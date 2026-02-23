Getty Images
テッド・ラッソ主演の俳優、わずか8ヶ月でナショナルリーグのヘッドコーチ職を解任される
スパーズ育成アカデミー出身選手がナショナルリーグのクラブから解雇される
リーグ戦とカップ戦における重要な試合を控える中、コックス監督の解任が決定し、新たな指揮官による起爆剤が求められている。ナショナルリーグにおける過去13試合でわずか1勝という不振が、西ロンドンでの解任につながった。
トッテナムのアカデミー出身で、キャリアの大半を非リーグで過ごしたコックスは、2016年から2018年まで選手としてウィールドストーンに在籍していた。古巣への復帰は、計画通りには進まなかった。
ウェールドストーンがヘッドコーチのコックスとの契約を解除した理由
クラブ会長のロリー・フィッツジェラルドは、コックス監督の退任を認める声明で次のように述べた。「今シーズンはまだまだ多くの試合が残されている中、我々の共通認識として、今後のリーグ戦とカップ戦に全選手の意識を集中させるため、新たなエネルギーと新鮮な推進力が緊急に必要であると考えました。
「他のチーム同様、我々も途中から負傷者問題に直面してきたが、チームはシーズン序盤の好調さを取り戻せると確信している。それはナショナルリーグ残留を確実にするだけでなく、ウェンブリー進出の大きなチャンスをもたらすだろう。取締役会を代表し、サムの今後のサッカー指導者としてのキャリアに心からの成功を祈る」
クラブ公式声明は以下の通り：「ウェールドストーンFC取締役会は本日午後、サム・コックス監督を解任する決定を全会一致で承認した。
この人事に伴い、アナリストのリアム・バドコックもサムと共に即時退団することとなりました。
「ウェールドストーンFCは、サムとリアムの両名がクラブに捧げた献身と貢献に対し、心からの感謝を表明します。今週火曜日のホームゲーム（ブラクリー・タウン戦）におけるチーム運営は、ファーストチームコーチのダニー・ペインが、その他のマネジメントチームと共に指揮を執ります。」
コックス、テッド・ラッソ復帰前にスケジュールが空く
ウェールドストーンはFAトロフィー6回戦進出を果たし、ナショナルリーグで17位につけている。降格圏とは6ポイント差だ。直近のライバルチームより試合数が少ない利点を活かし、次の3試合ではブラクリー・タウン、ブレイントリー、モアカムと対戦する。いずれも順位表で直接上か直下に位置する相手だ。
コックス監督のスケジュールが空いたのは、世界中のファンが『テッド・ラッソ』の配信再開を待ちわびているためだ。同番組のシーズン4は制作中で、ストーリーラインは新たな方向へ展開される。
テッド・ラッソ シーズン4：新キャラクターと新ストーリーラインが約束される
キットマンからコーチに転身したネイサン・シェリーを演じるニック・モハメッドは、AFC リッチモンドの次の冒険について、Collider に次のように語っています。「秘密を守ることを誓うのが正しいと思います。 まったく別のキャラクターたちが登場することは確かです。何も明かすことなく、この件について話すことすらできません！様子を見ましょう。誰が、いつ、どこで登場するかは、見てみなければわかりません。しかし、彼らが今、撮影中であることは知っていますし、私は彼ら全員と交流があります。彼らは皆、とても元気なので、どうなるか見守ろうと思います」
彼は以前、『テッド・ラッソ』の続編についてこう語っていた。2023年5月にシーズン3が終了するにあたり：「シーズン3のストーリーラインは、ある種の完結感を強く示唆していました。テッドは故郷に戻るわけですからね？ でも、続編の可能性を示唆する伏線も十分に張られていました。 絶対的な確証はなかったし、続編制作の判断は常にジェイソン次第だった」
タイトルロールを演じ、脚本も担当するハリウッド俳優ジェイソン・スデイキスは、さらなる物語を描く決意を固めた。テッド・ラッソ シーズン4の配信時期については、現時点で公式発表はない。
