デビッド・モイーズ監督、エバートン戦での辛勝後、ゴールキーパーの「血も涙もないほどの素晴らしさ」を称賛 コーナーキックの「カオス」を鎮めたセン・ラメンスを特筆
「まったく素晴らしい」ラメンス
後半の戦術的攻防では、エバートンがセットプレーの連続中にベルギー人ゴールキーパーのゴール前6ヤードボックスを密集させて動揺させようとした。しかし23歳の彼はフィジカルなアプローチにも動じず、昨年3月以来となるクラブ初のアウェイ無失点を達成。そのパフォーマンスは圧倒的で、元ユナイテッド監督モイーズも相手最終防衛ラインに感嘆の声を漏らした。 モイーズ監督は若手GKを揺さぶる作戦が失敗に終わったことを認め、「あのGKは本当に素晴らしかった。マイケル・キーンのシュートを止めたセーブ、コーナーキックへの対応の仕方は見事だった」と語った。
この結果、レッドデビルズはチェルシーを抜いてチャンピオンズリーグ最終出場権獲得圏内に浮上。キャリックが指揮を執って以来、オールドトラッフォードのチームに大きな勢いの変化が訪れたことを示している。
モイーズ監督、「ピッチ上で最高の選手」に屈服
エバートンの新スタジアムでの苦戦は続き、ホームでのリーグ戦14試合でわずか4勝に留まった。しかしモイーズ監督は、自軍がマンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパーを組織的に狙った試合で、もっと得点を挙げるべきだったと感じていた。プレッシャーの中、ラメンスが今夜の傑出した活躍を見せた。 「あの場面でのプレッシャーを考えれば、どこかで…少なくとも1点は奪えると思っていた」とモイーズ監督は試合終了後に語った。「1点は取れるはずだったが、叶わなかった。彼こそがピッチ上で最高の選手だった」
ベテラン監督はまた、エバートンの雰囲気の変化にも触れ、アウェイチームが新スタジアムの環境を、威圧的なグディソン・パーク時代よりも楽しんでいると示唆した。「おそらく変化はあると思う——他チームはここに来て楽しんでいる」とモイーズは説明した。「異なる点もあり、我々も慣れなければならない。だが試合内容はグディソン時代より良くなっていると思う。 今年はチームが強化された。正直なところ、グディソンでは毎試合勝っていたわけでもない」
キャリック、混乱の中の冷静さを称賛
マイケル・キャリックにとって、このパフォーマンスは彼がチーム内で築き上げているキャラクターの証左だった。ルーベン・アモリムの後任として指揮を執って以来無敗を維持するヘッドコーチは、試合の最も緊迫した局面でラメンスが安定感をもたらす存在として機能する能力を強調した。
「ゴールキーパーには信頼性が不可欠だ」とキャリックは語った。「混乱を招くのではなく、混乱を取り除き状況を鎮める存在であるべきだ。セネはまさにそれを体現している」
この若手GKの活躍はクラブのレジェンドの目に留まり、エドウィン・ファン・デル・サールはラメンスに対し、激しい身体的プレッシャーへの対応がトップクラスのGKの証だと伝えた。試合を観戦していたオランダ人元GKは、スカイスポーツのインタビューで現在のユナイテッドの正GKにこう語りかけた。
「やあ、センネ、こんばんは。ファン・デル・サールだ」と彼は切り出した。「勝利おめでとう。もちろん極めて重要な勝利だった。コーナーキック時の君の役割は、本当に凄かったよ。
君の前には8人、9人、12人もの選手がいた。まさに大乱闘だった。だが君の年齢、プレミアリーグ初年度で、本当に素晴らしい働きだ。セーブも良く、ハンドリングも優れている。総合的なプレーを称賛する。過去（コーナーキック時）は2人しか周りにいなかったので、飛び出すスペースがあった。
「しかし今回は助走も取れず、ゴールライン上に立ち、目の前に8人、9人、12人の選手が迫る中での対応だった。それでも見事なパンチングでクリアし、キャッチも決めた。プレミアリーグ初年度にしてはよくやった」
セスコの難題は続く
ラメンスが一方のゴールを固く閉ざす一方、セスコは反対側でその扉を開けた。6600万ポンドで夏に獲得したこのストライカーは、再び途中出場でその価値を証明。7試合で6得点目を挙げ、勝利の3ポイントを確保した。 好調にもかかわらず、このスロベニア人ストライカーはキャリック監督の下でまだ先発出場を果たしていないが、自身の役割についてプロフェッショナルな姿勢を貫いている。スカイスポーツのインタビューで彼はこう語った。「私にとって重要なのは、出場するたびにチームを助けようとすることです。それが私の存在意義です。出場時間が5分であろうと90分であろうと、本質的な問題ではありません。可能な限り結果を出せることを示すこと、そしてその姿勢に私は満足しています」
ファンから先発起用を求める声が高まる中、キャリックはスロベニア人選手の育成方針が適切であると主張し続けている。「皆が話題にし、大げさに扱う理由は理解できるが、ベンとは非常に良い関係を築いている」とキャリックは語った。 「ベンとは何の問題もないし、彼も不満を抱えていない。もちろん出場を望んでいるが、彼がこれまで示してきた姿勢、投入されてから成し遂げた仕事量、そしてその態度については、これ以上ないほど高く評価している。我々は非常に建設的な対話を重ねており、彼は非常に良い状態にある。我々の役割の一部は、彼の成長段階を踏まえたステップを踏み、選手として成長させる手助けをすることだ」
