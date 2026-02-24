デビッド・モイーズ監督、エバートン戦での辛勝後、ゴールキーパーの「血も涙もないほどの素晴らしさ」を称賛　コーナーキックの「カオス」を鎮めたセン・ラメンスを特筆

マイケル・キャリックにとって、このパフォーマンスは彼がチーム内で築き上げているキャラクターの証左だった。ルーベン・アモリムの後任として指揮を執って以来無敗を維持するヘッドコーチは、試合の最も緊迫した局面でラメンスが安定感をもたらす存在として機能する能力を強調した。

「ゴールキーパーには信頼性が不可欠だ」とキャリックは語った。「混乱を招くのではなく、混乱を取り除き状況を鎮める存在であるべきだ。セネはまさにそれを体現している」

この若手GKの活躍はクラブのレジェンドの目に留まり、エドウィン・ファン・デル・サールはラメンスに対し、激しい身体的プレッシャーへの対応がトップクラスのGKの証だと伝えた。試合を観戦していたオランダ人元GKは、スカイスポーツのインタビューで現在のユナイテッドの正GKにこう語りかけた。

「やあ、センネ、こんばんは。ファン・デル・サールだ」と彼は切り出した。「勝利おめでとう。もちろん極めて重要な勝利だった。コーナーキック時の君の役割は、本当に凄かったよ。

君の前には8人、9人、12人もの選手がいた。まさに大乱闘だった。だが君の年齢、プレミアリーグ初年度で、本当に素晴らしい働きだ。セーブも良く、ハンドリングも優れている。総合的なプレーを称賛する。過去（コーナーキック時）は2人しか周りにいなかったので、飛び出すスペースがあった。

「しかし今回は助走も取れず、ゴールライン上に立ち、目の前に8人、9人、12人の選手が迫る中での対応だった。それでも見事なパンチングでクリアし、キャッチも決めた。プレミアリーグ初年度にしてはよくやった」