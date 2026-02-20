デレ・アリがトッテナムに復帰！フリーエージェントのミッドフィルダーが新クラブ探しを続けながら、特別にスパーズの一員として登場する

デレは、北ロンドン復帰を可能にするスケジュール上の空白期間を設けたくないと考えている。彼は2025年9月にコモから放出された（同クラブではわずか1試合の途中出場で退場処分を受けたのみ）以来、フリーエージェントの状態が続いている。

過去3年間で出場機会が限られていたため、新たな契約獲得は容易ではないと警告されている。元トッテナムDFステファン・カーはGOALに対し、デレの新クラブ探しの状況についてこう語った。「彼の落ちぶれ方は恐ろしい。まだ29歳でピークを過ぎたばかりだが、ここ数年の出場時間は極めて少ない。

「非常に厳しい状況だ。負傷した時と変わらない。トレーニングを積んでも、コンディションを戻すには時間がかかる。彼は多くの試合を逃してきた。彼の口調からすると、まだ意欲は失っていないようだ。だがチャンスは今や極めて少ない。

「他のクラブがチャンスを与えるかどうか…彼はトッププレイヤーでイングランド代表も経験しているが、それは過去の話だ。今は現在が重要で、彼は出場も実績も伴っていない。彼にとって最後のチャンスだ。再び好機が巡ってくるか、あるいは本人の意欲が持続するかが鍵だ…

「彼がどこに落ち着こうと、自ら選ぶ余地はない。実力を証明しなければならないトライアルになるかもしれない。彼にその覚悟があるかどうかだ。私自身もトライアルを受けたことがある。個人的には気にならなかったが、非常に厳しい状況だ。 彼の性格や周囲の人間関係は知らない。彼は劇的に失脚した。復帰は極めて困難だ。頭では理解していても、長い間プレーしていない身体がそれに追いつかないだろう」