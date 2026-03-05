Getty Images
「トッテナムが大嫌いだ」―チェルシーのレジェンド、ジョン・テリーが子供の頃に受けた仕打ちを理由にスパーズファンを嫌悪する理由を説明
トッテナムに対する厳しい評決
チェルシーのレジェンド、チェフがホストを務める新YouTubeインタビュー番組『Big Pete』の初回エピソードで、テリーはイングランドサッカー界で最も激しいダービーの一つについて率直な思いを語った。元ブルーズのキャプテンは、現役を引退してから何年も経った今でも、トッテナムに対する感情がかつてと変わらず強いことを明らかにした。
ダービーの日の感動は決して色あせない
「スパーズは本当に嫌いなんだ。はっきり言っておく」とテリーは率直な会話の中で語った。「一つのクラブに長くいると、それが自分の一部になるんだ」
元DFは、北ロンドンのチームへの敵意がスタンフォード・ブリッジでの初期時代に遡ると説明した。「まだ子供だった頃、スパーズのファンが叫び物を投げつけてきた。その記憶がずっと残っている」と回想。テリーにとって、そうした形成期の経験が選手生活の大半を定義づけたライバル関係を形作った。
また彼は、自身が在籍した時期におけるチェルシーの圧倒的な優位性も指摘した。「我々の時代、ホームでのスパーズ戦は一度も負けなかった」と誇らしげに述べた。「今でも彼らは俺を憎んでいるし、俺も彼らを憎んでいる。それでいいんだ」
家族分裂：ウェストハムのつながり
このエピソードはテリーのキャリアにおけるより個人的な側面も明らかにした。特に家族のサッカーへの忠誠心について語るときに顕著だった。チェルシーの現代的な成功の代名詞となったにもかかわらず、彼の家族の多くはウェストハム・ユナイテッドを応援していた。
「家族全員がウェストハムファンなんだ——父も叔父たちもね」とテリーは語った。彼はハマーズ相手に得点を決めた際、アウェイ席にいた親族の姿を見た思い出さえ語った。「彼ら相手に得点した時、父や叔父たちの姿が見えたんだ…そして彼らは俺を罵っていたよ！」と彼は笑いながら付け加え、サッカーが家族関係にもたらす独特の緊張感を浮き彫りにした。
モウリーニョの記録破りを振り返る
ライバル関係を超えて、テリーはモウリーニョ監督率いるチェルシーが2004-05シーズンに達成したプレミアリーグ優勝の歴史的偉業を振り返った。このシーズン、ブルーズはイングランドサッカー史上最高とされる守備基準を確立し、驚異的な24試合無失点を記録した。
テリーは、リーグ史上最高のチームの一つを駆り立てたモウリーニョが植え付けたメンタリティとロッカールーム内の文化について語った。「トレーニングのテンポと強度が非常に良かった」と彼は述べた。「メンタリティに大きな変化があった。彼ほどトレーニングに大きな影響を与えた人物はいない。彼が間違いなく私が仕えた中で最高の監督だった」
