トッテナムのレジェンド、ヘッドコーチ就任の質問に短く返答した後、インタビューを途中で退席

関連報道があるにもかかわらず、情報筋によればキーンはトッテナムでの暫定指揮官就任には興味を示していないという。 現在フェレンツヴァーロシュでリーグ優勝争いをリードする45歳のキーンは、91得点を記録した古巣への復帰を検討するのは、正式な監督職のオファーがあった場合のみと報じられている。デイリー・メール紙によれば、フランクの後任となる長期的な監督候補を探す間、単なる「居場所確保」や暫定的な解決策として指揮を執る意向は全くないという。

キーンの指導者としての経歴はこれまで多様で成功に満ちている。インドのATKで選手兼監督としてキャリアをスタートさせた後、アイルランド代表、ミドルズブラ、リーズでアシスタントコーチを務めた。その後、マッカビ・テルアビブでトップ監督に昇格し、在任1シーズンでリーグ優勝を果たして退団した。 昨年1月にフェレンツヴァーロシュの指揮を執って以来、その勢いを維持しており、現在ハンガリーリーグ首位に立っている。この成功により当然ながらより大きなポストの候補に挙がっているが、彼の即座の返答は、真剣なオファーが現れない限り、現在のプロジェクトに集中していることを示唆している。