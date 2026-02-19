Getty Images Sport
トッテナムのレジェンド、ウルブズ戦引き分けへの「不適切な」反応でアーセナル主将を批判
ウォルヴァーハンプトンの終盤の逆転劇にアーセナルが衝撃を受ける
ミケル・アルテタ率いるアーセナルは、プレミアリーグ最下位のウルブズ相手に2点のリードを築き、モリーヌックスでの試合を順当な勝利へと導いているかに見えた。しかし、終盤の致命的な崩れによりロンドン勢はリードを明け渡し、ウーゴ・ブエノとトム・エドジーのゴールがウルブズに予想外の勝ち点1をもたらした。
この結果はアーセナルの優勝争いにとって大きな痛手となり、マンチェスター・シティに優勝争いで大きな追い風をもたらした。ペップ・グアルディオラ率いるシティは5ポイント差で1試合少ない状況だ。特に試合開始から1時間は完全に試合を支配していたにもかかわらず、守備の脆弱さが露呈した末の引き分けという結果に、ガンナーズは衝撃を受けている。
試合終了の笛が鳴った後、キャプテンのサカは失望を隠さず、チームの雰囲気が一変したことを認めた。「（ロッカールームの）雰囲気は非常に沈んでいる」とサカはスカイスポーツに語った。「結果に非常に失望している。特に後半のプレーぶりは、今シーズン私たちが掲げてきた水準から程遠いものだ」
タイトル争いに再び忍び寄る精神的な脆さ
引き分けはアルテタ率いるチームが勝ち点を落とすパターンに沿ったもので、先週のブレントフォード戦でも躓いている。ホドルはこれらの結果がチーム内に根深い心理的変化が生じていることを示唆すると分析し、シーズン序盤の好調を支えた「威圧的な」自信が、明らかな不安感に取って代わられたと指摘する。
過去数シーズン、シーズン終盤の勝負所での苦戦が続いてきた若いチームにとって、この連続した挫折は成熟度を試す試金石と見なされている。ホドルは「我々は優勝する」と宣言していたチームの自信が、終盤戦の注目を浴びる中で自らの実力を疑い始めた集団へと変貌したと指摘した。
元トッテナム監督は、結束を維持するプレッシャーが今や選手たちの肩に重くのしかかっていると強調した。「アーセナルのブレントフォード戦やウルブズ戦を見ると、彼らは自らが疑い始めていると感じる」とホドルはプレミアリーグ・プロダクションズに語った。「数ヶ月前にはそんなことはなかった…だが今は自らが疑い、プレッシャーにさらされている。全てはメンタルの問題だ」
ホドル、キャプテンのサカの態度に疑問を呈する
試合後の分析において、ホドルはサカの試合後インタビューを冷静に評価した。多くの人がイングランド代表選手のチームパフォーマンスに関する率直な発言を称賛する中、この評論家は危機的状況においてキャプテンのボディランゲージはより強い自信を与えるべきだと主張した。
「興味深いね、だって彼は今夜の主将だったんだ」とホドルは述べた。「個人的には、彼は非常に正直だったと思う。もっと頑張らなきゃ…とか言ってね。でも彼の態度は正しくない。もっと高揚した態度が必要だ。彼は非常に平板だった、本当に平板だった」
しかしサカは、チームが直面する戦術面と勢いの問題に集中したままだった。「ここ数試合のパフォーマンスを振り返り、すぐに問題を修正して勝利を取り戻し、連勝で勢いを取り戻す時だ。今は少し勢いを失っている」とウインガーは締めくくった。
ロンドン市民にとって決定的な週末
モリーヌックスでの引き分けにより、アーセナルはもはや失敗の余地がない危うい立場に追い込まれた。勢いがライバルへと移りつつある中、今後の試合はガナーズが挑戦を続けられるか、それとも努力が水の泡となるかを決定づける重要な局面と見なされている。
アルテタ監督は次節までに選手たちの心に染みついた疑念を払拭するという困難な課題に直面している。コーチングスタッフは守備の安定性と心理的なリセットに注力し、ウェスト・ミッドランズで見られた終盤の崩れが常態化しないよう対策を講じるだろう。
アーセナルは次のプレミアリーグ戦に向け準備を進めねばならない。マンチェスター・シティ対ニューカッスルの試合の翌日となる日曜日、北ロンドン・ダービーでトッテナムと対戦する。
