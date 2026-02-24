トッテナムがチェルシーとの女子FAカップ準々決勝進出を決める。終了間際のPKがPK戦の勝利につながった。

スパーズは序盤から優位に立ち、マティルダ・ヴィンベルグが開始7分以内に先制点を挙げた。オリビア・ホルトの精密なスルーパスを受け、冷静なフィニッシュでエレネ・レテをかわした。前半はアウェーチームが試合を支配したが、ゴールキーパーのリゼ・コップがニキータ・パリスの一瞬の至近距離からのシュートを驚異的なセーブで防ぎ、前半終了時点でリードを守った。しかし後半開始直後の2分間の激しい攻防で試合の流れは一変した。

エデル・マエストレ監督の戦術変更が功を奏し、途中出場のルカ・コラレスとダニエル・ファン・デ・ドンクが連携して58分に同点弾を叩き出すと、わずか60秒後にはヤナ・フェルナンデスが30ヤード（約27メートル）からの見事なミドルシュートを炸裂させ、ホームチームが逆転に成功した。 トッテナムは衝撃を受け、試合終了間際のロスタイムに突入するにつれ、コンパクトでエネルギッシュなライオンネスの守備陣にリズムを乱され、失望の敗退へ向かうかに見えた。

カップ戦での望みが細い糸でつながった追加時間5分、トッテナムはGKコップまで前線に投入して総攻撃に出た。その圧力が実を結び、ベサニー・イングランドのゴールに向かうヘディングシュートがゴールライン上でテイア・ゴールディの腕に阻まれた。主審ライアン・アトキンは迷わずPKを宣告。大舞台に強いイングランドは鋼の神経でボールを叩き込み、さらに30分の延長戦を強いた。