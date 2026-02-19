トッテナムのレジェンド、ウルブズ戦引き分けへの「不適切な」反応でアーセナル主将を批判

ミケル・アルテタ率いるアーセナルは、プレミアリーグ最下位のウルブズ相手に2点のリードを築き、モリーヌックスでの試合を順当な勝利へと導いているかに見えた。しかし、終盤の致命的な崩れによりロンドン勢はリードを明け渡し、ウーゴ・ブエノとトム・エドジーのゴールがウルブズに予想外の勝ち点1をもたらした。

この結果はアーセナルの優勝争いにとって大きな痛手となり、マンチェスター・シティに優勝争いで大きな追い風をもたらした。ペップ・グアルディオラ率いるシティは5ポイント差で1試合少ない状況だ。特に試合開始から1時間は完全に試合を支配していたにもかかわらず、守備の脆弱さが露呈した末の引き分けという結果に、ガンナーズは衝撃を受けている。

試合終了の笛が鳴った後、キャプテンのサカは失望を隠さず、チームの雰囲気が一変したことを認めた。「（ロッカールームの）雰囲気は非常に沈んでいる」とサカはスカイスポーツに語った。「結果に非常に失望している。特に後半のプレーぶりは、今シーズン私たちが掲げてきた水準から程遠いものだ」