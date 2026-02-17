トッテナムが「ビッグ6」クラブでなくなる時期が判明　元スパーズ選手が降格争いで友人たちが「頭を抱えている」と明かす

ポステコグルーは、トッテナムがすでにイングランドサッカー界における自らの地位を過大評価している可能性があると主張している。謎めいた60歳の指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの在任期間を通じて、エリート層に属するに値しないという十分な証拠を目にしているという。

彼は『The Overlap』のポッドキャスト『Stick to Football』でこう語った。「このクラブは、何を築こうとしているのか理解する上で実に興味深い存在だ。つまり、彼らは一体何者なのか？確かに、信じられないスタジアムとトレーニング施設を建設した。しかし支出、特に給与体系を見ると、彼らはビッグクラブではない」

「私がそれを実感したのは、選手獲得の交渉時に我々が市場で狙えるレベルではなかったからだ。特定の選手たち――つまり、私が在籍した最初のシーズン終了時、5位で終えた時点で、どうすれば5位から真の優勝争いに加われるのか？ 答えはプレミアリーグ即戦力の獲得だった。

当時ペドロ・ネトや[ブライアン]ムベウモ、[アントワーヌ]セメニョ、マルク・ゲヒを注目していた。5位から上位へ躍進するには、他のビッグクラブが取るべき手段だと考えたからだ。 この3人のティーンエイジャーは傑出した若手選手で、トッテナムにとって素晴らしい選手になると思う。だが彼らが5位から4位、3位へと押し上げる存在にはならない。

「しかしクラブから発せられていたのは『いや、我々は全戦線で戦えるクラブだ』という姿勢だった。つまり、あなたは監督として豊富な経験を持ち、世界中の様々なクラブで指揮を執ってきた。ピッチ上で望むものを実現したり、クラブを前進させたりする点で、トッテナムは他のクラブと異なるのか？ ええ、どのクラブもユニークで、それぞれ違う。 しかし、トッテナムに足を踏み入れると、至る所に『挑戦こそが行動だ』という理念が掲げられている。それが至る所にある。にもかかわらず、彼らの行動はほぼその理念の対極にある。

「ダニエル・レヴィを好きか嫌いかは別として、彼の手腕には敬意を払うべきだ。新しいスタジアムや施設を整備した安全路線は評価できる。だが彼らが気づいていなかったのは、勝利を掴むにはどこかでリスクを取る必要があるということだ。それがクラブのDNAなのだ。

「それでもトッテナムというクラブは『我々はビッグクラブの一角だ』と言い続けていた。だが現実には、この2年間の彼らの行動を見る限り、そのレベルには達していないと思う」