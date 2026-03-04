このトレーニング開発は、アーセナル戦でのノースロンドン・ダービーに名誉ゲストとして招かれたデレの感動的な帰郷に続くものだ。4-1の敗戦にもかかわらず、ハーフタイムにミッドフィルダーが観客に向けて語りかけた際の雰囲気は高揚していた。彼は心からのメッセージを届け、サポーターが常に自分の家族であり、MKドーンズから初めて移籍して以来共に歩んできた大きな旅路を認めた。

この歓迎に、2度のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者であるデレは明らかに感動した。彼は北ロンドンでキャリアの頂点を迎え、67ゴールと59アシストを記録している。深い感謝を表明したデレは、トッテナム在籍中に感じた愛は非現実的だったと認めた。ファンに多大な感謝を捧げると強く述べ、近い将来に競技復帰を望んでいるとほのめかした。

「ピッチに戻ってプレーするのが待ちきれない。そう遠くない未来に実現するはずだ」と彼は語った。