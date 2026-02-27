(C)Getty Images
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ残留か？ ユヴェントスのジョルジョ・キエッリーニ代表、長期にわたる対立にもかかわらずFWへの新契約提示を示唆
ヴラホヴィッチにとって扉は大きく開かれている
最も差し迫った課題の一つがヴラホヴィッチの去就である。長期にわたる契約交渉の膠着状態により、彼の将来は数か月間不透明なままだった。セルビア代表選手は負傷で3か月間戦線離脱していたが、復帰が目前に迫る中、クラブ側が契約問題について新たな姿勢を示している。ユヴェントスのフットボール戦略ディレクター、ジョルジョ・キエッリーニは、ガラタサライ戦後の記者会見で明確な見解を表明した。 試合後の会見で、この伝説的な元ディフェンダーは現在のプロジェクトへの確信を表明し、特にこのストライカーを巡る状況に言及した。クラブ首脳陣のトーンからは、双方の条件が整えば、ヴラホヴィッチがトリノでの滞在を延長する可能性は大いに開かれていることが示唆されている。
キエッリーニ、スパレッティ監督を最優先候補と明言しヴラホヴィッチへの称賛を表明
過酷な120分間の戦いの直後、メディアの取材に応じたキエッリーニは、監督職に関するあらゆる噂を即座に否定すると、チームの契約状況に話題を移した。クラブが現在の指導体制を維持しつつ、献身的な姿勢を示した選手たちに報いる意向であることを明確にした。
「我々は成長過程にあり、この試合を経てより強くなった」とキエッリーニはコリエレ・デロ・スポルト紙の取材に語った。 「スパレッティ監督体制で失敗したのは1試合半だけだ——コモ戦とイスタンブールでの後半戦だ。監督の将来は決して疑問視されておらず、最優先事項である。契約更新を検討していたが、今後数週間の空き期間を活用し、より多くの時間を確保して将来計画を共有し正式化していく」
話題は必然的にヴラホヴィッチに移った。彼は来週にもフルチーム練習に復帰する見込みだ。キエッリーニの発言は、元フィオレンティーナ選手がクラブに残留することを望むファンにとって重要な「一筋の光明」となった。この公の支持表明は、これまでの給与を巡る膠着状態が新たな交渉によってようやく解決される可能性を示唆する転換点と言える。
「彼への敬意は深く、ユヴェントスへの愛情は明らかだ」とユヴェントス首脳は続けた。「ドゥシャンは最終盤の追い込みで付加価値をもたらす。共に歩む未来像を理解する時間と方法を見出すだろう」
ユヴェントスの改修工事と賃金体系
ヴラホヴィッチの残留は、スパレッティ監督が構想する中核選手を確保する広範な戦略の一環だ。ユヴェントスは既にトルコの若手有望株ケナン・ユルディズとの契約延長に着手し、アメリカ人MFウェストン・マッケニーとの合意も報じられている。 マッケニーとの2030年までの新契約は、今後のローマ戦後に正式発表される見込みだ。これらの動きは、クラブが監督の戦術的ビジョンに合致する選手への投資を厭わない一方、巨額年俸よりも財政的責任を優先する新たな持続可能な財務モデルを厳格に遵守していることを示している。
ヴラホヴィッチがトリノに残留するには、クラブの現在の給与上限に合わせて自身の金銭的期待値を調整する必要があるだろう。報道によれば、ユヴェントスはトッププレイヤーの年俸を約700万ユーロに抑えようとしており、この水準はイリジズが最近の契約延長で既に近づいている。ヴラホヴィッチは夏以降、プロ意識と帰属意識でクラブ幹部を感銘させており、ACミラン、バルセロナ、複数のプレミアリーグクラブからの関心にもかかわらず、計画に留まっている。 クラブは現在、新たな経済的制約の中で、このセルビア人選手が自身のピーク時期をビアンコネリに捧げる覚悟があるかどうかを判断しようとしている。
新たなユヴェントスが主要タイトル獲得へ挑む
スパレッティ監督率いるチームの戦術的アイデンティティも、この契約交渉における重要な要素だ。監督は自身が好む4-2-3-1システムに最適化された戦力を構築しようとしている。 1月にエミル・ホルムとジェレミー・ボガをレンタルで獲得したのは、これまで不足していたサイドの戦力を補強するためだ。スパレッティ監督はヴラホヴィッチを再活性化させ、負傷離脱前は攻撃の核として起用していたと報じられている。監督は全ポジションに2人の選手を配置し、戦力の質を落とさずに複数戦線で戦える体制を構築したい考えだ。
3月を迎えたユヴェントスの焦点は二つ。チャンピオンズリーグ出場権の確保と、今後数年にわたるチームの基盤構築だ。 欧州最高峰の大会による富の有無にかかわらず、クラブは明確な計画のもと前進する決意だ。スパレッティ監督は自身の契約ではなく、構築中のプロジェクトの論理に動機づけられていることを示している。ユヴェントス理事会は、監督やヴラホヴィッチのような主力選手と今こそ対話することで、不確実性を排除し、来季から再び主要タイトルを争う「新たな」ユヴェントスを確実に準備したいと考えている。
