トッテナムが「ビッグ6」クラブでなくなる時期が判明 元スパーズ選手が降格争いで友人たちが「頭を抱えている」と明かす
トロフィーダックは壊れたが、スパーズはプレミアリーグで苦戦している
トッテナムは2023-24シーズン、オーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーの下で5位となった。彼は2年目の指揮で確かな成功を約束し、17年ぶりのトロフィー獲得となる大陸大会制覇を成し遂げた。
しかしポステコグルーは、スパーズがイングランド1部で17位に転落した責任を取らされ解任。指揮権は元ブレントフォード監督のトーマス・フランクに引き継がれた。デンマーク人監督はわずか8ヶ月で解任されることとなる。トッテナムは再び降格の危機に直面し、チーム全体が不安を抱えながらシーズンを終えたのだ。
イゴール・トゥドールが暫定監督に就任。現アメリカ代表監督マウリシオ・ポチェッティーノの古巣復帰が感情的なものになるとの憶測も流れたが、いずれにせよクラブを率いる者は大規模な再建プロジェクトに直面することになる。
トッテナムが「ビッグ6」から転落する可能性
トッテナムがいつ伝説の「ビッグ6」から脱落するかについて問われた際、ニューカッスルやアストン・ヴィラがその地位を狙っている現状を踏まえ、ザモラは英国トップカジノのランキング・比較サイトGambling.comとの関連でGOALにこう語った： 「スパーズのようなチームは、おそらく2年程度なら目立たずに済むだろう。だが3年目、つまり来シーズンには何らかの結果を出さねばならない。トップ6に食い込み、常にその地位を保っているように見せなければならない。
「スパーズのファンである友人たちは皆、頭を抱えている。この1年間ずっとそうだ。現状を信じられない様子だ。誰が監督に就任しようとも、彼らは2、3試合しか与えない。結果を出せなければ、おしまいだ！ これは巨大なポテンシャルを秘めた大クラブなのだ」
ポステコグルー監督はトッテナムを「ビッグクラブではない」と主張
ポステコグルーは、トッテナムがすでにイングランドサッカー界における自らの地位を過大評価している可能性があると主張している。謎めいた60歳の指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの在任期間を通じて、エリート層に属するに値しないという十分な証拠を目にしているという。
彼は『The Overlap』のポッドキャスト『Stick to Football』でこう語った。「このクラブは、何を築こうとしているのか理解する上で実に興味深い存在だ。つまり、彼らは一体何者なのか？確かに、信じられないスタジアムとトレーニング施設を建設した。しかし支出、特に給与体系を見ると、彼らはビッグクラブではない」
「私がそれを実感したのは、選手獲得の交渉時に我々が市場で狙えるレベルではなかったからだ。特定の選手たち――つまり、私が在籍した最初のシーズン終了時、5位で終えた時点で、どうすれば5位から真の優勝争いに加われるのか？ 答えはプレミアリーグ即戦力の獲得だった。
当時ペドロ・ネトや[ブライアン]ムベウモ、[アントワーヌ]セメニョ、マルク・ゲヒを注目していた。5位から上位へ躍進するには、他のビッグクラブが取るべき手段だと考えたからだ。 この3人のティーンエイジャーは傑出した若手選手で、トッテナムにとって素晴らしい選手になると思う。だが彼らが5位から4位、3位へと押し上げる存在にはならない。
「しかしクラブから発せられていたのは『いや、我々は全戦線で戦えるクラブだ』という姿勢だった。つまり、あなたは監督として豊富な経験を持ち、世界中の様々なクラブで指揮を執ってきた。ピッチ上で望むものを実現したり、クラブを前進させたりする点で、トッテナムは他のクラブと異なるのか？ ええ、どのクラブもユニークで、それぞれ違う。 しかし、トッテナムに足を踏み入れると、至る所に『挑戦こそが行動だ』という理念が掲げられている。それが至る所にある。にもかかわらず、彼らの行動はほぼその理念の対極にある。
「ダニエル・レヴィを好きか嫌いかは別として、彼の手腕には敬意を払うべきだ。新しいスタジアムや施設を整備した安全路線は評価できる。だが彼らが気づいていなかったのは、勝利を掴むにはどこかでリスクを取る必要があるということだ。それがクラブのDNAなのだ。
「それでもトッテナムというクラブは『我々はビッグクラブの一角だ』と言い続けていた。だが現実には、この2年間の彼らの行動を見る限り、そのレベルには達していないと思う」
アーセナルとのダービー戦：暫定監督テュードルの厳しいスタート
トッテナムにとって状況は楽になる見込みはない。今季チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強進出を決めたチームは、テュドール監督就任後初戦となる日曜日に、宿敵アーセナルとのノースロンドン・ダービーに臨むことになる。
