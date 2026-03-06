トッテナムが降格危機…ソランケはチームに警鐘「一分一秒を戦い抜かなければ」

直後の状況について、ソランケはチームが非公開の議論を重ねたことを明かした。

「僕たちは話し合いを行った。現在の順位が望ましい位置ではないことは明白だ。だからこそ、いかにして早期に脱却するかを考えなければならない」とストライカーは『TNTスポーツ』に語った。

「もはや言い訳をする立場にない。ピッチで結果を出す必要がある」

ソランケは、チームが下位という状況を受け入れなければならないと強調し、こう付け加えた。

「クラブがこの状況に慣れていないことは承知している。だから、簡単ではないと理解する必要がある。確実に上達するためには、一戦一戦、一分一秒を戦い抜かなければならない」