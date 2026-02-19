ティボ・クルトワが新クラブへ！レアル・マドリードの守護神がフランスクラブの株主となる

ル・マンFCはクラブ声明で次のように述べた：「UEFAチャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つ象徴的なゴールキーパー、ティボ・クルトワはピッチ内外で最高レベルの専門知識をもたらす」

さらに次のように続けた：「ブラジル企業グループOutFieldは今夏にル・マンFCの株式を取得したが、今回、世界的に著名なアスリートや欧州投資家らで構成される強化されたグループと共にクラブ買収を最終決定し、さらなる前進を果たした。

「この強化されたコミットメントは、ル・マンFCの構造的発展を加速・強化することを目的としています。ティエリー・ゴメス会長と連携し、アウトフィールドはプロジェクトの成長を支え拡大させるための必要なリソースを提供します。

プロジェクトの柱の一つである地元人材育成専用トレーニングセンターの建設は既に進行中だ。中期的目標は、ル・マンFCをユース育成における国内のベンチマークとし、成長の戦略的推進力かつトップチームのための持続可能な人材供給源とすることである」