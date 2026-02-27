ドゥシャン・ヴラホヴィッチ残留か？ ユヴェントスのジョルジョ・キエッリーニ代表、長期にわたる対立にもかかわらずFWへの新契約提示を示唆

過酷な120分間の戦いの直後、メディアの取材に応じたキエッリーニは、監督職に関するあらゆる噂を即座に否定すると、チームの契約状況に話題を移した。クラブが現在の指導体制を維持しつつ、献身的な姿勢を示した選手たちに報いる意向であることを明確にした。

「我々は成長過程にあり、この試合を経てより強くなった」とキエッリーニはコリエレ・デロ・スポルト紙の取材に語った。 「スパレッティ監督体制で失敗したのは1試合半だけだ——コモ戦とイスタンブールでの後半戦だ。監督の将来は決して疑問視されておらず、最優先事項である。契約更新を検討していたが、今後数週間の空き期間を活用し、より多くの時間を確保して将来計画を共有し正式化していく」

話題は必然的にヴラホヴィッチに移った。彼は来週にもフルチーム練習に復帰する見込みだ。キエッリーニの発言は、元フィオレンティーナ選手がクラブに残留することを望むファンにとって重要な「一筋の光明」となった。この公の支持表明は、これまでの給与を巡る膠着状態が新たな交渉によってようやく解決される可能性を示唆する転換点と言える。

「彼への敬意は深く、ユヴェントスへの愛情は明らかだ」とユヴェントス首脳は続けた。「ドゥシャンは最終盤の追い込みで付加価値をもたらす。共に歩む未来像を理解する時間と方法を見出すだろう」