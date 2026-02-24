Getty Images Sport
トッテナムがチェルシーとの女子FAカップ準々決勝進出を決める。終了間際のPKがPK戦の勝利につながった。
ライオンズが猛反撃、イングランドがPKで決着をつける
スパーズは序盤から優位に立ち、マティルダ・ヴィンベルグが開始7分以内に先制点を挙げた。オリビア・ホルトの精密なスルーパスを受け、冷静なフィニッシュでエレネ・レテをかわした。前半はアウェーチームが試合を支配したが、ゴールキーパーのリゼ・コップがニキータ・パリスの一瞬の至近距離からのシュートを驚異的なセーブで防ぎ、前半終了時点でリードを守った。しかし後半開始直後の2分間の激しい攻防で試合の流れは一変した。
エデル・マエストレ監督の戦術変更が功を奏し、途中出場のルカ・コラレスとダニエル・ファン・デ・ドンクが連携して58分に同点弾を叩き出すと、わずか60秒後にはヤナ・フェルナンデスが30ヤード（約27メートル）からの見事なミドルシュートを炸裂させ、ホームチームが逆転に成功した。 トッテナムは衝撃を受け、試合終了間際のロスタイムに突入するにつれ、コンパクトでエネルギッシュなライオンネスの守備陣にリズムを乱され、失望の敗退へ向かうかに見えた。
カップ戦での望みが細い糸でつながった追加時間5分、トッテナムはGKコップまで前線に投入して総攻撃に出た。その圧力が実を結び、ベサニー・イングランドのゴールに向かうヘディングシュートがゴールライン上でテイア・ゴールディの腕に阻まれた。主審ライアン・アトキンは迷わずPKを宣告。大舞台に強いイングランドは鋼の神経でボールを叩き込み、さらに30分の延長戦を強いた。
コップが延長戦の末の激闘でヒーローとなる
PK戦は熱狂の頂点に達し、選手たちが次々と12ヤード地点から蹴り込んだ。驚くべきことに、18本目まで全てのキックが決まり、ゴールキーパーのコップでさえトッテナムの6本目のPKを成功させた。アウェーチームが9本連続で完璧なPKを決めた後、コップは役割を逆転させ試合の勝者となった。右下へ飛び込んでワッサ・サンガレのシュートを阻止し、PK戦を9-8でアウェーチームの勝利に導いたのだ。
ホーは「ベストとは程遠い」と認めつつもスパーズを称賛
スパーズのマーティン・ホー監督は、チームが最高のパフォーマンスを発揮できなかったことを認めながらも、新たに昇格した WSL チームとの試合で、チームがその難局を乗り切った強靭さを称賛しました。
スパーズの公式ウェブサイトに、ホーは次のように語っています。「我々が到達できるパフォーマンスのレベルは分かっていますし、今日はベストとは程遠い内容でしたが、ボールを持って多くの大きなチャンスを作りました。 守備面では、我々は素晴らしいプレーをしたと思う。相手もそうだったように、時には運にも助けられた。しかし、試合の中で、もう少しチャンスを活かせれば良かったと思う。とはいえ、FAカップの試合は、照明の下で行われ、勝者は準々決勝に進出できる。中立的な立場の人たちにとっては、PK戦まで見られたことは、おそらく素晴らしいことだっただろう。
彼は後にPK戦の緊張感について振り返り、こう述べた。「PK戦になると、私はそもそも見ないんだ。くじ引きみたいなものだと思う——おそらくサッカーで最も残酷な部分だろう。でも、選手たちが前に出てPKを蹴る勇気と度胸は素晴らしかった。重要な局面では、非常に大きなプレッシャーがかかるからね」
準々決勝でのロンドン・ダービー
この勝利により、4月5日に開催予定の王者チェルシーとの準々決勝という魅力的な対決が実現した。スパーズの指揮官は今、ブルーズへのリベンジに焦点を移し、「最近彼らと対戦した試合では良い内容を見せながらも勝利を逃した。今回は必ず挽回したい」と付け加えた。
北ロンドンのチームにとってこの課題は依然として圧倒的に困難だ。トッテナムは過去18度の対戦で一度もチェルシーに勝利していない。今月初めのFA女子スーパーリーグでの直近の対戦ではブルーズが2-0で勝利しており、ホー監督はこのカップ戦で結果を覆すことに必死だろう。
