Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムが降格危機…ソランケはチームに警鐘「一分一秒を戦い抜かなければ」
プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT
プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
U-NEXTサッカーパック
無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ
制御不能
トッテナムの戦いは新たな壁に直面している。トッテナム・ホットスパー・スタジアムでクリスタル・パレスに先制点を許した後、1-3で敗北したのだ。ドミニク・ソランケが先制点を挙げたが、スパーズはイスマイラ・サールの2得点とヨルゲン・ストランド・ラーセンにゴールを許し、逆転負けを喫した。 さらにこの試合では、主力DFミッキー・ファン・デ・フェンが退場処分に。これにより、すでに守備陣の負傷者続出で手薄だった戦力がさらに削がれた。この敗戦により、トッテナムの今季プレミアリーグ敗戦数は「14」に到達。残り9試合で、降格圏からわずか1ポイント差、順位も16位に沈んでいる。
- Getty Images Sport
言い訳はできない
直後の状況について、ソランケはチームが非公開の議論を重ねたことを明かした。
「僕たちは話し合いを行った。現在の順位が望ましい位置ではないことは明白だ。だからこそ、いかにして早期に脱却するかを考えなければならない」とストライカーは『TNTスポーツ』に語った。
「もはや言い訳をする立場にない。ピッチで結果を出す必要がある」
ソランケは、チームが下位という状況を受け入れなければならないと強調し、こう付け加えた。
「クラブがこの状況に慣れていないことは承知している。だから、簡単ではないと理解する必要がある。確実に上達するためには、一戦一戦、一分一秒を戦い抜かなければならない」
激動のシーズン
イゴール・トゥドール暫定監督の就任は、期待された「新監督効果」をもたらすには至っておらず、指揮官は就任後3試合を全て落としている。トゥドール監督は低迷の主因として、守備の安定感の欠如と、ミスによる失点を挙げた。高まるプレッシャーとホームサポーターの苛立ちの声にもかかわらず、トゥドール監督は前を向く姿勢を貫いた。
「繰り返しになるが、これが現実だ」
「信じること、成長すること。ミスを犯すな。これがサッカーの究極の鍵だ。その場を離れず、ミスを犯すな。そして、必ず得点することだ」
- Getty Images Sport
残るは9試合
トッテナムは今、過酷な終盤戦を控えており、チャンピオンシップへの悲惨な降格を避けるためには、あらゆるポイントが重要となる。 ファン・デ・フェンの出場停止処分に加え、既存の守備陣の負傷者問題が重なり、トゥドール監督は重要な連戦を控えて戦術面で深刻な頭痛の種を抱えている。スパーズは春を通じて失点を重ねてきた脆弱な守備ラインを早急に強化する方策を見出さねばならない。
広告