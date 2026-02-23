テッド・ラッソ主演の俳優、わずか8ヶ月でナショナルリーグのヘッドコーチ職を解任される

クラブ会長のロリー・フィッツジェラルドは、コックス監督の退任を認める声明で次のように述べた。「今シーズンはまだまだ多くの試合が残されている中、我々の共通認識として、今後のリーグ戦とカップ戦に全選手の意識を集中させるため、新たなエネルギーと新鮮な推進力が緊急に必要であると考えました。

「他のチーム同様、我々も途中から負傷者問題に直面してきたが、チームはシーズン序盤の好調さを取り戻せると確信している。それはナショナルリーグ残留を確実にするだけでなく、ウェンブリー進出の大きなチャンスをもたらすだろう。取締役会を代表し、サムの今後のサッカー指導者としてのキャリアに心からの成功を祈る」

クラブ公式声明は以下の通り：「ウェールドストーンFC取締役会は本日午後、サム・コックス監督を解任する決定を全会一致で承認した。

この人事に伴い、アナリストのリアム・バドコックもサムと共に即時退団することとなりました。

「ウェールドストーンFCは、サムとリアムの両名がクラブに捧げた献身と貢献に対し、心からの感謝を表明します。今週火曜日のホームゲーム（ブラクリー・タウン戦）におけるチーム運営は、ファーストチームコーチのダニー・ペインが、その他のマネジメントチームと共に指揮を執ります。」