トッテナムは悲惨なシーズンを耐え忍んでおり、プレミアリーグで16位に低迷し、本格的な降格争いに巻き込まれている。フランク監督の解任は、ニューカッスル戦での痛手となるホーム敗戦の後に行われた。この結果が首脳陣にとって最後の引き金となった。クラブ内の雰囲気は毒々しく、ファンはすぐに調子が改善しなければ考えられない降格の可能性を恐れている。
しかし、国内リーグの不振の中にも一筋の光明がある。 新監督はチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を果たしたチームを引き継ぐ。欧州最高峰の舞台でトッテナムを重要な局面へ導くことは、悪夢のようなシーズンから誇りを、そしておそらくトロフィーさえも取り戻すまたとない機会となる。キーン、デ・ゼルビ、あるいは他の候補者であれ、次期監督は降格争いを乗り切りつつ欧州サッカー最大の舞台で戦うため、即戦力として即座に結果を出す必要があるだろう。
