Getty
翻訳者：
デレ・アリがトッテナムに復帰！フリーエージェントのミッドフィルダーが新クラブ探しを続けながら、特別にスパーズの一員として登場する
デレがトッテナムでの記憶に残る期間にどう活躍したか
デレは少年時代を過ごしたMKドーンズでその明らかな潜在能力が認められ、2015年にトッテナムへ加入した。プレミアリーグのエリート選手たちの中でも素早く適応し、PFA年間最優秀若手選手賞を2度受賞した。
トッテナムでは269試合で67得点を記録し、イングランド代表でも37試合に出場。2022年にエバートンへ移籍し新たな挑戦を始めたが、その後はコンディションとフィットネス面で苦戦を強いられている。
- Getty Images
デレがノースロンドン・ダービーに特別ゲストとして登場する
彼は今もトッテナムサポーターの間で人気者であり、アーセナルがトッテナム・ホットスパー・スタジアムを訪れる際には、懐かしい環境に戻ることになる。クラブ公式サイトの公式声明にはこう記されている：「デレは日曜日にノースロンドン・ダービーの特別ゲストとしてトッテナム・ホットスパー・スタジアムに帰還する。
「現代サッカーで最も人気を博した選手の一人——全大会通算269試合67得点——この攻撃的ミッドフィルダーは2015年から22年までの7年間、リリーホワイト（トッテナムの愛称）でプレーし、サポーターの心を掴んだ。2019年4月のクリスタル・パレス戦開幕戦を前に、新スタジアムで最初に歌われた応援歌が『我らにデレあり…』だった事実が全てを物語っている。
「サポーターは日曜日のハーフタイムに再び彼に賛歌を捧げられるだろう。ポール・コイトと共に、間違いなく魔法のようなスパーズの思い出を振り返ることになる」
裁判中：デレは新たな契約を獲得する必要があると警告された
デレは、北ロンドン復帰を可能にするスケジュール上の空白期間を設けたくないと考えている。彼は2025年9月にコモから放出された（同クラブではわずか1試合の途中出場で退場処分を受けたのみ）以来、フリーエージェントの状態が続いている。
過去3年間で出場機会が限られていたため、新たな契約獲得は容易ではないと警告されている。元トッテナムDFステファン・カーはGOALに対し、デレの新クラブ探しの状況についてこう語った。「彼の落ちぶれ方は恐ろしい。まだ29歳でピークを過ぎたばかりだが、ここ数年の出場時間は極めて少ない。
「非常に厳しい状況だ。負傷した時と変わらない。トレーニングを積んでも、コンディションを戻すには時間がかかる。彼は多くの試合を逃してきた。彼の口調からすると、まだ意欲は失っていないようだ。だがチャンスは今や極めて少ない。
「他のクラブがチャンスを与えるかどうか…彼はトッププレイヤーでイングランド代表も経験しているが、それは過去の話だ。今は現在が重要で、彼は出場も実績も伴っていない。彼にとって最後のチャンスだ。再び好機が巡ってくるか、あるいは本人の意欲が持続するかが鍵だ…
「彼がどこに落ち着こうと、自ら選ぶ余地はない。実力を証明しなければならないトライアルになるかもしれない。彼にその覚悟があるかどうかだ。私自身もトライアルを受けたことがある。個人的には気にならなかったが、非常に厳しい状況だ。 彼の性格や周囲の人間関係は知らない。彼は劇的に失脚した。復帰は極めて困難だ。頭では理解していても、長い間プレーしていない身体がそれに追いつかないだろう」
- Getty
デレはイギリスとスペインのチームと関連付けられている
デレは前向きな姿勢を保とうとしている。イギリスやスペインのクラブとの移籍噂が流れる中、個人トレーニングプログラムを継続する様子がソーシャルメディアに投稿されている。
日曜日にトッテナムが最大のライバル相手に勝ち点3を獲得することを願っているだろう。トーマス・フランクの後任として暫定監督に就任したイゴール・トゥドールが指揮を執る初戦となる。スパーズはプレミアリーグで16位、降格圏から5ポイント上回っている。
広告