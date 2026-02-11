トッテナムのスター選手が前十字靭帯断裂で今季絶望、クラブにとって悲惨な一週間をさらに悪化させる

元トッテナムのスーパースター、ティム・シャーウッドは、今季残り試合でクラブの若手選手を起用するようスパーズに強く訴えた。彼はCasinostuganに対しこう語った。「プレミアリーグでほぼ目標を失ったトッテナムのようなクラブには、ローン移籍中の選手を呼び戻し、若手に出場機会を与えることを望みます。FAカップもカラバオカップも敗退しました。 チャンピオンズリーグか、それ以外かだ。デヤン・クルセフスキのような主力選手が復帰すれば優勝の可能性はあるが、今さら補強で差をつけることはできない。若手選手にチャンスを与えるべきだ。

「トッテナムは負傷者続出で現状は厳しいが、同情の余地はない。選手はいるのに彼らを送り出したのだから。 例えばアシュリー・フィリップスだ。彼を何のために獲得した？ブラックバーンから呼び寄せた理由は？将来性はあるかもしれないが、いつまで見極めを先延ばしにするつもりだ？選手たちは今や早い段階でトップチームでのプレーに耐えられる。だから彼らにチャンスを与えよう。

マイキー・ムーアはレンジャーズで半シーズン過ごした。出たり入ったりしている。彼を呼び戻すべきだ。スコットランドより少しペースが緩やかなプレミアリーグの方が彼に合うかもしれない。驚かれるかもしれないが事実だ。 彼をより優れた選手たちと共にプレーさせれば、ファンも彼を受け入れるだろう。今の選手たちを送り出して負け続けるよりはましだ。ファンもこの判断には賛同するはずだ。そうすれば今シーズンを無駄にせず、何かを得られるのだ。」