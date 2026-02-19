(C)Getty images
ティボ・クルトワが新クラブへ！レアル・マドリードの守護神がフランスクラブの株主となる
クルトワがル・マン・プロジェクトに新たな株主として参加
ル・マンFCが木曜日に発表した公式声明を受け、RMC Sportが報じたところによると、クルトワが同クラブの最新株主として加入。チャンピオンズリーグとリーガ・エスパニョーラ制覇を経験した世界トップクラスのゴールキーパーとしての専門知識を活かし、リーグ2のクラブを昇格へと導くとともに、フランスを代表するクラブの一つとなるという目標の確立に貢献する見込みだ。
33歳のクルトワは自身の投資会社NxtPlay Capitalを通じてル・マンに参画。ブラジル資本のOutfieldグループがル・マンの過半数株主となる買収を完了したことに伴い、ジョコビッチ、マッサ、マグヌッセンら少数株主と共にクルトワの参画が決定。ただしレアル・マドリードの守護神は、この4人の中で初めてサッカー界出身者となる。
ル・マン、クルトワ投資後に声明を発表
ル・マンFCはクラブ声明で次のように述べた：「UEFAチャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つ象徴的なゴールキーパー、ティボ・クルトワはピッチ内外で最高レベルの専門知識をもたらす」
さらに次のように続けた：「ブラジル企業グループOutFieldは今夏にル・マンFCの株式を取得したが、今回、世界的に著名なアスリートや欧州投資家らで構成される強化されたグループと共にクラブ買収を最終決定し、さらなる前進を果たした。
「この強化されたコミットメントは、ル・マンFCの構造的発展を加速・強化することを目的としています。ティエリー・ゴメス会長と連携し、アウトフィールドはプロジェクトの成長を支え拡大させるための必要なリソースを提供します。
プロジェクトの柱の一つである地元人材育成専用トレーニングセンターの建設は既に進行中だ。中期的目標は、ル・マンFCをユース育成における国内のベンチマークとし、成長の戦略的推進力かつトップチームのための持続可能な人材供給源とすることである」
フランス語クラブが将来に向けた野心的な計画を発表
クラブ声明は次のように付け加えた：「会長就任10年目を迎えるティエリ・ゴメズは、2016年に自ら始めたプロジェクトの中核であり続ける。それは長期的視野に立った、組織化された強靭なクラブの構築である。
「過去9年間、クラブ組織の強化、ユース育成の発展、女子部門の成長支援、そしてルマンFCの全ステークホルダー——選手、スタッフ、従業員、ボランティア、パートナー、サポーター——の結束に向け、広範な取り組みが実施されてきた。
「目標は、この街の象徴的なモータースポーツの伝統と世界的に認知されたブランドアイデンティティを基盤に、野心的で持続可能なサッカークラブを築くことである。優先課題は、スポーツ面でのパフォーマンス強化と、クラブのブランドを地域および国際的に発展させ、ル・マンFCのスポーツ面と商業面の潜在能力を最大限に引き出すことである。」
「フレンチ・レックサム」の未来は明るい
ル・マンは有名人オーナーが名を連ねる豪華な顔ぶれから「フランスのレックサム」と呼ばれており、クルトワはレアル・マドリードのチームメイトであるキリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールの足跡を辿っている。両者とも過去にクラブへの投資実績がある。 エムバペは2024年7月、フランス3部リーグのSMカーンに1260万ポンド（約1690万ドル）を出資。一方ヴィニシウスは、前シーズンにプリメイラ・リーガ昇格を果たしたポルトガル1部リーグのFCアルヴェーシャの筆頭株主である。
クルトワのル・マン加入は、ベルギー人選手やジョコビッチといった世界クラスのアスリートの投資と支援を得て、欧州および世界的に名声を確立しようとする同クラブの野心を反映している。
ル・マンは現在リーグ2で5位につけており、23試合を終えた時点で首位トロワにわずか3ポイント差だ。2024/25シーズンにフランス3部リーグであるチャンピオンナ・ナショナルから昇格を果たしたが、2009/10シーズン以来リーグ1に在籍しておらず、クラブ史上トップリーグでの在籍はわずか5シーズンに留まっている。 既存の著名なオーナー陣に加え、クルトワの投資と支援を得て、この状況が近いうちに変わることを期待している。
