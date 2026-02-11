Getty Images Sport
トッテナムのスター選手が前十字靭帯断裂で今季絶望、クラブにとって悲惨な一週間をさらに悪化させる
オドベールが前十字靭帯損傷を負う
トッテナムは、MFウィルソン・オドベルトが深刻な膝の負傷により、今シーズンは残りの試合を欠場するのではないかと懸念している。21歳のオドベルトはニューカッスル戦で負傷し、L'Equipeによると、検査の結果、左膝の前十字靭帯断裂が判明した。オドベールは長期の戦線離脱が確実となり、手術が必要になる可能性もある。手術を受けた場合、今シーズン中にトッテナムで再びプレーすることはまったく不可能となる。今シーズン、スパーズで33試合に出場し、2ゴール、5アシストを記録している若手選手にとって、このニュースは大きな打撃となるだろう。
トッテナムの負傷者問題が深刻化している
オドベルトは、トッテナムで長期の負傷者リストに加わる見通しです。スパーズはシーズンを通して負傷者に悩まされており、現在、モハメッド・クドゥス、デヤン・クルゼフスキ、リシャルリソン、ジェームズ・マディソン、デスティニー・ウドギー、ロドリゴ・ベンタンクール、ベン・デービス、ルーカス・ベルグヴァルなど、11人のファーストチーム選手が欠場しています。 この状況により、フランクはシーズンの大半を、手薄な選手層で乗り切らざるを得なかったため、キャプテンのクリスティアン・ロメロから批判を受けた。彼はソーシャルメディアでクラブの経営陣を非難し、「昨日のチームメイト全員の努力は素晴らしかった。彼らは皆、信じられないほど素晴らしかった。体調は良くなかったが、特に11人しか選手がいなかったため、彼らを助けたいと思った。信じられないが、事実であり、恥ずべきことだ」と述べた。
トッテナムは 1 月の移籍市場で、アトレティコ・マドリードからコナー・ギャラガー、サントスから 19 歳の有望な左サイドバック、ソウザを獲得するなど、活発な動きを見せた。また、クリスタル・パレスに加入したブレナン・ジョンソンにも別れを告げた。
トッテナムに若手起用を指示
元トッテナムのスーパースター、ティム・シャーウッドは、今季残り試合でクラブの若手選手を起用するようスパーズに強く訴えた。彼はCasinostuganに対しこう語った。「プレミアリーグでほぼ目標を失ったトッテナムのようなクラブには、ローン移籍中の選手を呼び戻し、若手に出場機会を与えることを望みます。FAカップもカラバオカップも敗退しました。 チャンピオンズリーグか、それ以外かだ。デヤン・クルセフスキのような主力選手が復帰すれば優勝の可能性はあるが、今さら補強で差をつけることはできない。若手選手にチャンスを与えるべきだ。
「トッテナムは負傷者続出で現状は厳しいが、同情の余地はない。選手はいるのに彼らを送り出したのだから。 例えばアシュリー・フィリップスだ。彼を何のために獲得した？ブラックバーンから呼び寄せた理由は？将来性はあるかもしれないが、いつまで見極めを先延ばしにするつもりだ？選手たちは今や早い段階でトップチームでのプレーに耐えられる。だから彼らにチャンスを与えよう。
マイキー・ムーアはレンジャーズで半シーズン過ごした。出たり入ったりしている。彼を呼び戻すべきだ。スコットランドより少しペースが緩やかなプレミアリーグの方が彼に合うかもしれない。驚かれるかもしれないが事実だ。 彼をより優れた選手たちと共にプレーさせれば、ファンも彼を受け入れるだろう。今の選手たちを送り出して負け続けるよりはましだ。ファンもこの判断には賛同するはずだ。そうすれば今シーズンを無駄にせず、何かを得られるのだ。」
スパーズ、アーセナル戦前に新監督探しへ
トッテナムは、フランクの後任となる新監督探しを開始し、2月22日（日）のプレミアリーグ・アーセナル戦に臨む。
