デレ・アリがトッテナムでトレーニング。アーセナル戦敗戦での特別出場後、元イングランド代表選手がサッカー復帰を計画中
個人トレーニングのためトッテナムに戻る
報道によると、デレ・バロテッリがトッテナムのトレーニング施設にセンセーショナルな復帰を果たした。昨年イタリアのコモを退団して以来クラブに所属していない29歳のフリーエージェントは、エリート用ピッチの使用を特別許可されている。現在は次のキャリアに向けた準備として個人トレーニングを実施中だ。
イゴール・トゥドール監督率いるトップチームやアカデミーのチーム練習には参加していないものの、デレは個人コーチの指導のもとで熱心にトレーニングを続けている。元イングランド代表選手は最近、SNSで自身の進捗状況を共有し、厳しいジムトレーニングと芝生でのワークアウトの映像を投稿した。「Do what make [sic] you happy（自分を幸せにすることをやれ）」というキャプション付きのこの投稿には、元チームメイトのジャック・グリーリッシュやカイル・ウォーカー＝ピーターズら同僚プロ選手から応援コメントが寄せられた。
トッテナムのサポーターとの感情的な絆
このトレーニング開発は、アーセナル戦でのノースロンドン・ダービーに名誉ゲストとして招かれたデレの感動的な帰郷に続くものだ。4-1の敗戦にもかかわらず、ハーフタイムにミッドフィルダーが観客に向けて語りかけた際の雰囲気は高揚していた。彼は心からのメッセージを届け、サポーターが常に自分の家族であり、MKドーンズから初めて移籍して以来共に歩んできた大きな旅路を認めた。
この歓迎に、2度のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者であるデレは明らかに感動した。彼は北ロンドンでキャリアの頂点を迎え、67ゴールと59アシストを記録している。深い感謝を表明したデレは、トッテナム在籍中に感じた愛は非現実的だったと認めた。ファンに多大な感謝を捧げると強く述べ、近い将来に競技復帰を望んでいるとほのめかした。
「ピッチに戻ってプレーするのが待ちきれない。そう遠くない未来に実現するはずだ」と彼は語った。
個人的および職業的な困難を克服する
才能あるプレイメーカーにとって、ピッチへの復帰の道のりは紛れもなく過酷なものだった。デレが公式戦に出場したのは2025年3月が最後である。コモでの短い在籍期間も、わずか9分後に一発退場を喫したことで前倒しで終了した。イタリアでの時間は、ニコ・パスの控えとしてレギュラー出場の機会を得られず、負傷と出場機会の不足に苛まれた日々だった。
ピッチ上の挫折に加え、デレは深い個人的なトラウマにも勇敢に立ち向かってきた。養子縁組前に経験した過酷な幼少期や虐待について自ら打ち明けたことで、サッカー界からの信頼はさらに深まった。今や明らかに人生の転機を迎えた彼は、この暗い時期を乗り越え、サッカーの最高峰に復帰することで批判を黙らせるという強い決意を固めている。
将来の移籍とキャリアの選択肢を探る
デレがホットスパー・ウェイでの個人トレーニングを強化する中、彼の次の移籍先に関する憶測は高まる一方だ。少年時代を過ごしたクラブであるMKドーンズへの夢のような復帰は、同クラブの監督によって「シーズン中の荒唐無稽な噂」と一蹴されたものの、このミッドフィルダーの確かな実力は、オファーが殺到することを示唆している。欧州サッカーの専門家らは、セビージャなどスペイン・リーガの野心的なクラブが理想的な環境を提供し得ると指摘する。
今夏のワールドカップ出場という夢は叶わぬ可能性が高いが、彼の主たる焦点は一貫して試合復帰に向けたコンディション調整にある。結局のところ、親しみと支援に満ちた環境でデレが再びピッチに立つ姿こそが、前向きな兆候と言えるだろう。
